Canva cắt giảm nhân sự quy mô lớn

Canva đã đưa ra quyết định cắt giảm, luân chuyển, thay đổi vị trí của 1.271 nhân sự.

Canva đã thông báo cắt giảm và luân chuyển 22% nhân lực. Ảnh: Reuters/Joel Carrett

Theo Bloomberg, Canva - doanh nghiệp vận hành công cụ thiết kế đồ họa online cùng tên - vừa ra quyết định cắt giảm, luân chuyển, thay đổi vị trí của 1.271 nhân sự, tương đương 22% lực lượng lao động của công ty.

Nhà đồng sáng lập kiêm CEO Melanie Perkins cho rằng đây là thời điểm "đen tối và thử thách nhất trong suốt 13 năm qua”.

Gửi tâm thư đến đội ngũ, CEO Melanie Perkins thừa nhận đây là "năm khó khăn nhất của chúng ta từ trước đến nay" khi Canva chứng kiến tốc độ tăng trưởng chậm lại lần đầu tiên sau một thập kỷ.

Coi đây là quyết định vô cùng khó khăn dẫn đến những thay đổi lớn, bà Perkins bày tỏ sự tiếc nuối và cho biết một số nhân sự sẽ được sắp xếp lại vai trò hoặc yêu cầu chuyển đến làm việc tại các trung tâm làm việc tập trung.

“Điều này cũng có nghĩa chúng ta phải rời xa những người đồng hành, những người bạn thân thiết đã cùng nhau làm nên thành công của Canva trong suốt thời gian qua", bà viết trong tâm thư.

Cùng với việc cắt giảm nhân sự, Canva cho biết sẽ chi trả khoản trợ cấp trị giá 10.000 USD cho mỗi nhân sự phải rời đi, nhằm tiếp thêm nguồn lực giúp họ theo đuổi các dự án trong tương lai.

Giải thích về sự chuyển dịch của ngành, bà Perkins cho biết công nghệ mới đang thay đổi việc sáng tạo, từ việc tạo ra những gì, tạo ra bằng cách nào, cho đến những tiêu chuẩn và kỳ vọng mới mà người dùng đặt ra cho các sản phẩm họ sử dụng.

Động thái cắt giảm nhân sự của Canva diễn ra trong bối cảnh giá trị công ty này đã suy giảm năm vừa qua. Với áp lực từ làn sóng trí tuệ nhân tạo (AI) đang tái định hình toàn ngành, cùng khoản chi phí khổng lồ để tích hợp công nghệ này vào nền tảng của công ty.

Từ đầu năm nay, hai nhà đầu tư lớn của Canva là Blackbird Ventures và Airtree được cho là đã hạ mức định giá của doanh nghiệp xuống còn khoảng 49 tỷ AUD (tương đương 41,8 tỷ USD ). Con số này đánh dấu sự sụt giảm lớn so với mức định giá 60 tỷ AUD mà Canva đạt được vào cuối năm ngoái.

Theo các nguồn tin, Canva cũng chủ động điều chỉnh giảm mức định giá nội bộ.

Dù sở hữu đội ngũ nhân sự tại 37 quốc gia, Canva thông báo Sydney sẽ trở thành "trụ sở chính" cho nhiều nhóm sản phẩm chủ lực. Đồng thời, từ năm 2027, công ty sẽ triển khai mô hình làm việc kết hợp, yêu cầu nhân viên phải có mặt tại văn phòng 2-3 ngày mỗi tuần.