Carrick có công việc mới

Ba tháng sau khi bị Middlesbrough sa thải, Michael Carrick trở lại với vai trò bình luận viên trận đấu ở Champions League mùa giải năm nay.

Carrick tham gia bình luận các trận đấu ở Champions League.

Đây là bước ngoặt mới trong sự nghiệp của Carrick. Với vai trò bình luận viên, cựu tiền vệ MU sẽ gia nhập đội ngũ chuyên gia phân tích hàng đầu của Prime Video, gồm cả đồng đội cũ Dimitar Berbatov, trong trận ra quân của Tottenham tại Champions League vào rạng sáng 17/8.

Carrick tiếp quản Middlesbrough vào tháng 10/2022. Những dấu hiệu ban đầu khá tích cực khi Carrick trở thành hiện tượng tại Championship, giúp CLB thăng tiến từ vị trí 22 lên thứ 3, qua đó kết thúc mùa giải 2022/23 với vị trí nằm trong nhóm play-off.

Cổ động viên hy vọng Carrick sẽ đưa đội bóng trở lại Premier League, nhưng Middlesbrough kết thúc 2 mùa tiếp theo ngoài top 6. Tới tháng 6/2025, Carrick bị sa thải sau chuỗi phong độ không ổn định.

Carrick có 12 năm khoác áo MU, giành được 5 chức vô địch Premier League, 3 Cúp Liên đoàn và đặc biệt là Champions League năm 2008. Với lối chơi điềm tĩnh, chuyền bóng chính xác và khả năng điều phối trận đấu, Carrick trở thành một trong những tiền vệ hàng đầu bóng đá Anh.

Sau khi giải nghệ năm 2018, Carrick bắt đầu sự nghiệp trợ lý HLV cho Jose Mourinho và Ole Gunnar Solskjaer tại Old Trafford. Thời gian ngắn ngủi nắm vai trò tạm quyền vào cuối năm 2021, Carrick giúp "Quỷ đỏ" thắng Villarreal và Arsenal trước khi nhường vị trí cho Ralf Rangnick.

Carrick được cho là học hỏi nhiều về chiến thuật của những HLV như Pep Guardiola, Mikel Arteta hay Julian Nagelsmann.