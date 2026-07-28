Dự báo thời tiết miền Nam hôm nay 28/7 một số nơi có thể xảy ra mưa rất to, làm gia tăng nguy cơ ngập úng cục bộ tại các đô thị, trong đó có TP.HCM.

Dự báo thời tiết miền Nam hôm nay 28/7: TP.HCM mưa to diện rộng.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, dự báo thời tiết Nam Bộ hôm nay phổ biến nhiều mây, xuất hiện mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Cục bộ một số khu vực có khả năng xảy ra mưa rất to, đặc biệt vào chiều và tối.

Nhiệt độ thấp nhất dao động từ 23-26°C, trong khi nhiệt độ cao nhất ở mức 30-33°C. Nhờ mưa xuất hiện thường xuyên, thời tiết không quá oi bức nhưng độ ẩm trong không khí duy trì ở mức cao, tạo cảm giác khá ẩm ướt.

Gió tây nam cấp 2-3 tiếp tục hoạt động. Trong các cơn dông, người dân cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh có thể ảnh hưởng đến giao thông, sản xuất và sinh hoạt.

Dự báo thời tiết TP.HCM hôm nay 28/7

Tại TP.HCM, thời tiết trong ngày cũng có nhiều mây, xuất hiện mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Một số khu vực khả năng ghi nhận mưa rất to trong thời gian ngắn, làm tăng nguy cơ ngập tại các tuyến đường trũng thấp và ùn tắc giao thông vào giờ cao điểm.

Nhiệt độ thấp nhất từ 24-26°C, nhiệt độ cao nhất 31-33°C, duy trì mức nhiệt khá dễ chịu so với những ngày nắng nóng trước đó.

Người dân cần chủ động mang theo áo mưa, theo dõi diễn biến thời tiết trước khi ra ngoài và hạn chế di chuyển qua các khu vực thường xuyên ngập nước khi mưa lớn kéo dài.

Cảnh báo dông lốc, sét và ngập úng tại Nam Bộ

Các chuyên gia khí tượng nhận định, mưa lớn cục bộ trong thời gian ngắn vẫn là hình thái thời tiết nổi bật tại Nam Bộ trong ngày 28/7. Mưa tập trung vào chiều và tối có thể khiến nhiều tuyến đường tại các đô thị lớn như TP.HCM, Bình Dương, Đồng Nai, Cần Thơ xảy ra ngập úng cục bộ.

Ngoài ra, trong các cơn dông có nguy cơ xuất hiện lốc xoáy, sét và gió giật mạnh, gây gãy đổ cây xanh, tốc mái nhà tạm hoặc làm gián đoạn nguồn điện tại một số khu vực.

Người dân sinh sống gần sông, kênh rạch hoặc vùng trũng thấp cần theo dõi sát các bản tin thời tiết để chủ động ứng phó khi lượng mưa tăng nhanh.

Khuyến cáo cho người dân khi thời tiết chuyển xấu

Để đảm bảo an toàn trong điều kiện mưa dông, người dân nên kiểm tra hệ thống thoát nước quanh nhà, gia cố mái che và thu dọn các vật dụng dễ bị gió cuốn.

Khi tham gia giao thông, cần giảm tốc độ, giữ khoảng cách an toàn, tránh đi qua các đoạn đường ngập sâu hoặc có dòng nước chảy xiết. Đồng thời, không trú mưa dưới cây lớn, cột điện hay biển quảng cáo nhằm hạn chế nguy cơ do sét đánh hoặc cây đổ trong gió mạnh.

Đối với các hoạt động sản xuất nông nghiệp, người dân nên có biện pháp bảo vệ cây trồng, vật nuôi trước nguy cơ mưa lớn kéo dài và gió giật.

Nhìn chung, thời tiết miền Nam hôm nay 28/7 cho thấy mưa vẫn là hình thái thời tiết chủ đạo trên toàn khu vực. Người dân cần theo dõi thường xuyên các bản tin dự báo, chủ động sắp xếp lịch trình phù hợp và thực hiện các biện pháp phòng tránh dông lốc, sét, ngập úng để đảm bảo an toàn trong mùa mưa.