Cần cẩu rơi khỏi xe đầu kéo giữa đường ở TP.HCM

Trong lúc lùi xe vào công trình trên đường 15B (phường Tân Mỹ, TP.HCM), xe đầu kéo chở cần cẩu bị đứt dây chằng làm cần cẩu rơi xuống đường làm lơ xe bị thương.

Khoảng 12h30 ngày 5/11, tài xế lái xe đầu kéo chở theo xe cần cẩu lưu thông trên đường 15B, phường Tân Mỹ (TP.HCM). Khi phương tiện lùi vào công trình xây dựng ven đường, dây xích chằng buộc bất ngờ bị đứt khiến cần cẩu rơi khỏi xe, đổ xuống đường.

Hiện trường vụ tai nạn ở TP.HCM.

Phần cần cẩu bất ngờ va trúng một lơ xe, khiến người này bị thương và được người dân đưa đi cấp cứu. Sau va chạm, chiếc cần cẩu bị hư hỏng nặng.

Ngay sau khi nhận tin báo, lực lượng CSGT Trạm Đa Phước (thuộc Phòng CSGT, Công an TP.HCM) có mặt tại hiện trường, phối hợp công an địa phương điều tra nguyên nhân vụ việc.

Theo một nhân chứng tại hiện trường, chiếc xe đầu kéo vừa vận chuyển cần cẩu đến công trình và chưa kịp hạ xuống thì dây xích bị đứt, khiến toàn bộ khối kim loại lớn nghiêng sang bên, đổ ập xuống mặt đường.

“Nghe tiếng rầm rất lớn, mọi người chạy đến thì thấy lơ xe nằm gục bên cạnh cần cẩu, may là không trúng trực tiếp phần đầu nên giữ được tính mạng”, nhân chứng kể.

Trước đó, tại dự án Vành đai 3 TP.HCM cũng xảy ra vụ sập cần cẩu khiến 2 người thương vong.

Cụ thể, khoảng 16h30 ngày 3/9, trong lúc thi công tại gói thầu XL5, gần nút giao Tân Vạn (TP.HCM), một cần cẩu đứt cáp, rơi xuống khu vực làm việc. Các công nhân chạy đến kiểm tra thì phát hiện hai người bị đè trúng. (Danh tính hai nạn nhân chưa được lực lượng chức năng công bố).

Vụ tai nạn lao động làm một nạn nhân tử vong tại chỗ, người còn lại nhanh chóng được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Được biết, khu vực xảy ra sự cố do Công ty cổ phần Tập đoàn đầu tư xây dựng HJC phụ trách thi công. Ngay sau tai nạn, xe cứu thương cùng lực lượng chức năng đã có mặt, phong tỏa hiện trường và điều tra nguyên nhân.

Dự án Vành đai 3 TP.HCM có chiều dài 76 km, đi qua TP.HCM, Bình Dương cũ, Đồng Nai và Long An cũ, với tổng vốn đầu tư gần 75.400 tỷ đồng . Công trình dự kiến hoàn thành năm 2025 và thông xe toàn tuyến năm 2026. Đây là dự án hạ tầng trọng điểm của khu vực phía Nam, kỳ vọng mở ra không gian phát triển mới, kết nối cảng biển, các hành lang công nghiệp, tăng cường liên kết vùng và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.