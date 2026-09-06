Căn bệnh khiến hệ miễn dịch vỡ trận, viêm nhiễm toàn thân

Nhiễm trùng huyết có thể khiến phản ứng miễn dịch mất kiểm soát, gây viêm toàn thân, tổn thương nhiều cơ quan và đe dọa tính mạng người bệnh.

Vi khuẩn xâm nhập vào bên trong dòng máu gây nhiễm trùng. Ảnh: Shutterstock.

Bác sĩ chuyên khoa II Trần Thị Vân Anh, Trưởng khoa Nội nhiễm, Bệnh viện Thống Nhất, cho biết nhiễm trùng huyết là tình trạng vi khuẩn từ bên ngoài xâm nhập vào bên trong dòng máu. Vi khuẩn gây bệnh không nhất thiết phải là những tác nhân từ môi trường bên ngoài mà có thể là các vi khuẩn vốn thường trú trên da, vùng họng hoặc đường tiết niệu.

Thông thường, cơ thể có nhiều cơ chế bảo vệ nhằm kiểm soát những loại vi khuẩn này. Tuy nhiên, khi sức đề kháng suy giảm, khả năng kiểm soát vi khuẩn của cơ thể cũng yếu đi. Nếu số lượng vi khuẩn tăng lên, chúng có thể vượt qua hàng rào bảo vệ và xâm nhập vào dòng máu.

Theo bác sĩ Vân Anh, khi vi khuẩn chỉ tồn tại với số lượng nhỏ, hệ miễn dịch của cơ thể có thể kiểm soát và khống chế chúng. Ngược lại, ở người có sức đề kháng suy giảm, cơ thể không còn đủ khả năng kiểm soát. Vi khuẩn có thể tồn tại tự do trong máu, tiếp tục tăng sinh và phát triển với số lượng lớn hơn ban đầu.

Đây là lúc tình trạng nhiễm trùng có thể trở nên nghiêm trọng. Khi số lượng vi khuẩn tăng cao, chúng tiết ra độc tố, đồng thời kích hoạt hệ thống miễn dịch của cơ thể.

Phản ứng miễn dịch vốn có vai trò bảo vệ cơ thể trước tác nhân gây bệnh. Tuy nhiên, trong nhiễm trùng huyết, phản ứng này có thể trở nên mạnh mẽ và lan rộng. Cơ thể xuất hiện các phản ứng viêm toàn thân, kéo theo nhiều rối loạn về sinh hóa.

Bác sĩ Vân Anh cho hay những rối loạn này có thể ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của nhiều cơ quan. Khi tình trạng viêm và rối loạn tuần hoàn tiếp tục diễn tiến, các cơ quan trong cơ thể có thể bị tổn thương, chức năng suy giảm.

Từ một ổ nhiễm trùng ban đầu, người bệnh vì vậy có thể chuyển sang tình trạng tổn thương nhiều cơ quan. Đây cũng là lý do nhiễm trùng huyết được xem là một tình trạng đặc biệt nguy hiểm, không chỉ đơn thuần là sự hiện diện của vi khuẩn trong máu.

Nếu không được phát hiện và kiểm soát kịp thời, tình trạng viêm và rối loạn chức năng cơ quan có thể tiếp tục nặng lên. Người bệnh có nguy cơ rơi vào sốc nhiễm trùng, suy các tạng, thậm chí không qua khỏi.

Theo bác sĩ Vân Anh, điểm đáng lưu ý là tác nhân ban đầu có thể xuất phát từ những vị trí rất thường gặp như da, họng hoặc đường tiết niệu. Khi sức đề kháng của cơ thể suy giảm, những vi khuẩn vốn tồn tại tại các vị trí này có thể trở thành nguồn gây nhiễm trùng nghiêm trọng.

Do đó, khi nhiễm trùng có dấu hiệu diễn tiến nặng, người bệnh cần được thăm khám và điều trị sớm. Việc kiểm soát nguồn nhiễm trùng, đồng thời hạn chế phản ứng viêm và những rối loạn do nhiễm trùng gây ra, có ý nghĩa quan trọng trong việc ngăn tổn thương cơ quan tiến triển.