Cảnh phim đánh ghen gây ngán ngẩm

Khán giả bày tỏ ngán ngẩm trước cảnh đánh ghen trong tập 16 "Bước chân vào đời". Những ngày qua, phim vấp tranh cãi vì kịch bản cũ.

Ở những diễn biến mới nhất của tập 16 Bước chân bài đời lên sóng tối 30/3, Thương (Quỳnh Kool) đang nghỉ giải lao thì xem được đoạn livestream đánh ghen trên mạng xã hội. Nhân vật chính trong clip không ai khác là Trang (Ngọc Thủy) - em gái cô.

Trang là nhân viên của sếp Dũng (Hoàng Anh Vũ). Bị bơm đểu, lại muốn "dùng phốt để nổi", vợ cũ của Dũng lao vào đánh ghen Trang ngay tại công ty. Không chỉ xô xát với cô gái trẻ, người phụ nữ này còn sỉ nhục rồi livestream, ghi hình lại.

Tình huống bất ngờ khiến Trang hoảng loạn và ê chề. Dù đã cố giải thích mình bị oan nhưng cô vẫn bị vợ sếp hạ nhục trước mặt nhiều người. Sau đó, sếp Dũng có mặt để can ngăn.

Khi về nhà, Trang tiếp tục bị Thương chất vấn và xảy ra cãi vã. Cảm thấy tủi thân vì chị gái không tin tưởng mình, Trang đành bỏ đi.

Tình tiết đánh ghen rồi livestream bị cho là khiên cưỡng. Ảnh: VFC.

Những tình tiết phụ nữ lao vào đánh ghen rồi tung lên mạng xã hội vì mục đích chiêu trò nhanh chóng thu hút sự chú ý, bàn luận trên mạng xã hội. Không ít khán giả cho rằng kịch bản kém thuyết phục, khi vợ cũ Dũng lại đánh ghen vì muốn "nổi" để bán hàng.

"Kịch bản tệ, như phim tổng tài như 10 năm về trước. "2026 rồi mà cứ hở ra lại đánh ghen tung lên mạng. Biên kịch không chịu cập nhật thông tin", "Phim có những cảnh này xem rất chán đạo diễn ạ"... là một số phản ứng trái chiều của người xem.

Mặt khác, nhân vật Thương của Quỳnh Kool cũng bị dân mạng phản ứng gay gắt. Cách xây dựng nhân vật được cho là chán khi cô là giáo viên văn nhưng tư duy và lối hành xử kém văn minh, tình cảm. Việc Thương thường xuyên chìm trong nước mắt hay trách móc em gái dù không rõ sự tình làm người xem ức chế. "Bà Thương thì coi mình làm gì cũng đúng, còn em gái thì lúc nào cũng sai, không tin tưởng. Nhân vật gì mà suốt ngày chỉ biết khóc với chửi em", một dân mạng bình luận.

Trước đó, khi vấp tranh luận về tạo hình, diễn xuất, Quỳnh Kool từng lên tiếng. Cô chia sẻ trên trang cá nhân: "Thương trong tôi không hoàn hảo, không mạnh mẽ theo kiểu “nữ chính hiện đại vượt lên tất cả”, mà là một con người rất đời. Càng cố gồng lên thì càng đau, càng im lặng thì càng vỡ vụn bên trong".