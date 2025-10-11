Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Cảnh sát giao thông TP.HCM hóa trang xử lý vi phạm nồng độ cồn, ma túy

  • 13:00 11/10/2025

Ngày 11/10, Phòng CSGT Công an TP.HCM tổ chức ra quân xử lý vi phạm chuyên đề về nồng độ cồn, ma túy.

Tại lễ ra quân, Thượng tá Phạm Quang Trưởng, Phó trưởng phòng CSGT Công an TP.HCM, cho biết, luật trật tự, an toàn giao thông đường bộ quy định nghiêm cấm điều khiển phương tiện tham gia giao thông mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn và chất ma túy hoặc chất kích thích khác mà pháp luật cấm sử dụng.

Toàn cảnh lễ ra quân.

Thời gian qua, CSGT TP.HCM xử lý vi phạm nồng độ cồn, ma túy với phương châm "Không có vùng cấm, không có ngoại lệ", qua đó góp phần duy trì ổn định tình hình trật tự, an toàn giao thông, nâng cao ý thức của người dân.

Tuy nhiên, bên cạnh đó cũng còn một bộ phận nhỏ người dân vẫn chủ quan, điều khiển phương tiện sau khi đã sử dụng rượu, bia.

Đơn cử như mới đây, tài xế lái ôtô gây tai nạn làm 3 mẹ con tử vong trên đường ĐH.507, xã Phước Thành. Qua kiểm tra, tài xế này vi phạm nồng độ cồn với mức 50 mg/100 ml máu.

Sau lễ ra quân, lực lượng CSGT thực hiện chuyên đề kiểm tra, xử lý tài xế vi phạm nồng độ cồn, chất ma túy.

CSGT ra quân xử lý vi phạm nồng độ cồn, ma túy.

Việc bố trí các tổ chuyên đề kiểm tra xử lý vi phạm về nồng độ cồn, sử dụng chất ma túy sẽ căn cứ trên tình hình vi phạm thực tế, trong đó, tập trung vào những khung giờ, những tuyến đường, khu vực mà tình trạng vi phạm quy định này diễn biến phức tạp.

Nhằm kéo giảm tai nạn giao thông do rượu, bia, lực lượng CSGT sẽ triển khai phương án hóa trang, mật phục để phát hiện người uống rượu bia nhưng vẫn điều khiển phương tiện.

Biện pháp này được đánh giá sẽ mang lại hiệu quả rõ rệt trong công tác phòng ngừa tai nạn giao thông liên quan đến rượu, bia. Đồng thời, góp phần thay đổi nhận thức của người dân, không còn tâm lý chủ quan khi sử dụng đồ uống có cồn.

Phạt nặng tài xế ôtô không nhường đường xe ưu tiên ở TP.HCM

Dù đã được cảnh sát giao thông (CSGT) ra hiệu lệnh nhường đường nhưng tài xế vẫn phớt lờ tín hiệu còi, cản trở đoàn xe ưu tiên đang di chuyển cùng chiều.

06:36 6/10/2025

Vụ chủ tịch xã bị ôtô tông tử vong: Nữ tài xế khai ngồi nhậu với bạn

Theo một lãnh đạo Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Đắk Lắk, trưa nay (4/10), nữ tài xế gây tai nạn khiến chủ tịch xã tử vong đã ra trình diện. Bước đầu kết quả kiểm tra nồng độ cồn trong máu và các chất ma túy của nữ tài xế đều âm tính, song nữ tài xế khai nhận có ngồi nhậu với bạn bè.

21:32 4/10/2025

Chạy xe lên hè, nhiều người nhận mức phạt 6 triệu đồng ở TP.HCM

Mức phạt này được áp dụng theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP, người vị phạm bị Cảnh sát giao thông (CSGT) phạt tiền từ 4 tới 6 triệu đồng, đồng thời bị trừ 2 điểm trên giấy phép lái xe.

10:26 18/9/2025

Thực trạng giao thông, văn hóa ứng xử của người tham gia, văn hóa quản lý, điều hành giao thông, các vấn đề liên quan tới quy hoạch và giải pháp xây dựng giao thông Việt Nam trong tương lai đều được PGS.TS. Phạm Ngọc Trung đề cập tới trong cuốn Văn hóa giao thông ở Việt Nam hiện nay.

Hương Chi - Nguyễn Dũng/Tiền Phong

