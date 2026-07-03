Ngõ 'đau khổ' ở Hà Nội vào giai đoạn giải phóng mặt bằng

|
Ngõ 381 Nguyễn Khang xuống cấp nhiều năm, thường xuyên xảy ra ùn tắc vào giờ cao điểm, gây ảnh hưởng lớn đời sống và sinh hoạt của người dân.
|
Mặt đường nhỏ hẹp, chi chít "ổ voi, ổ gà" khiến ngõ 381 Nguyễn Khang được người dân ví là ngõ "đau khổ" nhất Hà Nội.
|
Từ cuối tháng 6/2026, phường Cầu Giấy tổ chức giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án cải tạo, mở rộng ngõ 381 Nguyễn Khang đoạn từ phố Thành Thái đến đường Nguyễn Khang, thông với Vành đai 2,5.
|
Thời gian qua, nhiều hộ dân sinh sống tại ngõ 381 Nguyễn Khang đã di dời tài sản, bàn giao mặt bằng để lực lượng chức năng tiến hành phá dỡ, đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án.
|
Sau hơn 20 năm gắn bó với ngôi nhà ở ngõ 381 Nguyễn Khang, anh Công Sơn không giấu được sự lưu luyến khi phải chuyển đi để phục vụ dự án. Tuy nhiên, anh cho biết, gia đình hoàn toàn ủng hộ chủ trương mở rộng tuyến ngõ, bởi tin rằng khi hoàn thành, con đường sẽ thông thoáng, khang trang hơn và góp phần giảm ùn tắc giao thông trong khu vực.
|
Người dân sinh sống lâu năm ở khu vực này cho biết, trước kia, con ngõ này cứ nắng thì bụi bẩn bay mù mịt, còn mưa đường ngập ngụa bùn đất. Họ mong muốn chính quyền sớm hoàn thành dự án để mọi người, nhất là các cháu học sinh đi lại đỡ khổ.
|
Uỷ ban phường Cầu Giấy cho hay, với những hộ dân có kiến nghị về phương án đền bù, bố trí tái định cư, phường sẽ rà soát từng trường hợp cụ thể, vừa đảm bảo quyền lợi chính đáng của các hộ dân, vừa đúng quy định của pháp luật.
|
Theo phường Cầu Giấy, sau khi hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, phường sẽ chỉ đạo Ban quản lý dự án đầu tư hạ tầng tổ chức khởi công dự án trong quý III năm 2026.
|
Sau khi hoàn thành việc cải tạo, mở rộng ngõ 381 Nguyễn Khang thông từ phố Thành Thái đến cầu Yên Hòa bắc qua sông Tô Lịch, trục kết nối giữa đường Vành đai 2, 2,5 và 3 sẽ hình thành, góp phần giảm tải áp lực giao thông cho khu vực và giúp người dân rút ngắn đáng kể thời gian di chuyển.
Những cuốn sách hay về đô thị Hà Nội
Hà Nội chuyện xưa phố cũ gồm 39 đoản văn biên khảo về các hoạt động ở Hà Nội giữa thế kỷ XX trở về trước, từ chuyện phố xá, quy hoạch, đến chuyện ăn, chuyện mặc,... của người Hà thành.
Mùa đi qua phố - bạn đọc sẽ rung động theo những cảm nhận riêng, đôi khi rất khác nhau về Hà Nội trong bốn mùa xuân, hạ, thu, đông.