UBND tỉnh Cao Bằng kiến nghị Bộ Xây dựng nâng cấp Cảng hàng không Cao Bằng từ 4C lên 4E, hỗ trợ xác định vị trí quy hoạch tối ưu nhằm đáp ứng nhu cầu dài hạn và tăng kết nối quốc tế.

Văn bản của UBND tỉnh Cao Bằng nêu rõ, theo quy hoạch được Thủ tướng phê duyệt năm 2023, sân bay Cao Bằng được định hướng đạt cấp 4C sau năm 2030. Tuy nhiên, sau khi rà soát điều kiện thực tế và định hướng phát triển kinh tế - xã hội, địa phương cho rằng quy mô này chưa đáp ứng yêu cầu dài hạn.

Cao Bằng là tỉnh biên giới có vị trí chiến lược, đóng vai trò cửa ngõ giao thương với Trung Quốc và kết nối hành lang kinh tế khu vực. Trong bối cảnh các tuyến cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh và Bắc Kạn - Cao Bằng đang triển khai, nhu cầu hình thành một đầu mối hàng không quy mô lớn ngày càng cấp thiết.

Việc nâng cấp lên cấp 4E sẽ cho phép sân bay tiếp nhận các dòng máy bay thân rộng như Boeing 777, Boeing 787 hay Airbus A350, A330, mở ra khả năng khai thác các đường bay quốc tế và vận tải hàng hóa quy mô lớn.

Theo UBND tỉnh, phương án này không chỉ nâng cao năng lực khai thác mà còn tạo dư địa phát triển dài hạn, tránh phải đầu tư nâng cấp nhiều lần, đồng thời thúc đẩy logistics xuyên biên giới, du lịch và thu hút đầu tư vào khu vực Đông Bắc.

Cao Bằng muốn xây sân bay quy mô lớn, đón tàu bay thân rộng. Ảnh: ACV.

Cảng Hàng không Cao Bằng được định hướng là nút giao thông đa phương thức, kết nối trực tiếp với các trục cao tốc lớn như CT07 và CT10. Quy mô 4E được đánh giá phù hợp với hệ thống hạ tầng trục chính, giúp tăng cường liên kết vùng và liên vận quốc tế.

Về kỹ thuật, tiêu chuẩn 4E cho phép phát triển các đường bay trung - dài hạn và vận tải hàng hóa khối lượng lớn, phù hợp xu hướng ngành hàng không. Ngược lại, nếu chỉ đầu tư cấp 4C, khả năng mở rộng sẽ hạn chế và phát sinh chi phí lớn khi nâng cấp sau này.

Đáng chú ý, theo khảo sát sơ bộ, quỹ đất và địa hình tại các khu vực dự kiến quy hoạch có thể đáp ứng đường băng dài 3.000-3.500 m mà không làm tăng đáng kể chi phí giải phóng mặt bằng so với phương án nhỏ hơn.

Do đặc thù địa hình miền núi phức tạp, việc lựa chọn vị trí sân bay được xác định là yếu tố quyết định đến tính khả thi và hiệu quả dự án. UBND tỉnh đề nghị Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan, đặc biệt là cơ quan quốc phòng và chuyên ngành hàng không, tổ chức khảo sát, đánh giá tổng thể để xác định phương án tối ưu.

Việc lựa chọn vị trí cần xem xét đồng thời nhiều yếu tố như địa hình, tĩnh không, phương thức tiếp cận bay, kết nối giao thông, tác động dân cư và chi phí đầu tư. Địa phương cũng đề nghị được hướng dẫn tích hợp quy hoạch này vào hệ thống quy hoạch quốc gia và ngành.

UBND tỉnh Cao Bằng khẳng định sẽ phối hợp chặt chẽ với Bộ Xây dựng và các cơ quan liên quan trong toàn bộ quá trình nghiên cứu, lựa chọn vị trí và hoàn thiện quy hoạch. Đồng thời, địa phương cam kết chuẩn bị đầy đủ quỹ đất, dữ liệu khảo sát và các điều kiện cần thiết để rút ngắn thời gian chuẩn bị đầu tư...

Mới đây, Bộ Xây dựng đã trình Thủ tướng đề cương điều chỉnh quy hoạch hệ thống cảng hàng không thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, trong đó đề xuất bổ sung các sân bay mới. Mục tiêu trọng tâm của đợt điều chỉnh lần này là nghiên cứu bổ sung cảng hàng không Măng Đen và Vân Phong vào hệ thống toàn quốc, nâng cấp Cảng hàng không Quảng Trị từ cấp 4C lên cấp 4E. Đề cương không cập nhật đến việc bổ sung Cảng Hàng không Cao Bằng vào hệ thống cảng hàng không thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Theo hồ sơ điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng hàng không, sân bay toàn quốc giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 cập nhật hồi cuối tháng 11/2025, Cục Hàng không Việt Nam đề xuất đến năm 2030 cả nước sẽ có 33 sân bay với công suất 297 triệu hành khách; đến 2050 tăng lên 36 sân bay, phục vụ gần 540 triệu hành khách mỗi năm.