Maren Wade cho rằng album mới nhất của Taylor Swift là "The Life of a Showgirl" đã làm lu mờ thương hiệu mà nghệ sĩ này xây dựng suốt nhiều năm.

Ngày 31/3, tờ Reuters đưa tin Taylor Swift bị một nghệ sĩ ở Las Vegas kiện với lý do album mới nhất của Swift, The Life of a Showgirl vi phạm quyền thương hiệu.

Nguyên đơn là nghệ sĩ biểu diễn Maren Wade. Người này cho rằng album mới nhất của Swift có thể gây nhầm lẫn với thương hiệu Confessions of a Showgirl mà cô đã xây dựng trong nhiều năm.

Taylor Swift bị kiện vì album The Life of a Showgirl. Ảnh: WireImage.

Trong đơn gửi tòa án, Wade lập luận chiến dịch quảng bá album của Swift có nguy cơ “lấn át” thương hiệu cá nhân mà cô phát triển từ năm 2014. Đây là thời điểm Wade bắt đầu thực hiện chiến dịch quảng bá thương hiệu Confessions of a Showgirl trên báo địa phương. Sau đó, Wade mở rộng thương hiệu này thành một show diễn lưu động với nội dung kể lại những trải nghiệm hậu trường trong ngành giải trí.

Theo mô tả, chương trình của Wade khai thác những câu chuyện vừa hài hước vừa kỳ quặc của nghề biểu diễn, từ các sự cố sân khấu đến những tình huống dở khóc dở cười khi hóa thân thành các nhân vật nổi tiếng như Madonna.

Luật sư của Wade, Jaymie Parkkinen, nhấn mạnh họ tôn trọng thành công của Swift, nhưng luật nhãn hiệu được đặt ra nhằm bảo vệ quyền lợi của mọi nhà sáng tạo, bất kể quy mô tên tuổi.

Trước đó, United States Patent and Trademark Office đã từ chối đơn đăng ký nhãn hiệu Life of a Showgirl của Swift với lý do có khả năng gây nhầm lẫn với thương hiệu Confessions of a Showgirl đã được đăng ký từ trước.

Dù vậy, phía Wade cho rằng Swift vẫn tiếp tục sử dụng cụm từ này trong hoạt động thương mại, khiến công chúng có thể hiểu sai về nguồn gốc sản phẩm. Nguyên đơn cáo buộc hành động của Swift đã làm thương hiệu của họ bị “lu mờ” chỉ trong thời gian ngắn.

Album The Life of a Showgirl được Taylor Swift phát hành vào tháng 10/2025. Album ghi nhận thành tích lớn về doanh thu và lượt nghe trực tuyến, thậm chí trở thành một trong những sản phẩm âm nhạc nổi bật nhất năm 2025 trên Spotify.

Hiện, Wade yêu cầu tòa án ban hành lệnh cấm Swift tiếp tục sử dụng tên gọi liên quan đến Showgirl, đồng thời đề nghị nữ ca sĩ bồi thường thiệt hại với số tiền chưa được công bố.