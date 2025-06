Cảnh chạm mặt gây choáng trong 'Squid Game 3'

Theo Independent, Cate Blanchett khiến người xem vỡ òa khi xuất hiện trong tập cuối Squid Game 3. Trong phân cảnh, nữ diễn viên vào vai người tuyển dụng, tình cờ chạm mặt Front Man (Lee Byung Hun) giữa một con hẻm tại Los Angeles, Mỹ.

Diện bộ vest lịch lãm, buộc tóc đuôi ngựa, cô tuyển dụng người chơi bằng trò đập giấy ddakji quen thuộc. Sau cú tát trời giáng dành cho đối thủ, cô mỉm cười khi thấy người điều hành trò chơi sinh tử. Khi người chơi đòi tiếp tục, cô chỉ nói: "Như anh muốn". Một cái kết đầy thú vị, bùng nổ tranh luận trên các nền tảng mạng xã hội.

“Cate Blanchett trong Squid Game 3 sao? Tôi phải đăng ký Netflix lại ngay”, “Tôi không tin nổi. Mùa mới của Squid Game hứa hẹn sẽ còn điên rồ hơn nữa với Cate Blanchett”, "Thử tưởng tượng Squid Game phiên bản Mỹ sẽ còn điên rồ tới mức nào", khán giả phản hồi về khoảnh khắc ngắn ngủi của Cate Blanchett.

Chia sẻ với Tudum về nhân vật này, đạo diễn Hwang Dong Hyuk giải thích: “Chúng tôi nghĩ rằng việc để phụ nữ làm người tuyển dụng sẽ kịch tính và hấp dẫn hơn. Và tại sao lại là Cate Blanchett, vì cô ấy là người giỏi nhất với sức hút khó cưỡng. Chúng tôi rất vui khi cô ấy xuất hiện. Chúng tôi cần một người có thể thống trị màn ảnh chỉ bằng một hoặc hai từ, và đó chính xác là những gì cô ấy đã làm".

Khán giả toàn cầu từng biết đến vai diễn người tuyển dụng do Gong Yoo đảm nhận trong hai mùa Squid Game trước. Tuy nhiên, bối cảnh tại Los Angeles khiến người hâm mộ loạt phim cảm thấy thích thú, kỳ vọng sẽ có "trò chơi con mực" phiên bản Mỹ.

Với xứ sở kim chi, Squid Game 3 chính là lời chia tay từ đạo diễn Hwang Dong Hyuk gửi tới khán giả toàn cầu sau nhiều năm đồng hành cùng loạt phim. Song, theo Variety, David Fincher được cho là đảm nhận vai trò đạo diễn cho Squid Game: America. Không phải phiên bản remake, bộ phim sẽ khai thác sâu hơn vào thế giới kinh hoàng này.

Lên sóng ngày 27/6, Squid Game 3 gói gọn lời chào kết trong 6 tập. Phần phim tập trung vào cuộc đối đầu tư tưởng giữa Seong Gi Hun (Lee Jung Jae) và Front Man, người ẩn danh dưới cái tên Oh Young Il (người chơi 001) để thao túng cuộc chơi. Trái ngược điểm cộng về diễn xuất, cảm xúc, bộ phim chưa làm người xem hài lòng vì thiếu căng thẳng, kịch tính và sáng tạo như phần đầu.

Chuyên mục giải trí giới thiệu Cuốn truyện Stephen King viết trong 45 năm. Tác phẩm mang tên You like it darker bao gồm 12 tập truyện ngắn. Các câu chuyện là sự kết hợp của nhiều thể loại nhỏ từ kinh dị sinh tồn, kinh dị huyền bí, viễn tưởng đến chính kịch tội phạm. Một số truyện còn được độc giả coi như phần mở rộng của các cuốn tiểu thuyết trước đó.