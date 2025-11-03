Cặp bài trùng quyền lực hàng đầu ở Nhà Trắng

Cùng chia sẻ tầm nhìn “Nước Mỹ trên hết”, Phó tổng thống Vance và Ngoại trưởng Rubio trở thành bộ đôi cố vấn thân tín của ông Trump, góp phần định hình chính sách đối ngoại Nhà Trắng.

Trong chính quyền Trump, Phó tổng thống JD Vance và Ngoại trưởng Marco Rubio đang nổi lên như cặp quyền lực mới. Ảnh: Reuters.

Bộ trưởng Ngoại giao Marco Rubio và Phó tổng thống JD Vance đang nổi lên như một cặp “song kiếm hợp bích” trong chính quyền Tổng thống Donald Trump. Hai nhân vật này ngày càng thể hiện vai trò trung tâm trong việc định hình và triển khai chính sách đối ngoại của Mỹ, theo tiết lộ từ năm nguồn tin thân cận với Nhà Trắng.

“Không ai dám tranh cử với hai người đó”

Theo Politico, ông Rubio - nhà ngoại giao hàng đầu kiêm cố vấn an ninh quốc gia của Tổng thống - hiện dành phần lớn thời gian làm việc ngay trong Nhà Trắng, thay vì ở trụ sở Bộ Ngoại giao. Tại văn phòng của Hội đồng An ninh Quốc gia (NSA), ông thường xuyên gặp gỡ Phó tổng thống Vance để bàn thảo chiến lược đối ngoại, trong đó có nhiều cuộc họp chỉ giữa hai người.

“Văn phòng của họ chỉ cách nhau vài bước chân”, một người am hiểu nội tình tiết lộ, cho biết khu góc Tây cánh của Nhà Trắng hiện tập trung ba nhân vật có ảnh hưởng lớn nhất: Rubio, Vance và Chánh văn phòng Susie Wiles.

“Marco với nhiều năm kinh nghiệm luôn tận tình hướng dẫn JD cũng như hỗ trợ tất cả chúng tôi”, nguồn tin nói thêm.

Ông Rubio và Phó tổng thống Vance được cho là đã phối hợp chặt chẽ trong các nỗ lực hòa giải Israel - Hamas, cũng như trong chuyến thăm Vatican gần đây.

“Họ làm việc cùng nhau gần như trong mọi vấn đề đối ngoại lớn. Có thể nói, họ trao đổi với nhau mỗi ngày”, một quan chức Nhà Trắng cho biết.

Tổng thống Mỹ Donald Trump, cùng Ngoại trưởng Marco Rubio và Phó tổng thống JD Vance tại Phòng Nội các của Nhà Trắng ở Washington D.C. (Mỹ) ngày 14/10. Ảnh: Reuters.

Đặc biệt, các cuộc gặp trực tiếp thường xuyên không chỉ giúp hai người trao đổi thẳng thắn về các vấn đề chiến lược, dù từng có khác biệt về chính sách đối ngoại, mà còn giúp hạn chế rò rỉ thông tin ra bên ngoài.

Mối quan hệ hợp tác giữa hai người càng được chú ý hơn sau khi Tổng thống Trump ám chỉ họ là “hai người có khả năng kế nhiệm cao nhất”.

“Tôi không nghĩ ai dám ra tranh cử với hai người đó”, ông Trump nói đùa nhưng đầy ẩn ý.

Từ Thượng viện tới Nhà Trắng

Dù cả hai đều được đánh giá là những ứng viên hàng đầu thay thế ông Trump đại diện đảng Cộng hòa tranh cử trong nhiệm kỳ mới, cả Rubio và Vance đều phủ nhận mọi nghi ngờ về mâu thuẫn quyền lực. Trong một podcast gần đây, Vance khẳng định Rubio là “người bạn thân nhất” của mình.

“Tổng thống Trump đặt niềm tin lớn vào Marco Rubio - một người luôn tận tâm với tầm nhìn của ông và không ngừng nỗ lực cho các mục tiêu đối ngoại”, Phó Tổng thống Vance nói với Politico.

“Marco đáng tin cậy, năng lực vượt trội và là tài sản quý của chính quyền”, ông khẳng định.

Nguồn tin thân cận với Rubio cũng xác nhận ông coi Vance là “người tâm giao số một”. Trong nhiều cuộc họp chính sách, hai người thường có thêm sự tham gia của Chánh văn phòng Susie Wiles - người điều phối trước các cuộc trao đổi quan trọng với Tổng thống.

“Mối liên kết đó đến rất tự nhiên. Phó tổng thống, Chánh văn phòng và Bộ trưởng kiêm cố vấn an ninh quốc gia, cả ba cùng đối mặt với những thách thức đối ngoại phức tạp mà chính quyền này thừa hưởng, và họ hoàn toàn tin tưởng lẫn nhau”, nguồn tin nói.

Cùng coi đối phương là "người bạn thân nhất" trên chính trưởng, Ngoại trưởng Marco Rubio và Phó tổng thống JD Vance đang trở thành bộ đôi cố vấn thân cận nhất của nhau tại Nhà Trắng. Ảnh: Reuters.

Quan hệ giữa Rubio và Vance thực ra bắt đầu từ thời họ còn là thượng nghị sĩ, khi cùng hợp tác trong dự luật William S. Knudsen Defense Remobilization Act nhằm tái thiết ngành công nghiệp quốc phòng Mỹ.

Thượng nghị sĩ Eric Schmitt (Cộng hòa, bang Missouri) - người vào Thượng viện cùng khóa với Vance năm 2023 - nhận xét rằng cả hai có xuất thân khiêm tốn và cùng chia sẻ phong cách hài hước giản dị.

“Khi bạn ăn trưa cùng nhau hàng ngày, bạn sẽ tự nhiên gắn bó với người có cùng xuất phát điểm”, Schmitt nói. “Họ cùng thế hệ, có chung trải nghiệm văn hóa và quan trọng là, họ đều là những người tốt, làm việc với những lý tưởng giống nhau”.

Ông cũng chia sẻ một chi tiết thú vị: “Rubio nhớ rất nhiều câu thoại phim, còn JD thì có khả năng tung hứng cực chuẩn. Đúng kiểu ăn ý tự nhiên”.

Schmitt cho biết thêm, cả hai từng cùng ông đứng trên sàn Thượng viện chất vấn các gói viện trợ cho Ukraine.

“Chúng tôi gồm tôi, Rubio và Vance đều đặt câu hỏi: tại sao phải nói quá nhiều về biên giới của nước khác mà quên đi biên giới của chính nước Mỹ? Còn người dân trong cộng đồng của chúng ta thì sao? Đó là một ví dụ rõ nét cho thấy họ có cùng quan điểm và cùng lên tiếng mạnh mẽ trong các cuộc tranh luận”, ông nói.