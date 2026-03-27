Cảnh báo rủi ro đầu tư qua app

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cảnh báo nhà đầu tư về hoạt động hợp tác đầu tư trên mạng, ủy thác cho các công ty quản lý quỹ để đầu tư vào những sản phẩm tài chính.

Cơ quan quản lý cho biết hiện nay, xuất hiện một số doanh nghiệp triển khai huy động vốn từ nhà đầu tư thông qua các ứng dụng và website trên nền tảng mạng xã hội như Tikop, Buff, Topi… dưới hình thức ký hợp đồng hợp tác đầu tư, sau đó thực hiện ủy thác cho các công ty quản lý quỹ để đầu tư vào sản phẩm tài chính.

Huy động vốn bằng hình thức hợp đồng hợp tác đầu tư thông qua các ứng dụng và website nêu trên không do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước quản lý, cấp phép. Nhà đầu tư có thể gặp rủi ro khi có tranh chấp xảy ra mà không được pháp luật về chứng khoán bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp.

Nhà đầu tư cần thận trọng, tìm hiểu kỹ về pháp lý khi thực hiện giao dịch hợp tác đầu tư qua các ứng dụng, website.

Lãi suất lên đến 8,5%/năm của một ứng dụng bị cơ quan quản lý cảnh báo rủi ro.

Một trong những nền tảng mà Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cảnh báo là Tikop. Tikop tự quảng bá cung cấp các gói tích lũy với lợi nhuận mục tiêu 6-8,5%/năm, rút linh hoạt với lợi nhuận cao.

“Tiền của bạn dùng để mua các sản phẩm tài chính với tài sản cơ sở là chứng chỉ tiền gửi, hợp đồng tiền gửi, giấy tờ có giá do ngân hàng hoặc định chế tài chính uy tín phát hành. Ngân hàng theo đó xác nhận quyền sở hữu tài sản của người gửi tiền là số tiền gửi tại ngân hàng được ghi nhận trên hợp đồng”, Tikop giới thiệu

Buff có sản phẩm tích luỹ tiền nhàn rỗi sinh lời, lãi suất lên đến 8,2%/năm. Nền tảng này còn giới thiệu giải pháp đầu tư cho phép nhà đầu tư cá nhân tài trợ vốn cho doanh nghiệp uy tín và nhận lãi định kỳ hàng tháng. Lãi suất lên đến 10%/năm.