Cảnh Haaland tập luyện khiến người xem sợ hãi

Hình ảnh tiền đạo "khổng lồ" của Na Uy tập luyện cùng đồng đội trước thềm tứ kết thu hút hàng triệu lượt xem, khiến fan thích thú.

Haaland tập luyện trước trận đối đầu Anh ở tứ kết Tiền đạo Erling Haaland cùng các cầu thủ tuyến Na Uy đang tập luyện gắt gao trước thềm trận đấu quan trọng tại World Cup 2026.

Ngày 10/7, trang Instagram của Đội tuyển quốc gia Na Uy chia sẻ những hình ảnh trong buổi tập luyện trước thềm trận đối đầu với Anh ở tứ kết FIFA World Cup 2026.

Sự chú ý của người hâm mộ đổ dồn vào Erling Haaland khi tiền đạo này thực hiện bài tập thể lực cùng trung vệ Leo Skiri Østigård. Hai anh chàng lao vào nhau, thực hiện cú đối đầu trực diện rồi chạy ra xa. Hình ảnh hai cầu thủ to con "húc nhau" trên không khiến người hâm mộ thích thú.

Haaland thực hiện lại bài tập này nhiều lần, chuẩn bị cho những màn đối đầu với dàn hậu vệ trên sân. Anh cũng tập các bài chạy đà, tạt bóng và đánh đầu.

Trong một bài đăng khác, tiền đạo sinh năm 2000 tập luyện cùng hình nộm. Anh chàng lao vào khiến hình nộm đổ ngã và đứng dậy chạy tiếp như không có chuyện gì xảy ra, khiến nhiều người liên tưởng đến cảnh không ít hậu vệ đối thủ từng ngã lăn khi va chạm với Haaland trên sân.

"Đừng cố ngăn cản Erling nhé", trang của Đội tuyển quốc gia Na Uy viết dòng caption hài hước.

Hình ảnh tập luyện của Haaland gây sốt.

Clip về buổi tập nhanh chóng thu hút hơn 1 triệu lượt xem cùng nhiều bình luận cổ vũ. "Cố lên, sẵn sàng cho trận đấu sắp tới", "Trông Haaland vừa đáng sợ vừa đáng yêu", "Nhìn thấy 'quái vật' lao vào mình, nếu tôi là đối thủ thì chắc bỏ chạy chứ không dám húc vào đâu", "Tuyển Anh hãy cẩn thận" - người hâm mộ bày tỏ.

Lần đầu tiên tham dự World Cup, Haaland đã tạo nên những kỷ lục đáng gờm, là nhân tố quyết định giúp Na Uy lần đầu tiên giành được tấm vé vào tứ kết giải bóng đá lớn nhất hành tinh.

Haaland được ví như "người khổng lồ" trên sân cỏ với chiều cao 1,95 m và thể lực đáng kinh ngạc. Theo NDTV Sports, tiền đạo người Na Uy sở hữu bộ thông số thể chất gần như "ngoài hành tinh", hội tụ cùng lúc những phẩm chất mà rất hiếm cầu thủ trong lịch sử có được.

Trong màn ăn mừng trước chiến thắng tiễn Brazil về nước, Haaland gây sửng sốt khi "gánh" hai đồng đội Andreas Schjelderup và Oscar Bobb trên lưng mà vẫn bình thản bước đi.

Theo số liệu chính thức, Schjelderup cao 1,76 m và nặng khoảng 73 kg, trong khi Bobb cao 1,74 m và nặng khoảng 70 kg. Như vậy, Haaland cõng hai đồng đội cùng lúc với tổng trọng lượng khoảng 143 kg trên lưng ngay sau khi vừa thi đấu trọn vẹn và ghi hai bàn thắng vào lưới Brazil.

Tiền đạo sinh năm 2000 cũng có hiệu suất ghi bàn ấn tượng. Sau 4 trận tại World Cup, anh đã có 7 bàn thắng, xếp thứ 3 sau Mbappe và Messi. Với con số này, Erling Haaland đã cân bằng thành tích ghi bàn của cả đội tuyển Na Uy toàn bộ lịch sử tham dự World Cup của họ trước giải đấu năm nay. Ngoài ra, chân sút thuộc biên chế Manchester City còn chinh phục thêm một cột mốc ấn tượng khi ghi bàn trong 14 trận đấu chính thức liên tiếp của tuyển quốc gia.