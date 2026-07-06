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Xã hội

Cảnh ngổn ngang tại dự án mương ngầm thoát nước hàng trăm tỷ đồng

  • Thứ hai, 6/7/2026 08:37 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Gần 1 năm kể từ ngày triển khai thi công, dự án mương ngầm thoát nước với số vốn đầu tư hàng trăm tỷ đồng ở Đà Nẵng chìm trong cảnh ngổn ngang.

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Dự án tuyến mương ngầm thoát nước dọc đường Trưng Nữ Vương, phường Bàn Thạch, TP Đà Nẵng, có chiều dài khoảng 2,1km, tổng mức đầu tư gần 130 tỷ đồng, được triển khai thi công cách đây gần 1 năm với mục tiêu giải quyết tình trạng ngập úng cục bộ khu vực phía Nam thành phố.
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Đến thời điểm hiện tại, dự án mới đạt khoảng 30% khối lượng thi công. Tiến độ kéo dài khiến việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn, nhiều hộ kinh doanh bị ảnh hưởng.
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Theo ghi nhận của PV, trên tuyến đường Trưng Nữ Vương có 4 vị trí đang triển khai. Tuy nhiên, tại khu vực gần nút giao với đường Nguyễn Hoàng, phường Bàn Thạch, công trường gần như “án binh bất động”, không có công nhân hay máy móc thi công.
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Ông Nguyễn Văn Tam, trú phường Bàn Thạch, cho biết tại khu vực triển khai dự án đã xảy ra nhiều vụ tai nạn, có trường hợp cả người và xe rơi xuống hố đào. “Mặt đường bị đào xới nham nhở, bùn đất trơn trượt, đặc biệt vào thời điểm mưa lớn hoặc ban đêm, khiến việc lưu thông gặp nhiều khó khăn và tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn bất cứ lúc nào” - ông Tam nói.
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Người dân sinh sống 2 bên đường than vãn bụi bẩn và tình trạng đào xới kéo dài khiến hoạt động kinh doanh của gia đình họ bị ảnh hưởng. Vì vậy, người dân mong muốn đơn vị thi công sớm đẩy nhanh tiến độ, hoàn trả mặt bằng để người dân ổn định cuộc sống.
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Ông Dương Văn Tuấn, Chủ tịch UBND phường Bàn Thạch, thông tin dự án tuyến mương ngầm thoát nước dọc đường Trưng Nữ Vương do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật Đà Nẵng làm chủ đầu tư và Công ty TNHH Đại Phú Thịnh là đơn vị thi công. Nguyên nhân chậm tiến độ là do quá trình chuyển giao chủ đầu tư cùng với việc nhà thầu không đáp ứng kế hoạch thi công; ngoài ra còn có một số nguyên nhân khách quan khác đang được chủ đầu tư làm rõ.
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Lãnh đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật Đà Nẵng cho hay dự án được đơn vị mới tiếp nhận từ Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam cũ, sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp. “Đơn vị đã yêu cầu liên danh nhà thầu thi công đường Trưng Nữ Vương, đại diện là Công ty TNHH Đại Phú Thịnh huy động nhân lực, thiết bị để tăng tốc thi công, đồng thời thực hiện đầy đủ các biện pháp đảm bảo an toàn như duy trì rào chắn, lắp đặt biển báo và hệ thống cảnh báo tại công trường” - vị lãnh đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật Đà Nẵng nói.

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https://vtcnews.vn/canh-ngon-ngang-tai-du-an-muong-ngam-thoat-nuoc-hang-tram-ty-thi-cong-rua-bo-ar1027525.html

Theo Thống Nhất/VTC News

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