Hậu duệ Carrick và Rooney cùng tỏa sáng ở học viện MU

Jacey Carrick - con trai huyền thoại Michael Carrick - vừa để lại dấu ấn đặc biệt khi được trao băng đội trưởng đội U16 Manchester United trong trận giao hữu quốc tế tại Hong Kong (Trung Quốc).

Cầu thủ trẻ này vốn nhận nhiều lời khen ngợi trong màu áo các đội trẻ MU và thường xuyên sát cánh cùng Kai Rooney, con trai của Wayne Rooney. Trước đó, cả hai gây ấn tượng mạnh tại giải SuperCupNI, nơi hai ông bố lừng danh có mặt trên khán đài theo dõi.

Chuyến du đấu tại Hong Kong nằm trong chương trình hợp tác giữa MU và Câu lạc bộ Đua ngựa Hồng Kông. Tại đây, Jacey được trao trọng trách lớn khi dẫn dắt đội U16 bước vào trận gặp tuyển chọn giải Hong Kong Premier Youth League. Hình ảnh Carrick “con” sánh vai cùng trọng tài và đội trưởng đối thủ trước giờ bóng lăn nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội.

Trận đấu cũng diễn ra đầy kịch tính: MU bị dẫn 1-3 cho đến phút bù giờ, nhưng vùng lên gỡ hòa 3-3 rồi giành chiến thắng 4-3 trên loạt luân lưu. Niềm vui vỡ òa sau tiếng còi mãn cuộc cho thấy bản lĩnh và tinh thần chiến đấu đáng khen của lứa trẻ “Quỷ đỏ”.

Giám đốc Học viện MU Nick Cox nhấn mạnh giá trị của chuyến đi: “Đây là một trong những trải nghiệm quốc tế đáng giá nhất hằng năm, giúp các cầu thủ trẻ trưởng thành cả trong và ngoài sân cỏ thông qua những trận đấu chất lượng, hoạt động huấn luyện và giao lưu văn hóa”.

Trong khi đó, người bạn thân của Jacey là Kai Rooney cũng vừa viết nên câu chuyện riêng. Mới 15 tuổi, Kai được đôn thẳng lên đội U19 và ra mắt trong trận thắng Rapid Vienna 1-0 tại giải Mladen Ramljak ở Croatia. Cậu chơi bên cạnh nhiều tài năng hứa hẹn, trong đó có “Kid Messi” JJ Gabriel - thần đồng 14 tuổi được Nike bảo trợ.

Wayne Rooney từng thừa nhận không muốn con trai chịu áp lực quá sớm: “Nó mới 15 tuổi, thật không công bằng nếu kỳ vọng quá nhiều. Nhưng nó đã xử lý rất tốt sức nặng từ cái họ Rooney”.

Từ Jacey Carrick đến Kai Rooney, những “hậu duệ” của huyền thoại MU đang cho thấy bước tiến vững chắc. Họ không chỉ mang theo hào quang của cha mình, mà còn tự viết nên hành trình mới trong màu áo đỏ truyền thống tại Carrington.