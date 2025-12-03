Cận cảnh hố tử thần 'nuốt' 2 ôtô ở Đà Nẵng

Chiếc hố rộng 20-25 m2 xuất hiện trên đường Nguyễn Công Trứ (phường An Hải, TP Đà Nẵng) chiều 3/12 gây hư hỏng cho hai ôtô đang đậu ở vỉa hè.

Hiện trường chiếc hố sâu ở Đà Nẵng chiều 3/12. Ảnh: Hồ Sỹ Tiến.

Trao đổi với Tri Thức - Znews, ông Hoàng Công Thanh, Chủ tịch UBND phường An Hải, xác nhận sự xuất hiện của hố sụt lớn gần giao lộ Nguyễn Công Trứ - Ngô Quyền. Rất may không có thiệt hại về người.

Theo kết quả điều tra ban đầu, sự việc xảy ra vào khoảng 14h chiều 3/12, ngay sát một công trình xây dựng lớn đang được quây tôn. Thời điểm đó trời đang mưa, mặt đường nứt toác rồi sụt xuống, kéo theo một phần hàng rào tôn của công trường. Đoạn nhựa trên mặt đường bị "xé toạc" tạo thành một hố rộng khoảng 20-25 m2, đủ để nuốt trọn hai chiếc ôtô đang đậu trên vỉa hè.

"Sau khi xảy ra sự cố, lực lượng chức năng phường đã có mặt phong tỏa hiện trường, điều tiết giao thông, đồng thời huy động xe chuyên dụng cẩu hai ôtô bị rơi xuống hố lên mặt đất. Đội ngũ kỹ thuật đang tiến hành kiểm tra để đánh giá mức độ sụt lún", Chủ tịch UBND phường An Hải cho hay.

Hai ôtô bị rơi xuống hố chiều 3/12. Ảnh: Duc Vo.

Sự việc thu hút sự chú ý của người dân sinh sống tại khu vực gần đó và cộng đồng mạng khi bức ảnh về chiếc hố được lan truyền.

Anh Hồ Sỹ Tiến (quê Quảng Trị, sinh sống tại Đà Nẵng), chủ nhân bức hình viral, cho biết trước đó, vị trí sụp lún và đường Ngô Quyền xuất hiện vết nứt ở gần vỉa hè. Khoảng 14h15 chiều 3/12, anh chở khách đi ngang qua giao lộ và phát hiện hố lụt.

"Tôi nhanh chóng chụp lại, đăng tải trên hội nhóm ở Đà Nẵng để cảnh báo các bác tài cẩn thận khi di chuyển qua khu vực này", Sỹ Tiến nói.

Trong khi đó, Yến Vy, người dân địa phương thường xuyên đi lại trên đường Ngô Quyền, cũng nhận thấy các vết nứt tương tự. "Các vết nứt khiến tôi hơi e ngại mỗi lần di chuyển qua tuyến đường này", cô nói.