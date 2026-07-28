Chuyên gia nhận định thời điểm mưa giảm dần ở miền Bắc và miền Nam

Chuyên gia khí tượng đưa ra nhận định thời điểm mưa giảm dần cường độ ở miền Bắc, miền Nam, đồng thời cảnh báo nguy cơ sạt lở, lũ quét và ngập úng.

Bà Trần Như Quỳnh, Dự báo viên phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho hay, hiện nay (28/7), ở phía Bắc tồn tại rãnh áp thấp có trục Tây Bắc - Đông Nam đi qua khu vực giữa nam đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ kết hợp với cao cận nhiệt đới lấn Tây thiết lập hội tụ gió trên cao lên tới 5.000 m.

Vì vậy, trong đêm qua và sáng nay, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hoá xảy ra mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to.

Lượng mưa tính từ 19h ngày 27/7 đến 15h ngày 28/7 có nơi trên 120 mm như các trạm Dào San 3 (Lai Châu) 124,2 mm; Vũ Oai (Quảng Ninh) 135,9 mm; Cổ Pháp (Bắc Ninh) 138,8 mm; Triệu Sơn (Thanh Hóa) 124,8 mm...

Mưa lớn đang tập trung ở 6 tỉnh miền Bắc. Ảnh minh hoạ.

Từ chiều tối và đêm nay đến sáng mai 29/7, mưa lớn tiếp tục xảy ra ở Bắc Bộ và Thanh Hoá. Mưa lớn tập trung ở Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Phú Thọ, Lào Cai và Tuyên Quang với lượng mưa phổ biến 30-60 mm, cục bộ có nơi trên 150 mm.

Mưa lớn có thể gây ra lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất đá trên sườn dốc.

Từ trưa chiều mai 29/7, hội tụ gió trên khu vực Bắc Bộ và Thanh Hoá hoạt động yếu dần. Vì vậy mưa sẽ giảm hẳn. Tuy nhiên, trên các khu vực này vẫn còn xuất hiện những cơn mưa rào rải rác và có nơi có dông.

Ngoài ra, hiện nay ở phía Nam, gió mùa Tây Nam đang hoạt động với cường độ mạnh kết hợp với hội tụ gió duy trì trên khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ. Từ chiều tối nay 28/7 đến ngày 30/7, trên hai khu vực này xuất hiện mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ mưa rất to với lượng mưa 50-110 mm, có nơi trên 170 mm.

Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, gió giật mạnh. Mưa lớn còn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng ở các vùng trũng thấp.

Từ đêm 30/7, gió mùa Tây Nam hoạt động với cường độ yếu dần, vùng hội tụ gió sẽ yếu dần và dịch dần sang phía Tây nên từ thời điểm này, trên khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ chỉ còn xảy ra mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Thời gian mưa tập trung chính vào lúc chiều tối, tối.

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia đặc biệt cảnh báo, trong những giờ tới, nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất trên sườn dốc, suối nhỏ tại Điện Biên, Lai Châu, Sơn La, Phú Thọ, Lào Cai, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Ngãi, TP Đà Nẵng.

Tỉnh Xã/Phường Lai Châu Dào San, Khổng Lào, Thu Lũm, Bình Lư, Bum Nưa, Hồng Thu, Mường Tè, Mường Than, Nậm Tăm, Pa Ủ, Pu Sam Cáp, Sì Lở Lầu, Tân Uyên, Than Uyên Sơn La Chiềng Lao, Chiềng Sung, Mai Sơn, Mường Chiên, Mường La, Tà Hộc, Xím Vàng, Bắc Yên, Bình Thuận, Bó Sinh, Chiềng Khoong, Chiềng Khương, Chiềng La, Chiềng Mai, Chiềng Mung, Chiềng Sơ, Co Mạ, Đoàn Kết, Muổi Nọi, Mường Bang, Mường Bú, Mường Chanh, Mường Hung, Mường Khiêng, Mường Lầm, Mường Sại, Nậm Lầu, Nậm Ty, phường Chiềng An, phường Chiềng Cơi, phường Chiềng Sinh, phường Thảo Nguyên, phường Vân Sơn, Quỳnh Nhai, Tà Xùa, Vân Hồ, Xuân Nha Phú Thọ An Bình, Lạc Lương, Lạc Thủy, Long Cốc, Tiền Phong, Xuân Đài, Yên Trị, Bao La, Cao Sơn, Đại Đồng, Khả Cửu, Mai Châu, phường Việt Trì, Pà Cò, Quy Đức, Sơn Đông, Tân Mai, Tân Sơn, Yên Thủy Lào Cai Cảm Nhân, Mường Lai, Nghĩa Đô, Phúc Lợi, Quy Mông, Tà Xi Láng, Tân Lĩnh, Trạm Tấu, Trấn Yên, Văn Chấn; Cao Sơn, Chế Tạo, Hưng Khánh, Khánh Hòa, Lâm Thượng, Lương Thịnh, Mỏ Vàng, Mường Khương, Nậm Có, Nậm Xé, Ngũ Chỉ Sơn, phường Âu Lâu, phường Nam Cường, phường Sa Pa, Phong Dụ Thượng, Tả Van, Thượng Bằng La, Tú Lệ, Việt Hồng Tuyên Quang Du Già, Đường Thượng, Hồ Thầu, Mậu Duệ, Ngọc Long, Sủng Máng, Tát Ngà, Tiên Nguyên, Bắc Mê, Bắc Quang, Bạch Ngọc, Bạch Xa, Cao Bồ, Đồng Tâm, Đồng Yên, Đường Hồng, Giáp Trung, Hồng Sơn, Khâu Vai, Lâm Bình, Lao Chải, Lũng Phìn, Lùng Tám, Mèo Vạc, Minh Sơn, Nà Hang, Nấm Dẩn, Nghĩa Thuận, Ngọc Đường, phường Hà Giang 1, Phú Lương, Phù Lưu, Quản Bạ, Quang Bình, Quảng Nguyên, Tân Quang, Thắng Mố, Thanh Thủy, Thông Nguyên, Thượng Lâm, Thượng Sơn, Tiên Yên, Trường Sinh, Xuân Giang, Xuân Vân, Yên Minh, Yên Phú, Yên Thành Điện Biên Búng Lao, Chà Tở, Chiềng Sinh, Mường Ảng, Mường Chà, Mường Luân, Mường Nhà, Na Sang, Na Son, Nà Tấu, Nậm Nèn, Núa Ngam, Pa Ham, Pu Nhi, Si Pa Phìn, Tìa Dình, Xa Dung Thái Nguyên Chợ Đồn, Nam Cường, Quảng Bạch, Bạch Thông, Cẩm Giàng, Cao Minh, Dân Tiến, Đồng Phúc, La Hiên, Nghĩa Tá, Nghinh Tường, phường Bắc Kạn, phường Đức Xuân, Phong Quang, Phủ Thông, Quang Sơn, Thượng Minh, Tràng Xá, Võ Nhai, Yên Phong Quảng Ninh Điền Xá, phường Bãi Cháy, phường Đông Triều, phường Hoành Bồ, phường Việt Hưng, Thống Nhất, đặc khu Vân Đồn, Đường Hoa, Kỳ Thượng, phường An Sinh, phường Cẩm Phả, phường Cao Xanh, phường Cửa Ông, phường Hà Lầm, phường Hạ Long, phường Hà Tu, phường Hồng Gai, phường Mạo Khê, phường Mông Dương, phường Quang Hanh, phường Tuần Châu, Tiên Yên Bắc Ninh Đồng Việt, Bảo Đài, Đông Phú, Kép, Nghĩa Phương, phường Cảnh Thụy, phường Phượng Sơn, phường Tân Tiến, Trường Sơn

Tỉnh Xã/Phường Thanh Hoá Cẩm Thủy, Như Thanh, Như Xuân, Cẩm Vân, Hóa Quỳ, Hợp Tiến, Mậu Lâm, Mường Chanh, Ngọc Lặc, Ngọc Liên, Quang Chiểu, Quý Lương, Tam Lư, Tam Thanh, Thạch Lập, Thạch Quảng, Thanh Phong, Thanh Quân, Thành Vinh, Vạn Xuân, Xuân Bình, Xuân Chinh, Xuân Du, Xuân Thái Nghệ An Nghĩa Hưng, Tam Hợp, Tân Kỳ, Bích Hào, Cát Ngạn, Châu Bình, Châu Hồng, Châu Tiến, Đông Hiếu, Hoa Quân, Hùng Chân, Kim Bảng, Mường Ham, Quỳ Châu, Quỳ Hợp, Sơn Lâm, Tam Đồng, Thông Thụ, Tiền Phong, Xuân Lâm Quảng Ngãi Ba Vì, Ba Dinh, Ba Tô, Bình Minh, Cà Đam, Đông Trà Bồng, Sơn Linh, Sơn Tây Hạ, Thanh Bồng, Trà Bồng TP Đà Nẵng Thạnh Mỹ, Thượng Đức, Bà Nà, Bến Hiên, Đông Giang, Duy Xuyên, Hà Nha, Hiệp Đức, Hòa Vang, Nông Sơn, Phước Hiệp, Phước Thành, Phước Trà, Quế Phước, Quế Sơn Trung, Sông Kôn, Sông Vàng, Tam Mỹ, Thu Bồn, Trà Đốc, Trà Leng, Trà My, Trà Tập