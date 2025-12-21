Cẩn thận khi mua linh kiện này

Trong bối cảnh giá linh kiện máy tính biến động không ngừng, một hình thức lừa đảo mới đã xuất hiện khiến ngay cả những người dùng kinh nghiệm cũng phải “chịu thua”.

Cuộc "khủng hoảng" chip nhớ đang khiến thị trường linh kiện điện tử rơi vào hỗn loạn. Ảnh: PCGamer.

Thị trường linh kiện phần cứng đang chứng kiến sự bùng nổ của các hình thức lừa đảo mới với thủ đoạn ngày càng tinh vi, khiến ngay cả những người dùng am hiểu công nghệ nhất cũng khó lòng phòng bị. Minh chứng điển hình là trường hợp một khách hàng đặt mua RAM với mức giá ưu đãi, nhưng lại nhận được hãng cũ, lỗi thời.

Cụ thể, một người dùng có biệt danh “BravoNorris” đã đặt mua 4 bộ RAM Caster 32 GB DDR5 (mỗi bộ gồm 2 thanh 16 GB) từ hệ thống Amazon. Theo thông tin đơn hàng, sản phẩm được xác nhận là hàng mới 100%, còn nguyên seal và được vận chuyển từ kho hàng tại Ireland.

Hai bộ đầu đều là sản phẩm chuẩn, tuy nhiên khi mở bộ thứ 3, người mua mới biết đã bị lừa. Thay vì RAM DDR5 có giá trị lớn, hộp sản phẩm lại chứa 2 thanh RAM DDR2 cũ.

Điều đáng nói là kẻ lừa đảo đã dày công chuẩn bị những miếng dán tản nhiệt giả, in logo và thông số của DDR5 để dán đè lên hàng cũ. Nếu xem không kỹ vỏ hộp, người dùng rất dễ bị đánh lừa bởi ngoại hình giống hệt.

Không chỉ RAM, những linh kiện đắt đỏ khác như card đồ họa cũng bị kẻ gian nhắm tới. Ảnh: Future.

Đây không đơn thuần là một sai sót trong khâu đóng gói mà là một hình thức lừa đảo mới, được gọi là "gian lận trả hàng". Thủ đoạn của kẻ gian là mua hàng chính hãng, sau đó khéo léo mở hộp, tráo linh kiện thật bằng phế thải công nghệ tương đương rồi đóng gói lại như mới để trả lại cho nhà bán lẻ nhằm lấy lại tiền.

Để vượt qua hệ thống kiểm soát trọng lượng nghiêm ngặt của các kho vận, kẻ lừa đảo thậm chí còn bỏ thêm một tấm kim loại nhỏ vào bên trong hộp. Tấm kim loại này có nhiệm vụ bù đắp chênh lệch trọng lượng giữa RAM DDR2 và DDR5, khiến hệ thống kiểm kho tự động của Amazon không phát hiện ra bất thường. Hàng cũ sau đõ lại được đưa trở lại kệ hàng và tiếp tục bán cho người khác.

Theo PC Gamer, sự việc này diễn ra trong bối cảnh thị trường linh kiện đang rơi vào giai đoạn khủng hoảng chip nhớ. Do nhu cầu khổng lồ từ AI, giá DRAM và ổ cứng SSD đang tăng phi mã. Giá trị linh kiện càng cao, càng dễ bị kẻ gian nhắm tới.

Không chỉ có RAM, các linh kiện đắt đỏ khác như card đồ họa cũng là mục tiêu hàng đầu. Cách đây không lâu, một cửa hàng Micro Center tại Thung lũng Silicon đã phát hiện lô hàng RTX 5090 trị giá tới 90.000 USD bị đánh tráo bằng ba lô rẻ tiền, theo PC Gamer.

Trước tình trạng lừa đảo ngày càng tinh vi, các chuyên gia công nghệ tại chuyên trang VideoCardz đưa ra khuyến cáo quan trọng: Hãy luôn quay video quá trình unbox.

Đoạn video cần được quay liên tục, không cắt ghép, bắt đầu từ việc kiểm tra seal, nhãn niêm phong, số series trên vỏ hộp cho đến khi cầm linh kiện trên tay và kiểm tra chi tiết. Đây chính là bằng chứng quan trọng để người dùng có thể khiếu nại và yêu cầu hoàn tiền khi gặp phải trường hợp tráo hàng.

Vụ việc của BravoNorris là một hồi chuông cảnh tỉnh: Trong kỷ nguyên mua sắm trực tuyến, ngay cả những nền tảng thương mại điện tử uy tín như Amazon cũng không thể kiểm soát hoàn toàn các kẽ hở từ phía kẻ gian. Hãy luôn tỉnh táo, kiểm tra kỹ hàng, kể cả khi sản phẩm cầm trên tay vẫn còn "nguyên đai nguyên kiện".