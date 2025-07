Sir Alex bất ngờ 'cắt sóng' podcast của Rio Ferdinand

Trong đoạn video được Ferdinand đăng tải, anh và Carrick đang trò chuyện tại một nhà hàng thì Sir Alex, 83 tuổi, bất ngờ xuất hiện ở hậu cảnh. “Cái gì đây?”, Sir Alex hỏi khi thấy dàn thiết bị ghi hình.

Ferdinand và Carrick lập tức chào “Chào sếp!”, nhưng Sir Alex nhanh chóng khẳng định: “Tôi không tham gia podcast này đâu nhé”.

Cả hai vội vàng giải thích rằng buổi ghi hình không liên quan đến ông. “Không đâu, sếp đừng lo. Bọn con sẽ nói chuyện với sếp sau. Sếp đi uống cà phê trước đi”, Ferdinand nói.

Carrick thêm vào: “Bọn con sắp xong rồi, không phải quay cho sếp đâu”. Sir Alex mỉm cười và đáp lại đầy hài hước: “Tôi sẽ ngồi đây nghe mấy cậu nói nhảm thôi”.

Bầu không khí vui vẻ tiếp tục khi chỉ vài phút sau, điện thoại của Sir Alex bất ngờ reo lên trong lúc podcast đang ghi hình. Ferdinand chỉ cười: “Không sao đâu, là sếp mà, cứ tiếp tục thôi”.

Cả Ferdinand và Carrick đều dành sự tôn trọng đặc biệt cho Sir Alex - người cùng họ chinh phục hàng loạt danh hiệu lớn, trong đó có 5 chức vô địch Premier League với Carrick, 6 chức vô địch cùng Ferdinand, Champions League 2008 và 2 Cúp Liên đoàn.

Trong podcast, hai cựu sao Man United ôn lại những kỷ niệm đáng nhớ với Sir Alex và bàn về sự nghiệp huấn luyện của Carrick. Cựu tiền vệ này từng dẫn dắt Middlesbrough từ năm 2022, giúp đội bóng lọt vào bán kết play-off Championship ở mùa đầu, trước khi chia tay CLB hồi tháng 6.

Khoảnh khắc “cắt ngang” của Sir Alex không chỉ mang đến tiếng cười, mà còn gợi nhớ về một biểu tượng vĩ đại luôn hiện diện trong ký ức các học trò cũ tại Old Trafford.

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.