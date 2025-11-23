Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Kinh doanh

Cận cảnh loạt trái cây 'hot' bị nhái nguồn gốc, lừa người tiêu dùng

  • Chủ nhật, 23/11/2025 19:53 (GMT+7)
  • 12 giờ trước

Các loại trái cây được làm giả từ quy cách đóng gói cho đến tem mác, mã QR, khiến người dùng khó nhận biết, nếu không có hàng thật để so sánh.

nhai nguon goc, nguoi tieu dung anh 1

Mới đây, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước khai mạc phòng trưng bày Hàng thật - hàng giả, giúp người tiêu dùng nhận biết, tránh hàng giả, hàng nhái.
nhai nguon goc, nguoi tieu dung anh 2

Ban tổ chức đã trưng bày trên 500 sản phẩm thật - giả, được lực lượng quản lý thị trường thu thập trong quá trình kiểm tra, xử lý vi phạm cũng như các đại diện chủ thể quyền nhãn hiệu chính hãng phối hợp cung cấp.
nhai nguon goc, nguoi tieu dung anh 3

Đáng chú ý, nhiều loại trái cây ''hot'' trên thị trường như táo đỏ, nho sữa, lê sữa cũng bị giả mạo nguồn gốc xuất xứ để lừa bán cho người mua với giá cao hơn nhiều lần.
nhai nguon goc, nguoi tieu dung anh 4nhai nguon goc, nguoi tieu dung anh 5

Nho sữa giả (ảnh trái) được đóng gói với quy cách sơ sài. Trong khi đó, nho sữa Hàn Quốc hàng thật (phải) có quy cách đóng với bao bì nylon và mã QR để người dùng có thể truy xuất nguồn gốc.

nhai nguon goc, nguoi tieu dung anh 6

Cận cảnhnho sữa thật với tem mã QR, bao bì nylon.
nhai nguon goc, nguoi tieu dung anh 7

Bị làm giả một cách tinh vi hơn là sản phẩm lê sữa Hàn Quốc. Được đóng gói có tem mác, mã QR song thực chất khi quét mã, người dùng sẽ được dẫn tới một trang web ''chết''.
nhai nguon goc, nguoi tieu dung anh 8

Trong khi đó, lê sữa Hàn Quốc hàng thật được đóng gói tem mác "NH Trading Premium Pear'', mã QR dẫn tới trang web chính hãng.
nhai nguon goc, nguoi tieu dung anh 9

Táo đỏ hàng giả cũng được đóng gói sai quy cách.
nhai nguon goc, nguoi tieu dung anh 10

Sản phẩm thật sẽ không có hộp, đồng thời hàng chính hãng không tồn tại sản phẩm có trọng lượng 1.000g.
nhai nguon goc, nguoi tieu dung anh 11

Táo đỏ hàng chính hãng với quy cách đóng gói chuẩn, trọng lượng 500g.
nhai nguon goc, nguoi tieu dung anh 12

Tại phòng trưng bày, mỗi sản phẩm đều có đối chứng thật - giả rõ ràng, giúp khách tham quan trực tiếp so sánh, nhận diện từng chi tiết khác biệt, từ chất liệu, kiểu dáng đến tem nhãn một cách trực quan và sinh động.
nhai nguon goc, nguoi tieu dung anh 13

Triển lãm thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân. Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước kỳ vọng sự kiện sẽ góp phần thúc đẩy xây dựng thị trường minh bạch, an toàn và nâng cao ý thức tiêu dùng thông minh trong bối cảnh hàng giả ngày càng tinh vi, đặc biệt trên các nền tảng thương mại điện tử.

Shop online bán hàng giả sẽ bị gỡ khỏi sàn trong 24 giờ

Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân cho biết chủ sàn thương mại điện tử phải có trách nhiệm kiểm soát nguồn gốc hàng hóa để bảo vệ người tiêu dùng.

17:19 8/11/2025

Dân sợ hàng dỏm, siêu thị, trung tâm mua sắm 'ăn nên làm ra'

Người dân có tâm lý sợ chọn nhầm hàng giả nên đã tin tưởng các siêu thị để mua sắm, việc này giúp doanh thu các "ông lớn" bán lẻ tăng vọt.

18:49 7/11/2025

Bán hàng giả trên kênh online ngày càng tinh vi

Theo Chi cục QLTT TP.HCM, tình hình diễn ra phức tạp, khó kiểm soát khi các đối tượng buôn bán hàng giả, không rõ nguồn gốc tận dụng triệt để các nền tảng trực tuyến để kinh doanh.

00:00 17/10/2025

Het thoi ban hang online, livestream tuy tien? hinh anh

Hết thời bán hàng online, livestream tuỳ tiện?

10:18 30/9/2025 10:18 30/9/2025

0

Dự thảo Luật Thương mại điện tử đề xuất định danh người bán hàng online, livetream bán hàng nhằm bảo vệ người tiêu dùng, tránh tình trạng hàng giả, nhái, kém chất lượng.

https://vtcnews.vn/can-canh-loat-trai-cay-hot-bi-nhai-nguon-goc-lua-nguoi-tieu-dung-ar988977.html

Hiếu Nguyễn/VTC News

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

nhái nguồn gốc người tiêu dùng trái cây hàng thật

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý