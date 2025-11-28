Vụ cháy ở Hong Kong: Chung cư trợ cấp giá gần triệu USD

Vụ cháy gây chấn động Hong Kong (Trung Quốc) xảy ra tại Wang Fuk Court, khu chung cư có mặt bằng giá đắt đỏ dù là dự án nhà ở trợ cấp, nằm trong quận Tai Po thuộc khu Tân Giới.

Căn hộ tại Wang Fuk Court - nơi xảy ra vụ cháy chiều 26/11 tại Hong Kong - là dự án nhà trợ cấp nhưng có giá giao dịch đắt đỏ. Ảnh: Reuters.

Tính đến sáng 27/11, vụ hỏa hoạn cấp độ 5 tại khu chung cư Wang Fuk Court (Hong Kong, Trung Quốc) bùng phát từ chiều hôm trước đã cướp đi sinh mạng của 44 người, khiến 62 người bị thương và 200 người vẫn mất tích, gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản.

Tòa nhà xảy ra sự cố nằm giữa Tai Po, một trong 18 quận của Hong Kong, thuộc khu Tân Giới (New Territories) nơi chiếm phần lớn diện tích của lãnh thổ này và cũng là khu vực có giá bất động sản đắt đỏ bậc nhất.

Nhà trợ cấp giá cả triệu USD

Theo khảo sát các sàn giao dịch bất động sản Hong Kong, giá rao bán căn hộ tại khu Wang Fuk Court hiện dao động 2,85-5,8 triệu HKD (370.000- 750.000 USD ), tuỳ theo diện tích. Giá bán trung bình tại đây đạt khoảng 12.000 USD /m2, ngang ngửa nhiều dự án tầm trung - cao cấp tại các đô thị lớn châu Á.

Cùng với đó, giá thuê hàng tháng ở đây cũng không hề thấp, nằm trong khoảng 11.000-14.000 HKD (1.400- 1.800 USD ).

Tuy nhiên, đây vốn là dự án thuộc chương trình nhà ở trợ cấp phát triển bởi Cơ quan Nhà ở Hong Kong (Hong Kong Housing Authority) (HA), được thiết kế để cung cấp chỗ ở giá phải chăng cho tầng lớp thu nhập trung bình và thấp.

Wang Fuk Court được xây dựng năm 1983, gồm 8 tòa nhà 31-32 tầng và có đến gần 2.000 căn hộ, là nơi sinh sống của khoảng 4.700 cư dân. Mức giá cao tại dự án này không phải là trường hợp cá biệt, mà phản ánh mặt bằng giá đắt đỏ chung của khu Tân Giới nói riêng và toàn Hong Kong nói chung.

Theo báo cáo Bất động sản Hong Kong tháng 11/2025 của Sở Đánh giá và Định giá (Rating and Valuation Department) đặc khu hành chính này, giá nhà trung bình tại khu Tân Giới đang neo ở mức 13.000 USD /m2.

Con số này thấp hơn so với khu vực Cửu Long (Kowloon) hiện khoảng 15.000 USD /m2, và đặc biệt thấp hơn đảo Hong Kong (Hong Kong Island) nơi giá nhà đã đạt ngưỡng xấp xỉ 19.000 USD /m2, báo cáo ghi nhận.

Nhà ở đắt đỏ nhất thế giới và liên tục tăng giá

Hong Kong suốt hơn một thập kỷ qua vẫn đứng đầu danh sách đô thị có giá nhà đắt đỏ nhất thế giới, theo báo cáo từ InvestAsian.

Tại đây, nhiều khu dân cư cao cấp liên tục ghi nhận giao dịch hàng trăm triệu USD. Tuy nhiên, hiện vẫn còn 20% dân số sống dưới chuẩn nghèo trong các căn hộ chật hẹp hoặc xuống cấp, và hàng trăm nghìn người thu nhập thấp - trung bình phải chờ tối thiểu 5 năm để tiếp cận nhà ở trợ cấp.

Mật độ dân cư dày đặc, tuổi đời công trình lớn và quá trình cải tạo dự án phức tạp được chuyên gia đánh giá là các yếu tố gây rủi ro cho cuộc sống cư dân. Ảnh: Bloomberg.

Đáng chú ý, theo South China Morning Post (SCMP), xu hướng tăng giá bất động sản Hong Kong đang trở lại sau giai đoạn biến động nhiều năm qua do chịu áp lực từ hạn chế của Covid-19 và lãi suất tăng. Chỉ số giá nhà (Housing Price Index) đã tăng lên 294,3 trong tháng 10, đạt mức cao nhất trong 14 tháng, sau khi chính quyền cắt giảm thuế trước bạ cho các căn hộ giá dưới 4 triệu HKD ( 510.000 USD ).

Theo ông Eddie Kwok, Giám đốc điều hành mảng dịch vụ Định giá và Tư vấn tại CBRE Hong Kong, giá bất động sản nhà ở tại đây dự kiến tăng khoảng 3% trong năm 2025. “Chúng tôi tin rằng thị trường nhà ở sẽ tiếp tục đà tăng này vào năm 2026, với mức tăng đáng kể hơn ước tính khoảng từ 3% đến 5%”, ông nói.

Cùng với đó, niềm tin vào thị trường này đang dần phục hồi khi thị trường sơ cấp cũng ghi nhận lượng giao dịch mạnh mẽ. Từ tháng 4 đến nay, các chủ đầu tư đã bán ra hơn 1.600 căn hộ mới mỗi tháng, tờ SCMP ghi nhận.

Không chỉ giá mua, giá thuê nhà tại Hong Kong cũng lập kỷ lục mới, theo Bloomberg. Chỉ số giá thuê tháng 9-10 tại đây đã đạt mức cao nhất kể từ năm 1993.

Làn sóng nhập cư của hơn 230.000 người từ Trung Quốc đại lục đến Hong Kong bằng các chương trình thu hút lao động kỹ năng cao đã kéo theo nhu cầu thuê tăng mạnh. Trong khi đó, lãi vay giảm do Cơ quan Tiền tệ Hong Kong (Hong Kong Monetary Authority) (HKMA) hạ lãi suất xuống 4,25%, phần nào cải thiện khả năng trả nợ của người dân và kích thích tâm lý mua nhà.

Trong bối cảnh giá nhà và giá thuê leo thang, người thu nhập trung bình và thấp phải sống trong các tòa chung cư cũ, mật độ cao như Wang Fuk Court. Điều này khiến những rủi ro về cháy nổ trở nên nghiêm trọng hơn, đặc biệt khi công trình đã được xây dựng hơn 4 thập kỷ, và hạ tầng thoát hiểm lạc hậu so với mật độ dân cư hiện nay.

Thảm kịch này được so sánh với vụ cháy năm 1996 tại Kowloon từng khiến 41 người thiệt mạng - một trong những sự cố nghiêm trọng nhất trong lịch sử hiện đại Hong Kong.