'Squid Game 3' bị chê

Sau khi Squid Game 3 được trình chiếu, tờ JTBC của Hàn Quốc đã có bài đánh giá về phim. Theo truyền thông Hàn Quốc, phần 3 của Squid Game phát hành ngày 27/6 khép lại hành trình của Seong Gi Hun (Lee Jung Jae) trong cuộc chiến chống lại trò chơi chết chóc.

Với sự trở lại của Lee Byung Hun, Jo Yu Ri và dàn diễn viên tài năng, mùa cuối mang đến cái kết giàu cảm xúc nhưng thiếu sự bùng nổ như phần 1.

Squid Game phần 3 gồm 6 tập, tiếp nối cái kết kịch tính của phần 2, khi cuộc nổi dậy của Seong Gi Hun thất bại và anh phải chứng kiến người bạn thân Jung Bae (Lee Seo Hwan) bị Front Man (Lee Byung Hun) bắn chết. Seong Gi Hun từ một tay cờ bạc ngây ngô, trở thành chiến binh lầm lì, mang đôi mắt sắc lạnh và nỗi đau mất mát. Anh bị giam trong phòng ngủ tập thể, đối mặt với những trò chơi chết chóc mới. Seong quyết tâm phá hủy hệ thống trò chơi.

Phần 3 tập trung vào cuộc đối đầu tư tưởng giữa Seong Gi Hun và Front Man, người ẩn danh dưới cái tên Oh Young Il (người chơi 001) để thao túng cuộc chơi. Trong khi đó, Hwang Jun Ho (Wi Ha Jun) tiếp tục tìm kiếm hòn đảo bí ẩn.

Lee Jung Jae tiếp tục tỏa sáng với vai Seong Gi Hun, được khen ngợi vì sự chuyển đổi ấn tượng từ gã cờ bạc sang người hùng trầm lặng, đặc biệt trong tập 5 với diễn xuất đầy cảm xúc. Lee Byung Hun với vai Front Man gây ấn tượng qua đoạn hồi tưởng không lời, thể hiện sự phức tạp của nhân vật phản diện. Im Si Wan (Lee Myung Gi) và Jo Yu Ri (Kim Jun Hee) cũng được đánh giá cao, đặc biệt với cảnh sinh con của Kim Jun Hee trong trò chơi.

Thông điệp về tình người và trách nhiệm với thế hệ sau là trọng tâm của phần 3. Đứa trẻ do Kim Jun Hee sinh ra trở thành động lực cho Seong Gi Hun và các người chơi khác kết thúc vòng lặp chết chóc. Câu chuyện khám phá mối quan hệ gia đình, đặc biệt là bổn phận của cha mẹ.

Được khen về diễn xuất, cảm xúc, nhưng phần 3 bị chê vì thiếu sự căng thẳng, kịch tính và sáng tạo như phần 1. Các trò chơi như nhảy dây với búp bê Young Hee và Cheol Su, hay chia đội trốn tìm không đủ sức làm khán giả ấn tượng như trò chơi bi ở phần 1. Một số cảnh, như hình ảnh tên lính chăm sóc trẻ sơ sinh, bị cho là phi lý, làm giảm tính chân thực.

Nhịp phim bị kéo dài bởi các tuyến phụ thừa thãi, không hấp dẫn. Các VIP với mặt nạ động vật tiếp tục bị chê là thiếu chiều sâu.

Diễn xuất của một số diễn viên bị nhận xét là cường điệu, như thể đang biểu diễn trên sân khấu kịch, khiến người xem mệt mỏi. Tuyến nội dung về đứa trẻ sơ sinh là trung tâm của phần 3 nhưng đôi khi khiên cưỡng, thiếu thuyết phục, để lại nhiều dấu hỏi về động cơ của nhân vật.

Squid Game phần 3 mang đến cái kết cảm xúc cho hành trình của Seong Gi Hun, với diễn xuất xuất sắc của Lee Jung Jae và Lee Byung Hun, cùng thông điệp nhân văn về tình người. Tuy nhiên, nhịp phim chậm, trò chơi thiếu đột phá và một số tuyến phụ mờ nhạt khiến mùa cuối không đạt đến đỉnh cao của phần 1.

So với phần 1 - vừa mang tính giải trí vừa truyền tải được thông điệp xuyên suốt tác phẩm - thì đây là một kết quả đáng thất vọng.

Ai đứng sau Khi cuộc đời cho bạn quả quýt?

Bộ phim When Life Gives You Tangerines (Khi cuộc đời cho bạn quả quýt) của Netflix với sự tham gia của IU và Park Bo Gum khiến độc giả tò mò hơn về tác giả đứng sau kịch bản gốc. Sức hấp dẫn rộng rãi của bộ phim cũng đã khơi dậy sự quan tâm đối với người đứng sau kịch bản phim, cho đến nay chỉ được biết tới với bút danh Lim Sang-choon.

Mặc dù có ảnh hưởng ngày càng tăng trong ngành, Lim không hề lộ diện nhiều, thường tránh các cuộc phỏng vấn và giữ bí mật về thông tin cá nhân kể từ khi ra mắt vào năm 2013.