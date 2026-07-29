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Xã hội

Dự báo mới về mưa dông ở miền Bắc, Nam Bộ

  • Thứ tư, 29/7/2026 06:53 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Miền Bắc còn mưa trong sáng nay (29/7), sau đó mưa giảm. Từ ngày 1/8, miền Bắc lại đón các đợt mưa dông mới. Tây Nguyên, Nam Bộ trong hôm nay và ngày mai tiếp tục có mưa.

Miền Bắc mưa to trong sáng nay (29/7).

Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục đi qua khu vực giữa đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ nên đêm qua và sáng sớm nay, miền Bắc đã có mưa lớn diện rộng.

Dự báo trong sáng nay, miền Bắc tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa từ 10-30mm, có nơi trên 70mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ chiều nay, mưa chỉ còn rải rác ở một số nơi với cường độ giảm dần.

Nhiệt độ thấp nhất miền Bắc hôm nay từ 24-27 độ, cao nhất 30-33 độ, riêng Điện Biên – Lai Châu từ 27-29 độ.

Hà Nội sáng sớm nay đã có mưa lớn diện rộng. Dự báo trong sáng nay, Thủ đô tiếp tục có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ chiều nay mưa giảm, gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ, cao nhất 31-33 độ.

Dự báo trong các ngày 30-31/7, miền Bắc ít mưa, nắng nhẹ. Từ khoảng 1/8, miền Bắc bước vào giai đoạn mưa nhiều.

Thanh Hóa đến Huế hôm nay có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa từ 10-30mm, có nơi trên 70mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ, cao nhất 31-34 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ hôm nay mưa nắng gián đoạn, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa phổ biến trong ngày và đêm nay từ 10-30mm, có nơi trên 70mm. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Tại Tây Nguyên và Nam Bộ, đợt mưa lớn kéo dài nhiều ngày qua chưa có dấu hiệu chấm dứt. Dự báo từ sáng sớm 29/7 đến ngày 30/7, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến từ 40-90mm, có nơi trên 150mm.

TP.HCM hôm nay có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ, cao nhất 29-32 độ.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, mưa lớn có thể gây ngập úng tại các vùng trũng thấp, khu đô thị, khu công nghiệp, lũ quét trên các sông, suối nhỏ và sạt lở đất trên sườn dốc.

Thông tin mưa dông theo thời gian thực được Cục Khí tượng Thuỷ văn cung cấp tại địa chỉ hymetnet.gov.vn. Thông tin cảnh báo khu vực nguy cơ lũ quét, sạt lở đất thời gian thực có tại địa chỉ: https://luquetsatlo.nchmf.gov.vn và trong bản tin riêng cảnh báo lũ quét, sạt lở đất.

Dự báo từ đêm 30/7, mưa lớn giảm dần ở Tây Nguyên và Nam Bộ. Những ngày sau đó, khu vực này tiếp tục có mưa rào và dông rải rác vào chiều tối và đêm, cục bộ có mưa vừa đến mưa to.

TP.HCM mưa to diện rộng

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https://tienphong.vn/du-bao-moi-ve-mua-dong-o-mien-bac-nam-bo-post1863412.tpo

Nguyễn Hoài/Tiền Phong

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