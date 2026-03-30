MV gây tranh cãi của Jun Phạm

"Truth Or Dare" của Jun Phạm gây tranh cãi vì âm nhạc cũ kỹ, kém hấp dẫn, trong khi phần hình ảnh được cho là quá nhạy cảm.

Mới đây, Kiên Ứng - đạo diễn MV Truth Or Dare của Jun Phạm - lên tiếng về những tranh luận xoay quanh sản phẩm này. Theo Kiên Ứng, câu chuyện trong MV Truth or Dare không chỉ nằm ở bề mặt nó thể hiện. Nội dung MV là trò chơi tâm lý, nơi ranh giới giữa kiểm soát và bị kích thích trở nên mong manh.

Những chi tiết trong MV, dù là ánh nhìn, chuyển động hay những vật thể cụ thể không tồn tại để kể một câu chuyện rõ ràng. Chúng được đặt vào để đẩy nhân vật đến giới hạn phản ứng, nơi bản năng bắt đầu lên tiếng trước lý trí.

Về những cảnh quay gây tranh cãi là quá táo bạo, phản cảm, đạo diễn bày tỏ: “Sự khiêu gợi là có, nhưng nó không nằm ở việc mô tả. Nó nằm ở lực đẩy nhằm khiêu khích cảm xúc, khiêu khích bản năng. Và có lẽ, khiêu khích cả cách mỗi người nhìn vào nó. Tôi luôn tin một tác phẩm không tồn tại với một cách hiểu duy nhất. Điều chúng ta nhìn thấy, đôi khi không nói nhiều về tác phẩm mà nói nhiều hơn về chính người đang nhìn”.

Nhiều chi tiết trong MV mới của Jun Phạm gây tranh cãi. Ảnh: FBNV.

Truth Or Dare được Jun Phạm phát hành tối 28/3. Bài hát được chấp bút bởi chính nam ca sĩ và do Monotape sản xuất. MV được Jun Phạm đầu tư về mặt hình ảnh và do Kiên Ứng thực hiện. Sản phẩm cho thấy màu sắc mới, trẻ trung hơn của nam ca sĩ. Tuy nhiên, ngay khi ra mắt, sản phẩm gây tranh luận. Trên mạng xã hội, nhiều ý kiến cho rằng giai điệu bài hát khá ngang, khó nghe và có phần cũ kỹ.

Ngoài ra, nhiều chi tiết trong MV bị chê phản cảm. Đặc biệt ở bối cảnh bếp núc, Jun Phạm và ê-kíp thực hiện loạt cảnh được cho là ẩn ý, gợi dục. Về phía Jun Phạm, ca sĩ nói muốn thử nghiệm hình ảnh mới: "Với tôi, đây chỉ là một concept, không phải một câu chuyện đời thực. Và là một nghệ sĩ với nhiều vai trò, tôi sẽ luôn tiếp tục khám phá nhiều màu sắc khác của mình trong tương lai".

Jun Phạm sinh năm 1989, là cựu thành viên nhóm nhạc 365. Sau khi nhóm tan rã, anh phát triển sự nghiệp cá nhân với nhiều hoạt động khác nhau như ca hát, viết sách, đóng phim, tham gia game show. Anh nổi tiếng nhờ Running Man phiên bản Việt, sau đó là Anh trai vượt ngàn chông gai và Gia đình Haha.