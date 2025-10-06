Carragher có thể đã đúng về Haaland

Với bàn thắng thứ 18 chỉ sau 11 trận, Erling Haaland không còn là hiện tượng mà là một định luật của bóng đá hiện đại.

Haaland đang duy trì phong độ ghi bàn khủng khiếp.

Jamie Carragher gọi Haaland là “cầu thủ ghi bàn vĩ đại nhất từng chơi ở Anh” - và có lẽ, lần này, cựu trung vệ Liverpool đã nói thay cảm giác của cả một thế hệ đang chứng kiến điều chưa từng có.

Từ cỗ máy thành nghệ nhân

Một tiền đạo xuất sắc có thể tạo ra bàn thắng. Một “goalscorer” vĩ đại biến bàn thắng thành thói quen. Erling Haaland, ở tuổi 25, đạt đến cấp độ thứ hai ấy - nơi mọi cú sút đều mang cảm giác chắc chắn như một phép toán đã được chứng minh.

Cú ra chân lạnh lùng vào lưới Brentford hôm 5/10 là bàn thắng thứ 18 mùa này, đồng thời kéo dài chuỗi ghi bàn lên con số 9. Và trong khoảnh khắc ấy, Jamie Carragher khẳng định: “Chúng ta đang xem cầu thủ ghi bàn vĩ đại nhất từng chơi bóng tại Anh”.

Nghe có vẻ táo bạo, thậm chí mạo phạm nếu đặt cạnh những Alan Shearer, Jimmy Greaves hay Gary Lineker, nhưng Haaland đang khiến mọi kỷ lục trở nên mong manh. Khác với các huyền thoại ấy, anh sống trong thời đại của dữ liệu, của lịch thi đấu dày đặc và khắc nghiệt. Ấy thế mà Haaland vẫn duy trì hiệu suất phi lý: 18 bàn sau 11 trận cho CLB và đội tuyển, nhiều hơn tổng số bàn thắng của 12 CLB Premier League cộng lại.

Sức mạnh thể chất từng được xem là ưu thế tuyệt đối của Haaland, nhưng giờ, anh tiến hóa thành một cầu thủ toàn diện. Trong chiến thắng 1-0 trước Brentford, cựu sao Borussia Dortmund không chỉ dứt điểm mà còn pressing, phòng ngự, tham gia vào khâu tổ chức.

Haaland đang chơi rất hay mùa này.

Pep Guardiola mô tả: “Cậu ấy giờ không chỉ là người kết thúc, mà là người lao động không ngừng”. So với mùa trước, Haaland chạm bóng, đoạt bóng và dứt điểm nhiều hơn - một minh chứng rằng “cỗ máy” đang biết cảm nhận nhịp điệu trận đấu như một nghệ nhân thực thụ.

Sức mạnh của sự tĩnh tại

Haaland thừa nhận đang đạt trạng thái tốt nhất sự nghiệp: “Tôi chưa bao giờ cảm thấy sung mãn hơn lúc này”. Sau một mùa bị chấn thương gối và mắt cá hành hạ, việc trở lại với thể trạng hoàn hảo giúp anh giải phóng cả thể xác lẫn tinh thần.

Trung phong người Na Uy nói rằng việc làm cha giúp mình “biết cách tách khỏi bóng đá khi rời sân” - một câu nói nhỏ, nhưng tiết lộ bí quyết lớn: Haaland đã tìm được điểm cân bằng mà ít siêu sao nào có.

Sự bình thản ấy lại nuôi dưỡng cơn khát bàn thắng. Khi nói về phong độ sa sút của Man City mùa trước, Haaland không ngần ngại dùng chữ “kinh khủng” (horrific). Anh giận dữ, nhưng đó là thứ giận dữ tích cực - biến thất bại thành nhiên liệu.

Trong trận hòa 2-2 với Monaco ở Champions League tuần rồi, nơi anh lập cú đúp nhưng Man City vẫn đánh rơi chiến thắng, ánh mắt của Haaland trên đường rời sân lạnh lùng đến mức… đẹp. Đó là sự phẫn nộ của một kẻ cầu toàn, người chỉ biết sống cùng khát vọng hoàn hảo.

Haaland ghi bàn duy nhất giúp Man City thắng Brentford tối 5/10.

Jamie Carragher có thể đã đúng. Bóng đá Anh từng tự hào về Shearer với 260 bàn - kỷ lục tưởng chừng bất diệt. Nhưng nếu Haaland tiếp tục ghi bàn với nhịp điệu này, chỉ vài năm nữa thôi, mọi khái niệm về “bất diệt” sẽ phải viết lại.

Vì khi Erling Haaland bước ra sân, mọi thứ - khung thành, đối thủ, khoảng trống - đều trở thành phông nền cho một điều hiển nhiên: anh sẽ ghi bàn. Và khi sự hiển nhiên ấy kéo dài, người ta không còn nói về phong độ nữa, mà nói về di sản - của một huyền thoại đang được viết bằng thép, bằng ý chí, và bằng bản năng săn bàn mà bóng đá Anh chưa từng chứng kiến.