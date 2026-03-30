'Búp bê' Điền Hi Vi bị dừng phát sóng đột ngột

Điền Hi Vi mặc trang phục cúp ngực trong livestream tối 29/3. Buổi phát sóng của nữ diễn viên bị dừng đột ngột vì vi phạm quy định nền tảng.

Ngày 30/3, tờ Ettoday đưa tin buổi phát sóng trực tiếp của Điền Hi Vi vào tối 29/3 bị gián đoạn. Khi nữ diễn viên Trung Quốc đang giao lưu với người hâm mộ, livestream bị tắt đột ngột mà không có bất cứ thông báo nào. Buổi livestream bị tạm dừng khoảng 20 phút và lý do được đưa ra là Điền Hi Vi "vi phạm quy định về hở hang" của nền tảng.

Trong livestream, Điền Hi Vi mặc trang phục màu hồng, thiết kế cúp ngực khá gợi cảm. Sau sự cố, ê-kíp phát sóng đã phải dùng các bức ảnh của Điền Hi Vi để che đi phần nhạy cảm. Nhờ thế, buổi phát sóng mới có thể tiếp tục.

Điền Hi Vi bị tắt livestream vì mặc không phù hợp. Ảnh: Ettoday.

Điền Hi Vi sinh năm 1997, tốt nghiệp Học viện Sân khấu Thượng Hải và sở hữu chiều cao 1,68 m. Nữ diễn viên có nhan sắc nổi bật với đôi mắt to tròn, nụ cười rạng rỡ có má lúm đồng tiền nên nhanh chóng sở hữu lượng fan đông đảo. Cô nổi tiếng với gương mặt ngọt ngào, nhưng thân hình quyến rũ.

Điền Hi Vi bước vào lĩnh vực giải trí từ năm 2018 thông qua bộ phim Đợi em trong tháng năm đằng đẵng. Sau đó, cô tham gia các bộ phim như Người bạn thực sự của tôi, Cẩm tú nam ca, Chúng ta đáng yêu như thế, Thiếu tướng thú cưng của tôi, Nhân duyên đại nhân xin dừng bước, Khanh khanh nhật thường…

Nữ diễn viên vừa trở lại với bộ phim Trục ngọc hợp tác cùng Trương Lăng Hách. Dự án giúp Điền Hi Vi thu hút thêm lượng fan mới nhờ hình tượng cá tính, mạnh mẽ.