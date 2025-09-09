Chủ tịch TP.HCM: GRDP quý III và IV phải tăng trên 10%

Chủ tịch UBND TP.HCM cho biết để đạt mục tiêu tăng trưởng 8,5% trong năm, GRDP hai quý cuối năm phải tăng hơn 10%, trong đó giải ngân vốn đầu tư công được coi là nhiệm vụ trọng tâm.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được nhấn mạnh GRDP quý III-IV/2025 phải tăng trên 10%. Ảnh: TTBC.

Phát biểu kết luận tại phiên họp đánh giá tình hình kinh tế - xã hội tháng 8 và 8 tháng đầu năm 2025 diễn ra chiều 9/9, Chủ tịch UBND TP.HCM nhận định bức tranh kinh tế - xã hội của thành phố có nhiều điểm sáng. Tuy nhiên, để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng GRDP cả năm ở mức 8,5%, TP.HCM phải đạt mức tăng trưởng từ 10% đến 10,5% trong những tháng còn lại.

Theo ông, điều này đồng nghĩa quý III và quý IV đều phải tăng trưởng trên 10%, đây được đánh giá là “vô cùng khó khăn” đối với thành phố. Trong bối cảnh đó, ông Được nhấn mạnh công tác giải ngân vốn đầu tư công là động lực quan trọng để thúc đẩy tăng trưởng.

Giải ngân đầu tư công TP.HCM chưa căn cơ

Tuy vậy, Chủ tịch UBND TP.HCM phê bình công tác giải ngân vốn đầu tư công thời gian qua còn rất thấp, thiếu tính căn cơ. Theo ông, khi có chỉ đạo quyết liệt, thành phố đã giải ngân được 51.500 tỷ đồng , đạt 43% kế hoạch vốn Thủ tướng giao - lần đầu tiên tỷ lệ giải ngân quý II vượt mốc 40%. Tuy nhiên, đến nay tỷ lệ này mới chỉ đạt 44%, tức gần như không tăng thêm trong suốt hai tháng qua.

Lãnh đạo TP.HCM chỉ ra khâu giải phóng mặt bằng nhiều công trình trọng điểm đang gặp vướng mắc. Nguyên nhân chủ yếu do cấp phường, xã lúng túng, thiếu nhân lực, quy chế phối hợp giữa ban bồi thường thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường với UBND xã phường chưa rõ nên công tác bồi thường còn chậm, điển hình là dự án mở rộng quốc lộ 13, quốc lộ 22 và cầu đường Bình Tiên…

Quốc lộ 13 đoạn từ cầu Bình Triệu đến giáp ranh tỉnh Bình Dương với chiều dài gần 6 km sẽ được mở rộng lên 53-60 m. Ảnh: Quỳnh Danh.

"Từng ngành, từng cấp chịu khó linh hoạt để giải quyết vấn đề đầu tư công thì không chậm kiểu này", ông Được nói thêm.

Ông Trần Văn Tuấn, Phó chủ tịch HĐND TP.HCM thông tin số tiền chưa giải ngân của TP hiện còn gần 100.000 tỷ đồng , tạo ra áp lực rất lớn để đạt mục tiêu tỷ lệ giải ngân trên 95% trong năm nay.

“Năm nay là năm cuối của kế hoạch đầu tư công trung hạn, nếu không làm kịp sẽ chuyển sang giai đoạn sau, tạo thêm gánh nặng và khó khăn. Do đó, cần quyết liệt trong giai đoạn này”, ông Tuấn nói.

Phó chủ tịch HĐND TP.HCM cho rằng những khó khăn lớn nhất mà thành phố đang gặp phải trong việc giải ngân là giải phóng mặt bằng, việc di dời hạ tầng kỹ thuật điện nước, thiếu nguồn dữ liệu sạch và đặc biệt là việc điều chỉnh quy hoạch cũng ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân các dự án.

Đẩy nhanh giải phóng mặt bằng

Trước những khó khăn nêu trên, Chủ tịch UBND TP.HCM đề nghị các địa phương và sở ngành cần đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng, phê duyệt hồ sơ liên quan đối với các công trình trọng điểm, đặc biệt là các dự án hạ tầng giao thông đường bộ, đường cao tốc và công trình dân dụng.

Bên cạnh đó, các đơn vị cũng được yêu cầu tập trung đề xuất các dự án đầu tư công của các kỳ tới, trong đó phải là những dự án trọng tâm, trọng điểm, góp phần tạo dấu ấn cho thành phố, tránh tình trạng dàn trải ở các dự án nhỏ lẻ.

Chia sẻ tại buổi họp, đại diện Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông (Ban Giao thông TP.HCM) cho biết năm 2025, Ban được giao kế hoạch vốn đầu tư công hơn 17.000 tỷ đồng . Đến nay, đơn vị đã giải ngân khoảng 7.500 tỷ đồng , đạt gần 45% so với kế hoạch.

Ban Giao thông TP dự kiến hết tháng 9 sẽ tiếp tục giải ngân được 9.100 tỷ đồng , tăng thêm 10%.

Để đảm bảo tỷ lệ giải ngân vốn 100% trong năm nay theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP.HCM, Ban Giao thông TP.HCM tiếp tục đẩy nhanh tiến độ hoàn tất thủ tục thi công các dự án mới trong quý IV để huy động các nhà thầu giải ngân.

Đại diện Ban Giao thông cho biết Sở Xây dựng TP phối hợp Sở Tài chính TP đẩy nhanh thẩm định, phê duyệt thiết kế dự toán, hiện không có vướng mắc lớn; đồng thời phối hợp với các địa phương trong điều chỉnh quy hoạch, bồi thường giải phóng mặt bằng, di dời công trình hạ tầng kỹ thuật và lập dự toán di dời.

Tại Bình Dương (cũ) và Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ), tiến độ giải ngân vốn đầu tư công 8 tháng đầu năm vẫn chậm, chưa đạt mục tiêu. Đại diện Ban Giao thông Bình Dương cho biết đã kiến nghị TP.HCM áp dụng cơ chế giải ngân đặc thù cho các dự án trọng điểm, đồng thời rà soát hồ sơ giải phóng mặt bằng, khắc phục tình trạng thiếu vật liệu và sớm bổ sung nhân sự để bảo đảm tiến độ.

Ở khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ), đơn vị đang khẩn trương lập và phê duyệt các dự án chuẩn bị đầu tư trong năm nay để chủ động kế hoạch giải phóng mặt bằng và bố trí vốn.

Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng sẽ được tập trung tháo gỡ nhanh các vướng mắc, song song đó, tăng cường phối hợp giữa các ban quản lý dự án và địa phương để tránh tình trạng rời rạc.