Cận cảnh 'thần đèn' nhấc bổng ngôi nhà 200 m2 gây sửng sốt

Phía sau cảnh căn nhà được nâng lên, dịch chuyển từng chút một là công việc đòi hỏi sự tính toán chính xác và cẩn trọng của các "thần đèn".

'Thần đèn' dời ngôi nhà 200 m2 Với sự tính toán chính xác đến từng chi tiết, cả căn nhà 200 m2 được nhóm "thần đèn" nâng lên, di chuyển đến vị trí mới cách đó vài trăm mét.

7h sáng, tại công trình di dời ngôi nhà 200 m2 ở Tây Ninh, anh Nguyễn Ngọc Hưởng (39 tuổi) cùng các đồng nghiệp bắt đầu ngày làm việc.

Sau khi kiểm tra hiện trạng công trình, hệ thống kích thủy lực, dầm thép và các điểm chịu lực, nhóm công nhân lần lượt thực hiện từng công đoạn để đưa toàn bộ ngôi nhà dịch chuyển khỏi vị trí cũ.

Là nhân viên kỳ cựu với hơn 20 năm kinh nghiệm, anh Hưởng hiện đảm nhận vai trò kỹ thuật chính trong các công trình nâng, chỉnh và di dời nhà.

"Công việc của tôi là khảo sát hiện trạng, tính toán phương án thi công, xác định các điểm đặt kích, theo dõi quá trình nâng hạ, cân bằng tải trọng và xử lý các tình huống phát sinh để đảm bảo ngôi nhà luôn ổn định trong suốt quá trình di chuyển", anh nói với Tri Thức - Znews.

Những người làm công việc di dời công trình như anh Hưởng, được gọi dân dã là "thần đèn".

Khiến căn nhà "biết đi"

Bên cạnh anh Hưởng, các công nhân trên công trình ở Tây Ninh lắp đặt hệ thống dầm thép, con lăn, ray trượt, vận hành kích thủy lực, hàn gia cố kết cấu, đào móng, theo dõi độ cân bằng và phối hợp điều khiển để căn nhà dịch chuyển từng centimet theo đúng thiết kế.

Mỗi thao tác đều phải được thực hiện đồng bộ, bởi chỉ một sai số nhỏ cũng có thể ảnh hưởng đến toàn bộ kết cấu công trình.

Các công nhân tiến hành gia cố móng và xử lý nghiêng trước khi di dời công trình.

Theo anh Hưởng, một ngày làm việc thông thường kéo dài khoảng 8 tiếng. Tuy nhiên, cả đội thường xuyên tăng ca để kịp tiến độ bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư.

"Có những công trình phải làm thêm thời gian vì cần bàn giao đúng tiến độ. Khi nâng nhà lên rồi, mọi công đoạn đều phải liên tục, không thể dừng quá lâu", anh chia sẻ.

Hiện nay, đội anh Hưởng chủ yếu là xử lý những ngôi nhà bị nghiêng, nâng cao nền nhà do đường được nâng cốt hoặc di dời các căn nhà nằm trong diện giải phóng mặt bằng, mở rộng đường.

Anh Hưởng đánh giá mỗi công trình đều có những khó khăn riêng, nhưng thách thức lớn nhất là các căn nhà đã bị lún, nghiêng nhiều năm.

"Có những công trình bị lún nghiêng nặng, tôi cùng các anh em phải gia cố lại móng gần như làm mới hoàn toàn ngay bên dưới ngôi nhà. Không gian rất chật hẹp nên vừa khó, vừa nguy hiểm", anh kể.

Ngoài yếu tố kỹ thuật, thời tiết cũng ảnh hưởng lớn đến công việc. Vào mùa mưa, nền đất mềm hơn, việc đào móng, gia cố và di chuyển nhà đều gặp nhiều trở ngại, khiến tiến độ thi công kéo dài hơn dự kiến.

Anh Hưởng cùng đồng nghiệp thực hiện di dời tháp cao 15 tầng.

Đánh đổi rủi ro lấy thu nhập

Anh Nguyễn Minh Tài (sinh năm 1988), Giám đốc Công ty Nâng chỉnh nhà nghiêng Thiên Lộc, cho biết đơn vị hiện có đội ngũ công nhân chủ yếu trong độ tuổi từ 25 đến 45, với kinh nghiệm từ 3 đến 20 năm. Mỗi công trình thường kéo dài khoảng 30-50 ngày, tùy quy mô và hiện trạng.

"Hiện nay, khu vực phía Nam triển khai nhiều dự án vành đai và mở rộng đường nên nhu cầu di dời nhà tăng lên khá nhiều. Tuy nhiên, công ty chỉ nhận khoảng 2-3 công trình cùng lúc để đảm bảo chất lượng và an toàn", anh Tài cho biết.

Theo nam giám đốc, nghề di dời nhà đòi hỏi người thợ không chỉ có sức khỏe mà còn phải tích lũy kinh nghiệm qua nhiều năm làm việc.

Mỗi công trình đều có kết cấu khác nhau, vì vậy người làm nghề phải liên tục quan sát, tính toán và xử lý các tình huống phát sinh để đảm bảo ngôi nhà được dịch chuyển an toàn.

Đội anh Hưởng tiến hành di dời nhà, nhường đất làm vành đai 4 TP.HCM.

Từng chia sẻ với Tri Thức - Znews, "thần đèn" Hoàng Đình Bách, Giám đốc công ty Minh Nam Hoàng, cho để trở thành một "thần đèn" thực thụ, một người cần ít nhất 5-10 năm học việc và rèn tay nghề. Bởi lẽ, nghề này không chỉ đòi hỏi trình độ kỹ thuật cao mà còn tiềm ẩn nhiều rủi ro từ địa chất, an toàn lao động cho đến áp lực chi phí.

Sau mỗi lần di dời nhà, thành viên đội thi công có thể nhận 20-40 triệu đồng/người. Đổi lại, công việc luôn tiềm ẩn rủi ro và đòi hỏi sự chính xác tuyệt đối. Chỉ một sai lệch nhỏ, cái giá phải trả có thể rất đắt.

Hơn hai thập kỷ gắn bó với nghề, anh Nguyễn Ngọc Hưởng cho biết điều khiến anh gắn bó đến hôm nay là cảm giác chứng kiến cả một ngôi nhà được nâng lên, dịch chuyển an toàn rồi đặt xuống vị trí mới sau hàng chục ngày thi công.

"Mỗi công trình thành công là cả một tập thể cùng cố gắng. Nhìn căn nhà được đưa đến vị trí mới an toàn, bàn giao cho chủ nhà là anh em ai cũng thấy vui vì công sức được đền đáp. Mức lương nghề này đủ để trang trải cuộc sống gia đình", anh bộc bạch.