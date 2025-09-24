Công an cảnh báo khẩn chiêu lừa đảo giả cho thuê tài khoản ngân hàng

Công an TP.HCM cảnh báo người dân không cho mượn, thuê, mua bán tài khoản ngân hàng. Hành vi này tiềm ẩn rủi ro bị xử phạt hành chính, thậm chí truy tố hình sự.

Công an TP.HCM cảnh báo người dân tuyệt đối không cho thuê, mượn tài khoản ngân hàng. Ảnh: Pexels.

Công an TP.HCM vừa phát đi thông báo khẩn, cảnh báo người dân về chiêu trò lừa đảo núp bóng việc cho thuê, mượn, mua bán tài khoản ngân hàng.

Cơ quan này cho biết hiện nay, nhiều đối tượng lừa đảo đang rao tìm người cho thuê, mượn, mua bán tài khoản ngân hàng với lời hứa “kiếm thêm thu nhập dễ dàng” nhưng thực chất là chiêu trò lợi dụng để rửa tiền, lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đây cũng là hành vi tiềm ẩn nhiều rủi ro pháp lý, có thể khiến người tham gia trở thành đồng phạm trong các vụ án lừa đảo hoặc rửa tiền.

Người cho thuê, mượn, mua bán tài khoản ngân hàng có thể đối diện với mức xử phạt hành chính 10-50 triệu đồng, bị đóng, phong tỏa tài khoản.

Nặng hơn là bị xử lý hình sự, có thể bị truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” hoặc “Rửa tiền” với mức phạt tù 6 tháng đến 20 năm, thậm chí chung thân tùy theo tính chất, mức độ vi phạm. Ngoài ra, còn làm mất uy tín cá nhân, ảnh hưởng đến gia đình, công việc, tương lai.

“Việc cho thuê tài khoản ngân hàng đồng nghĩa với việc tiếp tay cho tội phạm và chính bạn có thể trở thành đồng phạm”, Công an TP.HCM nhấn mạnh.

Vì thế cơ quan này khuyến nghị người dân tuyệt đối không cho người lạ mượn, thuê hoặc mua bán tài khoản ngân hàng. Cảnh giác trước các lời mời chào “kiếm tiền dễ dàng”, “cho thuê tài khoản vài trăm nghìn/tháng”.

Khi phát hiện dấu hiệu lừa đảo, cần báo ngay cho công an địa phương hoặc liên hệ tổng đài hỗ trợ chống lừa đảo công nghệ cao để được hướng dẫn xử lý.