Guardiola và Ronaldo 'béo' có thể sát cánh ở tuyển Brazil

Sport cho biết Liên đoàn Bóng đá Brazil (CBF) chưa từ bỏ tham vọng đón HLV Pep Guardiola về làm việc sau khi thất bại trong cuộc đàm phán với Carlo Ancelotti. "Selecao" nhắm đến Guardiola cho ghế thuyền trưởng vào năm 2026, tức nửa năm sau khi hợp đồng của HLV này với Man City hết hạn (tháng 6/2025).

CBF còn ấp ủ tham vọng mời huyền thoại Ronaldo Nazario ngồi ghế Chủ tịch vào tháng 3/2026. CBF sẽ chờ hợp đồng của Chủ tịch hiện tại là Ednaldo Rodrigues hết hạn trước khi tiếp cận với Ronaldo.

Nếu tham vọng của CBF thành hiện thực, tuyển Brazil sẽ có đội ngũ lãnh đạo mới trong khoảng 3 tháng trước thềm World Cup 2026 diễn ra. Khi còn thi đấu, Ronaldo và Guardiola từng là đồng đội trong màu áo Barcelona.

Hôm 9/11, Chủ tịch Ednaldo Rodrigues phủ nhận thông tin đang đàm phán với Guardiola: "Pep là một trong những huấn luyện viên vĩ đại nhất thế giới. Tuy nhiên, chúng tôi không thực hiện bất kỳ cuộc thảo luận nào với ông ấy. Huấn luyện viên đội tuyển quốc gia vẫn là Dorival Junior".

Guardiola cũng nhiều lần được nhắc đến sau World Cup 2022, giải đấu "Selecao" chơi không thành công và bị loại ở tứ kết. Bản thân HLV người Tây Ban Nha cũng dành nhiều lời khen cho tuyển Brazil mỗi khi có cơ hội.

Guardiola vẫn chưa định đoạt tương lai khi hợp đồng với Man City sắp hết hạn. Đội chủ sân Etihad muốn HLV người Tây Ban Nha tiếp tục gắn bó với đội. Hôm 10/11, làn sóng chỉ trích Guardiola tăng cao khi Man City nhận thất bại 1-2 trước Brighton. Đây là trận thua thứ 4 liên tiếp trên mọi đấu trường của nửa xanh thành Manchester.

Man City đang xếp thứ hai tại Premier League. Tuy nhiên, khoảng cách giữa "The Citizens" với Liverpool đã lên đến 5 điểm. Hôm 9/11, đội bóng của HLV Arne Slot thắng 2-0 trước Aston Villa tại Anfield.

