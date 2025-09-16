Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Carrick có công việc mới

  • Thứ ba, 16/9/2025 06:38 (GMT+7)
  • 31 phút trước

Ba tháng sau khi bị Middlesbrough sa thải, Michael Carrick trở lại với vai trò bình luận viên trận đấu ở Champions League mùa giải năm nay.

Carrick tham gia bình luận các trận đấu ở Champions League.

Đây là bước ngoặt mới trong sự nghiệp của Carrick. Với vai trò bình luận viên, cựu tiền vệ MU sẽ gia nhập đội ngũ chuyên gia phân tích hàng đầu của Prime Video, gồm cả đồng đội cũ Dimitar Berbatov, trong trận ra quân của Tottenham tại Champions League vào rạng sáng 17/8.

Carrick tiếp quản Middlesbrough vào tháng 10/2022. Những dấu hiệu ban đầu khá tích cực khi Carrick trở thành hiện tượng tại Championship, giúp CLB thăng tiến từ vị trí 22 lên thứ 3, qua đó kết thúc mùa giải 2022/23 với vị trí nằm trong nhóm play-off.

Cổ động viên hy vọng Carrick sẽ đưa đội bóng trở lại Premier League, nhưng Middlesbrough kết thúc 2 mùa tiếp theo ngoài top 6. Tới tháng 6/2025, Carrick bị sa thải sau chuỗi phong độ không ổn định.

Carrick có 12 năm khoác áo MU, giành được 5 chức vô địch Premier League, 3 Cúp Liên đoàn và đặc biệt là Champions League năm 2008. Với lối chơi điềm tĩnh, chuyền bóng chính xác và khả năng điều phối trận đấu, Carrick trở thành một trong những tiền vệ hàng đầu bóng đá Anh.

Sau khi giải nghệ năm 2018, Carrick bắt đầu sự nghiệp trợ lý HLV cho Jose Mourinho và Ole Gunnar Solskjaer tại Old Trafford. Thời gian ngắn ngủi nắm vai trò tạm quyền vào cuối năm 2021, Carrick giúp "Quỷ đỏ" thắng Villarreal và Arsenal trước khi nhường vị trí cho Ralf Rangnick.

Carrick được cho là học hỏi nhiều về chiến thuật của những HLV như Pep Guardiola, Mikel Arteta hay Julian Nagelsmann.

Hậu duệ Carrick và Rooney cùng tỏa sáng ở học viện MU

Jacey Carrick - con trai huyền thoại Michael Carrick - vừa để lại dấu ấn đặc biệt khi được trao băng đội trưởng đội U16 Manchester United trong trận giao hữu quốc tế tại Hong Kong (Trung Quốc).

12:00 16/8/2025

Sir Alex bất ngờ 'cắt sóng' podcast của Rio Ferdinand

Một tình huống hài hước xảy ra trong buổi ghi hình podcast của Rio Ferdinand khi Sir Alex Ferguson xuất hiện, khiến cả Ferdinand lẫn Michael Carrick - khách mời của chương trình bất ngờ.

09:41 22/7/2025

Carrick bị sa thải

Tối 4/6, ban lãnh đạo Middlesbrough quyết định chấm dứt hợp đồng với cựu danh thủ người Anh.

20:04 4/6/2025

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

Minh Nghi

Carrick có công việc mới Mourinho Solskjaer Carrick Middlesbrough MU

  • Jose Mourinho

    Jose Mourinho

    Jose Mourinho là huấn luyện viên bóng đá người Bồ Đào Nha và từng dẫn dắt các câu lạc bộ nổi tiếng như Chelsea, Inter Milan, Real Madrid, Manchester United. Ông được Liên đoàn bóng đá Bồ Đào Nha (FPF) bầu chọn là Huấn luyện viên thế kỷ vào năm 2015. Ông còn được gọi là "Người Đặc Biệt", biệt danh ông tự đặt cho bản thân khi lần đầu đến nước Anh huấn luyện cho Chelsea.

    • Ngày sinh: 26/1/1963
    • Nơi sinh: Setubal, Bồ Đào Nha

  • Solskjaer

    Solskjaer

    Ole Gunnar Solskjaer là một huấn luyện viên bóng đá người Na Uy và là cựu cầu thủ của CLB Manchester United, ông thường được biết đến với biệt danh "sát thủ có gương mặt trẻ thơ". Từ 2018, ông là huấn luyện viên của câu lạc bộ Manchester United.

    • Năm sinh: 26/2/1973
    • Nơi sinh: Kristiansund, Na Uy
    • Chiều cao: 1.78 m

Đọc tiếp

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý