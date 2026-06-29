Chủ tịch TP.HCM yêu cầu hoàn thành dự án rạch Xuyên Tâm năm 2027

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được yêu cầu các đơn vị thay đổi phương án thi công dự án cải tạo rạch Xuyên Tâm theo hướng rút ngắn tối đa thời gian nhưng vẫn bảo đảm chất lượng.

Chiều 29/6, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được cùng Phó chủ tịch UBND TP.HCM Hoàng Nguyên Dinh kiểm tra thực địa tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án nạo vét, cải tạo môi trường, xây dựng hạ tầng rạch Xuyên Tâm (từ kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè đến sông Vàm Thuật), đi qua địa bàn các phường Gia Định, Bình Thạnh, Bình Lợi Trung và An Nhơn.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được thị sát, kiểm tra thực địa dự án rạch Xuyên Tâm.

Dự án có tổng mức đầu tư hơn 17.200 tỷ đồng , trong đó chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng hơn 14.000 tỷ đồng .

Công trình có chiều dài khoảng 8,2km, gồm tuyến chính và các nhánh, kết hợp nạo vét lòng rạch, xây dựng hệ thống thoát nước, kè và đường giao thông dọc hai bờ.

Đây là lần thứ hai ông Nguyễn Văn Được trực tiếp kiểm tra dự án. Trước đó, tháng 3/2026, khi kiểm tra dự án này, ông yêu cầu các địa phương hoàn tất công tác bồi thường, bàn giao 100% mặt bằng trong tháng 6 để đẩy nhanh tiến độ thi công.

Theo báo cáo, đến nay cả 4 phường có dự án đi qua đã cơ bản hoàn tất công tác giải phóng mặt bằng.

Tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND TP.HCM biểu dương các địa phương đã quyết liệt vận động người dân di dời, tạo mặt bằng sạch cho dự án.

"Tôi đánh giá rất cao sự vào cuộc của các địa phương và đặc biệt cảm ơn bà con đã đồng thuận, chia sẻ, bàn giao nhà cửa, đất đai để thành phố triển khai công trình. Chính sự đồng lòng này sẽ giúp dự án sớm hoàn thành, góp phần xây dựng TP.HCM xanh hơn, sạch hơn và đáng sống hơn", ông Được nói.

Đến nay, dự án cải tạo rạch Xuyên Tâm đã có 100% mặt bằng sạch phục vụ thi công.

Theo Chủ tịch UBND TP.HCM, thành phố đang tập trung thực hiện 4 chương trình trọng tâm, gồm chống ngập, giảm ùn tắc giao thông, cải thiện môi trường và xây dựng thành phố không ma túy. Trong đó, chỉnh trang nhà ven kênh rạch là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhằm cải thiện môi trường sống và diện mạo đô thị.

Ông Được cho biết, trước đây thành phố đặt mục tiêu di dời khoảng 20.000 căn nhà ven kênh rạch, tương đương 50% tổng số nhà cần giải tỏa. Tuy nhiên, sau khi đánh giá nguồn lực và sự đồng thuận của người dân, TP.HCM quyết định nâng mục tiêu lên 100%, tương đương khoảng 40.000 căn.

"Chỉ tiêu tăng gấp đôi thì tiến độ cũng phải nhanh gấp đôi. Vì vậy, tôi đề nghị Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị và các đơn vị thi công tính toán lại phương án thi công theo hướng tối ưu nhất, vẫn bảo đảm yêu cầu kỹ thuật nhưng phải rút ngắn tối đa thời gian", ông Được nhấn mạnh.

Người đứng đầu chính quyền TP.HCM giao các đơn vị nghiên cứu thay đổi phương thức thi công rạch Xuyên Tâm, phấn đấu rút ngắn thời gian hoàn thành ngay trong năm 2027, bảo đảm chất lượng.

Theo Chủ tịch UBND TP.HCM, việc đẩy nhanh tiến độ dự án rạch Xuyên Tâm không chỉ hoàn thành một công trình riêng lẻ mà còn tạo tiền đề triển khai hàng loạt dự án chỉnh trang kênh rạch khác trên địa bàn thành phố, trước mắt là khu vực quận 8 và quận 4 (cũ).

"Dự án phải hoàn thành càng sớm càng tốt để góp phần chỉnh trang đô thị, cải thiện môi trường, trả lại không gian sống xanh, sạch, đáng sống mà người dân thành phố xứng đáng được hưởng từ bấy lâu nay. Đây cũng là nền tảng để TP.HCM hướng tới mục tiêu trở thành siêu đô thị và thành phố toàn cầu", Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được nhấn mạnh.

Tại buổi làm việc, bà Nguyễn Thu Huyền - Chủ tịch UBND phường Gia Định - cho hay dự án rạch Xuyên Tâm đi qua địa bàn phường ảnh hưởng 869 hộ dân, trong đó 606 hộ phải giải tỏa toàn phần. Sau đợt kiểm tra của Chủ tịch UBND TP.HCM vào tháng 3, địa phương đã tập trung đẩy nhanh công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng. Đảng ủy phường thành lập 9 tổ công tác trực tiếp đến từng hộ dân để tuyên truyền, giải thích chính sách bồi thường, tháo gỡ vướng mắc và vận động người dân bàn giao mặt bằng. "Thực hiện chỉ đạo phải bàn giao mặt bằng sạch trước ngày 30/6, Thường trực UBND phường cùng các phòng chuyên môn đã trực tiếp xuống từng hộ dân để vận động, giải quyết các kiến nghị phát sinh", bà Huyền cho biết. Theo bà Huyền, dù giai đoạn cuối vẫn còn một số hộ chưa đồng thuận nhưng sau nhiều lần đối thoại, người dân đã thống nhất bàn giao mặt bằng khi hiểu rõ lợi ích của dự án và chính sách tái định cư. Đến ngày 25/6, phường Gia Định đã hoàn thành 100% công tác bàn giao mặt bằng, sớm hơn thời hạn thành phố giao và không phải cưỡng chế bất kỳ trường hợp nào.