Cảnh báo hiện tượng mưa dông trên đất liền trong 10 ngày tới

  • Thứ ba, 26/8/2025 21:16 (GMT+7)
  • 24 phút trước

Trong 10 ngày tới (26/8 - 6/9), nhiều khu vực trên cả nước sẽ xuất hiện mưa rào và dông, tập trung vào chiều tối và đêm.

Bắc Bộ và Thanh Hóa:

Đêm 26 và ngày 27/8: có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to; riêng khu vực trung du và đồng bằng, Sơn La, Lào Cai, Thanh Hóa từ đêm 26/8 đến sáng 27/8 có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to.

Đêm 27 và ngày 28/8: có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to (mưa tập trung vào chiều tối và đêm).

Khu vực Nghệ An đến Huế: có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Các khu vực khác: có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Riêng cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ từ ngày 28/8 chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to.Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Thời tiết các khu vực từ ngày 28/8 đến 6/9/2025

Bắc Bộ và Thanh Hóa đến Huế: có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to (thời gian mưa tập trung vào chiều tối và đêm). Khoảng ngày 30/8-2/9, khả năng có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to.

Duyên hải Nam Trung Bộ: có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to (thời gian mưa tập trung vào chiều tối).

Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ: chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Ôtô chết máy nằm la liệt trên đường phố Hà Nội sau mưa lớn

Trận mưa lớn do ảnh hưởng của bão số 5 khiến hàng loạt tuyến đường tại trung tâm Hà Nội ngập sâu, nhiều ôtô hư hỏng nằm giữa biển nước.

9 giờ trước

Cây bật gốc trên đường phố Thanh Hóa do bão số 5 Do ảnh hưởng của bão số 5, mưa lớn kèm theo gió mạnh đã quật ngã, làm bất gốc nhiều cây xanh ở phường trung tâm tỉnh Thanh Hóa.

https://vov.vn/xa-hoi/canh-bao-hien-tuong-mua-dong-tren-dat-lien-trong-10-ngay-toi-post1225491.vov

VOV

mưa dông trên đất liền Cao nguyên Trung Bộ Mưa rào và dông Duyên hải Cục bộ dự báo thời tiết

