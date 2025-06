Carlos Alcaraz vô địch Roland Garros 2025 sau màn ngược dòng điên rồ

Trong buổi tối nghẹt thở ở Paris, Carlos Alcaraz biến trận chung kết Roland Garros 2025 thành màn trình diễn quả cảm, cực kỳ bản lĩnh và khát khao đến tận phút cuối. Khi tất cả đều nghĩ Jannik Sinner đặt một tay vào chiếc cúp vô địch, Alcaraz đứng dậy và viết lại kịch bản theo cách không tưởng.

Trận chung kết đơn nam được chờ đợi nhất mùa giải chứng kiến hai cái tên đình đám đối đầu nhau. Tay vợt số 1 thế giới Jannik Sinner chưa thua một ván nào tại Roland Garros năm nay, với chuỗi 20 trận thắng liên tiếp ở Grand Slam, và đương kim vô địch Carlos Alcaraz - người từng đánh bại Sinner 4 lần liên tiếp gần đây.

Bước vào trận đấu, Sinner thể hiện sự lạnh lùng đáng sợ trong hai set đầu, giao bóng uy lực, đánh cuối sân chính xác và tận dụng triệt để sai lầm của đối thủ để vươn lên dẫn trước 2-0. Tay vợt người Italy gần như biến sân Philippe-Chatrier thành show diễn của riêng mình. Khi tỷ số set thứ 3 đang là 5-3 cho Sinner, cả khán đài dường như chỉ còn đếm ngược giây phút anh nâng cúp.

Nhưng cũng chính tại ngưỡng cửa vinh quang ấy, Alcaraz bắt đầu trỗi dậy như một cơn bão. Anh thắng liền 3 game để lật ngược set 3 với tỷ số 6-4, rồi tiếp tục tạo nên một trong những loạt tie-break giàu cảm xúc nhất lịch sử Grand Slam khi cứu thành công 3 championship point ở set 4.

Alcaraz thắng loạt đấu sinh tử với tỷ số 7-6 (7-3), đưa trận chung kết trở về vạch xuất phát. Đây là điều ít ai nghĩ tới vào đầu set 3 khi theo dõi diễn biến trận đấu.

Set 5 quyết định chứng kiến màn độc tấu của Alcaraz. Thể lực suy giảm rõ rệt, song anh chơi với tất cả bản năng và tinh thần thép. Những cú bỏ nhỏ "đặc sản", giao bóng đạt tốc độ hơn 200 km/h hay các pha bám lưới thông minh như thổi lửa vào lối chơi bùng nổ của tay vợt người Tây Ban Nha.

Khi Sinner bắt đầu chùn bước, Alcaraz tấn công dồn dập và giành break sớm để vươn lên dẫn 3-1, rồi 5-3. Sau gần 5 giờ đồng hồ kịch tính, Alcaraz kết liễu đối thủ bằng một loạt tie-break siêu hủy diệt 10-2, bảo vệ thành công danh hiệu Roland Garros thứ hai liên tiếp.

Cú ngược dòng đánh dấu sự ngoan cường, tinh thần không bao giờ bỏ cuộc và bản lĩnh của một nhà vô địch thực thụ. Alcaraz không chỉ đánh bại Sinner, mà còn đánh bại cả giới hạn của bản thân.

Roland Garros 2025, vì thế, sẽ mãi được nhớ đến như đêm của Carlos Alcaraz - một "chiến binh không gục ngã". Anh từ vực thẳm vươn lên đỉnh cao theo cách không thể điên rồ hơn. Ngược lại, Sinner chỉ biết tiếc nuối và thua "tâm phục, khẩu phục" trước Alcaraz.

Đây là Grand Slam thứ 5 trong sự nghiệp Alcaraz. Anh toàn thắng cả 5 trận chung kết Grand Slam góp mặt. Alcaraz cũng trở thành tay vợt nam trẻ nhất kỷ nguyên hiện đại bảo vệ thành công danh hiệu Roland Garros, kể từ khi Rafael Nadal lập kỳ tích với 4 lần đăng quang liên tiếp từ 2005 đến 2008.

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.