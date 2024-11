Ronaldo 'béo' gây bức xúc

Real Valladolid trải qua khởi đầu tồi tệ nhất trong lịch sử 47 năm dự La Liga sau thất bại 0-2 trước Getafe rạng sáng 23/11 (giờ Hà Nội). Với 9 thất bại, giành 9 điểm kể từ đầu mùa, đội bóng vùng Castile-Leon chôn chân ở vị trí áp chót. Tình hình càng tồi tệ hơn nếu Valencia giành chiến thắng trong các trận đấu bù. Hiện Valencia kém Valladolid 2 điểm, nhưng thi đấu ít hơn 3 trận.

Giữa cơn khủng hoảng đó, thái độ dửng dưng của chủ tịch Ronaldo khiến người hâm mộ không khỏi phẫn nộ. Trong khi đội bóng nhận trận thua thứ 9, huyền thoại bóng đá Brazil lại tham dự một sự kiện tennis ở quê nhà. Sự xa cách của ông suốt nhiều tháng qua càng khiến cổ động viên Valladolid cảm thấy mệt mỏi.

"Việc Ronaldo thờ ơ khoét sâu mối bất hòa với các cổ động viên. Ronaldo khiến người hâm mộ Real Valladolid phẫn nộ khi ưu tiên sự kiện cá nhân thay vì chăm lo cho đội bóng, vốn đang trượt dài với thành tích tồi tệ nhất lịch sử La Liga", AS viết.

Ronaldo gần như cắt đứt liên lạc với đội bóng và người hâm mộ. Ông không xuất hiện trên khán đài kể từ cuối mùa giải trước. Lần duy nhất Ronaldo "Người ngoài hành tinh" có mặt tại Valladolid là trong cuộc họp Hội đồng cổ đông, nhưng thậm chí không đưa ra bất kỳ đánh giá nào về mùa giải vừa qua.

Những hành động trên khiến cổ động viên nhà giận dữ, thể hiện qua các biểu ngữ “Ronaldo hãy rời khỏi đây" tràn ngập khán đài và những tiếng la ó vang lên trong mỗi trận đấu.

Những sai lầm trong quản lý và hoạch định của Ronaldo đẩy đội bóng vào tình trạng thiếu hụt nhân sự. Các vị trí quan trọng không được lấp đầy, trong khi cầu thủ trụ cột như Boyomo bị bán vào phút chót, còn tiền đạo Moro cũng chuẩn bị rời đi.

Ngoài ra, khả năng cao Ronaldo có thể bán đội bóng, đặc biệt khi ông thừa nhận muốn nhắm đến vị trí chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Brazil. Tuy nhiên, các lời đề nghị chưa đáp ứng kỳ vọng, khiến Ronaldo chưa muốn bán.

Valladolid đang sa sút cả về chuyên môn lẫn tinh thần, vật lộn với cuộc chiến trụ hạng. Trong khi đó, sự bất mãn ngày càng lớn từ chính những người yêu mến đội bóng dành cho cựu tiền đạo người Brazil.

