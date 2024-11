Pique đánh giá Ronaldo thấp hơn Messi

"Cristiano Ronaldo là cầu thủ giỏi nhất nhưng Lionel Messi không thuộc về hành tinh này. Tôi đã thấy Messi tập luyện hàng ngày và làm những điều khó tin. Có lẽ sẽ chẳng còn cầu thủ nào có tư duy và quyết tâm như Messi. Từ khi còn là một cầu thủ 13 tuổi đến khi lên đội một, Messi luôn làm những điều phi thường", AS dẫn lại chia sẻ của Gerard Pique, người từng làm đồng đội của cả Ronaldo lẫn Messi.

Ngoài ra, Pique còn dành lời khen cho Pep Guardiola: "Ở phương diện chiến thuật, Pep là một thiên tài. Ông ấy biết cách đọc trận đấu, dự đoán kết quả và cung cấp cho bạn những công cụ cần thiết để tấn công và phòng ngự. Ngoài ra, Pep còn rất giỏi trong việc truyền tải thông điệp tạo động lực".

Cũng trong buổi phỏng vấn với Corriere dello Sport, Pique cũng được hỏi giữa anh và Sergio Ramos, ai giỏi hơn. Ngay lập tức, cựu trung vệ Barcelona trả lời một cách lấp lửng: "Trong phòng gym thì là Ramos".

Pique chuẩn bị mở rộng giải đấu do anh sáng lập mang tên Kings League. Mùa giải tại Italy sẽ diễn ra từ tháng 1/2025. Thậm chí, Pique còn tự tin vào sức hút của giải đấu bóng đá 7 người này: "Serie A, La Liga hay Kings League đều hấp dẫn như nhau".

Sau khi giải nghệ, Pique thừa nhận không còn dành thời gian để xem bóng đá: "Tôi muốn tạo ra thứ gì đó thu hút giới trẻ và đó là lý do Kings League ra đời".

"Giải đấu này đang phát triển từng chút một. 5 năm tới, tôi không rõ Kings League sẽ ra sao nhưng tôi đảm bảo rằng mình sẽ dồn tất cả tâm trí và sức lực để chinh phục người hâm mộ trên toàn thế giới, trước mắt là CĐV tại Italy", cựu danh thủ người Tây Ban Nha nói thêm.

