Căn hộ của Phó chủ tịch HoREA bị cắt nước 8 tháng, ban quản lý nói gì?

Bà Đỗ Thị Loan cho biết căn hộ bị cắt nước nhiều tháng vì không đồng ý số liệu tiêu thụ. Phía CBRE khẳng định không gian lận và đã ngừng cấp nước do khách hàng nợ phí 3 tháng.

Phó chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TP.HCM phản ánh căn hộ V5-1002 tại chung cư Sunrise City South bị cắt nước suốt 8 tháng. Ảnh: FBNV.

Những ngày qua, bà Đỗ Thị Loan - Phó chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TP.HCM (HoREA) - phản ánh căn hộ V5-1002 của bà tại chung cư Sunrise City South (phường Tân Hưng, TP.HCM) bị đơn vị quản lý tòa nhà cắt nước 8 tháng liền.

Theo bà Loan, lý do là bà không chấp nhận các số liệu về lượng nước tiêu thụ mà CBRE Việt Nam - đơn vị quản lý vận hành tòa nhà - cung cấp trong thông báo phí dịch vụ hàng tháng.

Bà Loan cho rằng lượng nước tính trong các hóa đơn cao bất thường so với thực tế sử dụng trong khi bà sống một mình. Do đó, bà đã nhiều lần gửi email và văn bản phản hồi đến CBRE Việt Nam, Ban quản lý, Ban quản trị chung cư và các cơ quan chức năng, song chưa nhận được phản hồi thỏa đáng.

Trong thời gian bị ngưng cấp nước, bà Loan phải mua nước bên ngoài bằng thùng, can nhựa nhưng sau đó bị Ban quản lý ngăn cản sử dụng thang máy để vận chuyển. Do đó, bà buộc phải dùng nước khoáng đóng chai cho sinh hoạt hàng ngày và mang quần áo đi giặt ngoài tiệm.

Trong thời gian bị cắt nước, bà Loan mua nước bên ngoài vào chung cư bằng thùng nhựa, song sau đó bị Ban quản lý tòa nhà ngăn cản dùng thang máy để vận chuyển nước lên căn hộ. Ảnh: FBNV.

Trao đổi với Tri Thức - Znews, CBRE khẳng định không có việc gian lận trong tính toán chỉ số và tiền nước của cư dân nói chung và khách hàng Đỗ Thị Loan nói riêng, đồng thời cho biết có đầy đủ chứng từ để chứng minh.

CBRE cũng giải thích việc quản lý Sunrise City South được thực hiện theo mô hình "thu hộ - chi hộ", toàn bộ phí cư dân nộp (trong đó có tiền nước) được đưa vào tài khoản vận hành riêng của tòa nhà, và sau đó CBRE thay mặt cư dân thanh toán cho Công ty Cấp nước Nhà Bè.

Theo CBRE, tòa nhà có đồng hồ tổng đo lượng nước của tất cả căn hộ, đồng thời mỗi căn hộ đều có đồng hồ riêng đặt ở trục kỹ thuật của tầng. Ban quản lý ghi chỉ số hàng tháng, tính tiền nước theo mức tiêu thụ thực tế và đơn giá hiện hành.

"Trong trường hợp cư dân không thanh toán tiền nước sinh hoạt đúng hạn, Ban quản lý buộc phải ngừng cung cấp nước cho căn hộ đó đến khi cư dân thanh toán đầy đủ", phía CBRE nhấn mạnh.

Đơn vị này cho biết bà Loan không thanh toán tiền nước trong 3 tháng liên tiếp (từ tháng 10 đến tháng 12/2024) với tổng số tiền hơn 1 triệu đồng. Do đó, từ ngày 7/1/2025, Ban quản lý buộc phải ngừng cấp nước cho căn hộ này, phù hợp với nội quy tòa nhà.

Về mức tiêu thụ nước tại căn hộ V5-1002, CBRE khẳng định giai đoạn 1/2023-9/2024, mức tiêu thụ nước vẫn ổn định, trung bình khoảng 19 m3/tháng, không có biến động bất thường.

3 tháng cuối năm 2024, lượng tiêu thụ lần lượt là 22 m3 (418.176 đồng), 15 m3 (285.120 đồng) và 17 m3 (323.136 đồng).

Liên quan đến việc ngăn cản vận chuyển nước, CBRE cho biết trước đây từng xảy ra sự cố tràn nước gây hỏng thang máy ở tháp V2, ảnh hưởng đến hoạt động chung. Vì vậy, Ban quản lý yêu cầu bà Loan không dùng thang máy để chở nước bằng xô, thùng nhằm tránh rủi ro.

Đơn vị quản lý chung cư khẳng định đã nhiều lần giải thích, thậm chí đề xuất lắp thêm đồng hồ phụ để theo dõi 90 ngày nhưng không được khách hàng phản hồi. Ban quản trị cũng không chấp nhận yêu cầu công bố dữ liệu tiêu thụ của gần 900 hộ còn lại vì đây là thông tin cá nhân, được pháp luật bảo vệ.

CBRE cho rằng từ trước đến nay, chỉ có duy nhất trường hợp căn hộ của bà Loan khiếu nại về chỉ số nước. Đơn vị nhấn mạnh sẽ cấp nước trở lại ngay khi bà thanh toán khoản nợ.