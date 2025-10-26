Cảnh báo giả mạo giấy mời của cơ quan thuế

Cơ quan thuế tại các địa phương liên tục cảnh báo về các thủ đoạn lừa đảo qua việc gửi giấy mời, thông báo làm việc cho người nộp thuế.

Thuế TP.HCM vừa phát đi cảnh báo về việc một số đối tượng giả mạo văn bản, của cơ quan thuế trên địa bàn để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản; đề nghị người nộp thuế không làm theo hướng dẫn trong các văn bản này.

Hai văn bản giả được cơ quan thuế phát hiện đều là giới mời về việc cập nhật, kê khai thông tin quy định chính sách giảm thuế giá trị gia tăng theo Nghị quyết số 180/2025/QH15 và chính sách hoàn thuế thu nhập cá nhân.

Giấy mời được xác định là giả mạo cơ quan thuế.

Cả hai văn bản đều yêu cầu người nộp thuế mang theo giấy tờ cá nhân, giấy phép kinh doanh, mã số thuế và đến làm việc tại địa chỉ ghi trong giấy mời. Các văn bản này còn sử dụng tên “Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh ” trong khi tên gọi hiện nay là “Thuế Thành phố Hồ Chí Minh”.

Cảnh báo tình trạng giả mạo giấy mời như trên, cơ quan thuế lưu ý, mọi giấy mời, quyết định, thông báo đều được gửi qua hệ thống trao đổi thông tin điện tử ngành thuế hoặc chuyển phát bưu chính từ trụ sở. Địa chỉ trụ sở được công khai trên các trang thông tin điện tử của cơ quan thuế. Văn bản kèm theo logo đặc trưng và tên định danh của từng đơn vị.

Để chủ động nhận diện rủi ro, tìm hiểu thông tin chính thức, người nộp thuế có thể truy cập Facebook, Tiktok, Zalo, Youtube: Thuế Thành phố Hồ Chí Minh, website, hoặc liên hệ với cơ quan thuế để xác định thông tin một cách đầy đủ, chính xác.

Tại Hà Nội, tình trạng giả mạo cơ quan thuế để lừa đảo cũng diễn ra. Thuế cơ sở 25 (Hà Nội) cũng đã phát đi thông báo khẩn cảnh báo người nộp thuế (NNT) về tình trạng lừa đảo mạo danh cơ quan thuế đang gia tăng về mức độ và tần suất.

Các đối tượng lừa đảo sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi nhằm chiếm đoạt tài sản của người nộp thuế. Thuế cơ sở 25 đã tiếp nhận thông tin phản ánh về các trường hợp giả mạo cơ quan thuế: gọi điện thoại, nhắn tin, kết bạn Zalo. Gửi giấy mời đến làm việc, yêu cầu cung cấp thông tin, hoặc nộp hồ sơ, giấy tờ liên quan đến nghĩa vụ thuế; cung cấp đường link dịch vụ công VnelD, hướng dẫn cài đặt các phần mềm giả mạo ứng dụng của cơ quan thuế; tuyên truyền các chính sách miễn, giảm, và hoàn thuế VAT, thu nhập cá nhân đồng thời yêu cầu cung cấp các thông tin cá nhân, hướng dẫn nhận hồ sơ điện tử.

Qua kiểm tra sơ bộ, cơ quan thuế khẳng định, giấy mời và thông tin trên có dấu hiệu giả mạo con dấu, chữ ký, hình thức và nội dung văn bản của cơ quan thuế. Những hành vi này đang gây ảnh hưởng đến uy tín của ngành thuế và hoang mang cho người nộp thuế.

Cũng với hình thức giả mạo văn bản ngành thuế, vừa qua, trên nền tảng Facebook xuất hiện thông tin cho rằng “Cục Thuế gửi công văn qua SPX, nhận thanh toán 80k, khi bóc ra bên trong có chứa văn bản photocopy của cơ quan nhà nước…”.

Về việc này, đại diện Cục Thuế khẳng định các nội dung (như trong hình ảnh) không gửi từ Cục Thuế và các đơn vị ngành thuế. Loại phong bì như ảnh cũng không được sử dụng trong các đơn vị ngành thuế.

Cơ quan thuế cũng đề nghị các bưu cục của bưu điện và đơn vị có chức năng vận chuyển, khi tiếp nhận các phong bì dạng trên từ các đối tượng gửi, cần thông tin cho cơ quan chức năng phối hợp xác minh và đấu tranh làm rõ.