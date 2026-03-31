Trương Kính Hiên thoát chết trong gang tấc

Trương Kính Hiên kể lại sự cố khi xe của anh bị giàn giáo kim loại đè bẹp. Anh may mắn thoát chết vì ra xe trễ vài phút.

Theo HK01, hôm 30/3, Trương Kính Hiên thu hút chú ý khi tham dự một sự kiện. Sau thời gian ở ẩn chuẩn bị album mới, anh tăng cân đáng kể khiến khán giả bất ngờ.

Tại sự kiện, Kính Hiên chia sẻ về trải nghiệm kinh hoàng khi sang Hàn Quốc quay MV ca khúc mới. Anh cho biết đã thoát chết trong gang tấc, khi một giàn giáo kim loại bất ngờ đổ sập trúng đúng chiếc xe mà anh vốn định lên. May mắn, anh ra trễ vài phút nên tránh được vụ tai nạn.

Trương Kính Hiên kể lại sự cố kinh hoàng. Ảnh: HK01.

Cụ thể, theo lời Kính Hiên, anh muốn đi dạo chơi sau khi quay MV nên đã gọi bạn lái xe đến đón. Theo dự định 12 giờ sẽ ra xe để di chuyển, nhưng vì anh có việc nên ra trễ vài phút so và nhờ đó mà tránh được tai nạn kinh hoàng. Thời điểm giàn giáo sập, người bạn của Kính Hiên xuống xe hút thuốc nên không gặp nạn. Trong bức ảnh Kính Hiên chia sẻ, giàn giáo sập đè lên chiếc xe. Anh cho biết phương tiện đã bị hư hỏng nặng.

"Sau vụ này tôi mới thấy cái gì cũng không quan trọng nữa, công việc có vất vả hay thị trường có lúc khó khăn cũng không sao. Quan trọng nhất với tôi lúc này là bình an", ca sĩ bộc bạch.

Trương Kính Hiên sinh năm 1981 tại Quảng Châu, bắt đầu phát triển sự nghiệp tại Hong Kong từ năm 2002. Anh được ca ngợi là "Thiên vương Cantopop Hong Kong", đồng thời từng giữ chức Phó Chủ tịch Hiệp hội Nghệ sĩ Biểu diễn Hong Kong khóa 13.