Cảnh cầu thủ Pháp chờ 'đô đốc' Mbappe ra hiệu ăn mừng gây cười

Trong niềm vui chiến thắng sau tứ kết, dàn cầu thủ tuyển Pháp khiến người hâm mộ thích thú khi chờ Mbappe chạy đến, dẫn đầu đoàn ăn mừng với điệu nhảy vung tay.

Đồng đội chờ Mbappe đến rồi mới cùng chạy lên ăn mừng. Ảnh cắt từ clip.

Sáng 10/7, Pháp tiếp tục chứng minh mình là một trong những ứng cử viên sáng giá cho ngôi vô địch World Cup 2026 sau khi đánh bại Morocco với tỷ số 2-0 ở trận tứ kết.

Kết thúc trận đấu, nhiều cầu thủ "Les Bleus" đứng tập trung ở khu vực hướng về đông đảo cổ động viên trên khán đài. Tất cả bắt đầu chạy lên ăn mừng khi Mbappe xuất hiện, dẫn đầu đoàn nhảy múa.

Hình ảnh đồng đội chờ thủ quân Mbappe đến để cùng ăn mừng, vung tay theo nhịp dẫn đầu của anh khiến nhiều người hâm mộ thích thú, cho thấy vẻ khăng khít giữa các cầu thủ cũng như sự tôn trọng cho tiền đạo số 10.

Một số dân mạng còn hài hước cho rằng các cầu thủ Pháp dù muốn ăn mừng cũng phải chờ "hiệu lệnh" từ "đô đốc" Mbappe - biệt danh gắn với cầu thủ sinh năm 1998 trong mùa World Cup năm nay.

Mbappe cho thấy phong độ ấn tượng tại World Cup 2026. Ảnh: Reuters.

Cái tên này đến từ một khoảnh khắc thú vị của Mbappe diễn ra trước trận Pháp gặp Iraq ngày 23/6. Do dông bão, mặt sân có nhiều chỗ đọng nước khiến ban tổ chức phải triển khai lực lượng sân bãi để xử lý.

Khi đó, Mbappe vừa đi bộ trên sân vừa chỉ tay xuống mặt cỏ như đang hướng dẫn nhân viên vệ sinh nên lau ở vị trí nào. Hình ảnh này khiến nhiều người hóm hỉnh đặt biệt danh cho anh là "đô đốc", "chỉ huy" hay "trưởng ban dọn dẹp".

Ở một tình huống khác, trước khi rời sân để nhường chỗ cho Jean-Philippe Mateta trong trận Pháp - Na Uy, Mbappe lại gây nhớ đến biệt danh của mình khi bàn giao băng đội trưởng cho người thay thế trên sân. Thay vì trực tiếp trao lại cho đồng đội Aurelien Tchouameni, anh lại đưa cho trọng tài Michael Oliver và nhờ ông chuyển giúp.

Bên cạnh những tình huống hài hước, Mbappe cho thấy là người đội trưởng đáng tin cậy của tuyển Pháp tại World Cup năm nay. Không chỉ duy trì phong độ ấn tượng, đang cùng Lionel Messi dẫn đầu cuộc đua Vua phá lưới với 8 bàn thắng, chân sút 28 tuổi còn là điểm tựa tinh thần vững chắc cho đồng đội trong nhiều tình huống.

Ở bán kết, "Les Bleus" sẽ gặp đội thắng trong màn đối đầu giữa Bỉ và Tây Ban Nha. Trận đấu diễn ra vào rạng sáng 15/7 trên sân Dallas.