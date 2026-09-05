Bác sĩ chỉ rõ thời điểm trẻ có thể ăn trứng

Trẻ có thể làm quen với trứng từ khoảng 6 tháng tuổi, không nhất thiết phải chờ đến một tuổi. Tuy nhiên, lượng ăn cần điều chỉnh theo từng giai đoạn.

Trứng giàu protein, vitamin và khoáng chất, lại mềm, dễ chế biến nên có thể trở thành một trong những thực phẩm được đưa vào thực đơn khi trẻ bắt đầu ăn dặm. Tuy nhiên, nhiều phụ huynh vẫn băn khoăn trẻ bao nhiêu tháng có thể ăn trứng và nên ăn với tần suất thế nào.

Khi nào nên cho trẻ ăn trứng?

Theo thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Hoài Thu, Viện Y học ứng dụng Việt Nam, trẻ có thể bắt đầu làm quen với trứng từ khoảng 6 tháng tuổi, khi bắt đầu ăn bổ sung.

Trứng cung cấp protein cần thiết cho tăng trưởng và phát triển, đồng thời chứa nhiều vitamin, khoáng chất, trong đó có vitamin D và các dưỡng chất liên quan đến hệ xương. Khi được nấu chín kỹ và chế biến phù hợp với khả năng ăn, trứng có kết cấu mềm, thuận lợi cho trẻ trong giai đoạn tập ăn.

Bác sĩ Hoài Thu cho biết trước đây một số phụ huynh có thói quen chỉ cho trẻ ăn lòng đỏ và trì hoãn lòng trắng vì lo ngại dị ứng. Tuy nhiên, lòng trắng trứng có chứa protein có khả năng gây dị ứng không có nghĩa mọi trẻ đều phải tránh thực phẩm này trong năm đầu đời.

Trứng có thể xuất hiện trong thực đơn của trẻ từ khoảng 6 tháng tuổi. Ảnh: Magnific.

Trứng thuộc nhóm thực phẩm có khả năng gây dị ứng nhưng có thể được giới thiệu cùng các thực phẩm ăn dặm khác từ khoảng 6 tháng. Việc trì hoãn những thực phẩm này đến sau một tuổi không được chứng minh giúp phòng dị ứng.

"Khi bắt đầu cho trẻ ăn trứng, cha mẹ nên cho một lượng nhỏ, sử dụng dạng thức ăn mềm, phù hợp với khả năng ăn của trẻ và đặc biệt phải nấu chín kỹ. Nếu trẻ dung nạp tốt, có thể tăng dần lượng và chuyển từ lòng đỏ sang cả quả", bác sĩ Hoài Thu nói.

Sau khi trẻ ăn, phụ huynh cần theo dõi các biểu hiện bất thường. Phát ban, nổi mẩn, nôn, tiêu chảy có thể là dấu hiệu phản ứng với thực phẩm.

"Nếu trẻ khó thở, sưng môi, sưng lưỡi, nôn nhiều, lừ đừ hoặc xuất hiện phản ứng toàn thân, cần đưa trẻ đi khám ngay. Với trẻ từng có dị ứng thực phẩm hoặc bệnh lý dị ứng đáng kể, cha mẹ nên trao đổi với bác sĩ trước khi cho trẻ làm quen với trứng", vị chuyên gia nhấn mạnh.

Mỗi độ tuổi nên ăn trứng bao nhiêu?

Theo bác sĩ Hoài Thu, lượng trứng nên được điều chỉnh theo tuổi, thay vì cho trẻ ăn quá nhiều chỉ vì đây là thực phẩm giàu dinh dưỡng.

Trẻ 6-7 tháng: khoảng 1/2 quả trứng gà mỗi bữa, 2-3 lần/tuần.

Trẻ 8-12 tháng: khoảng 1 lòng đỏ mỗi bữa, 3-4 bữa/tuần.

Trẻ 1-2 tuổi: khoảng 3-4 quả trứng/tuần, có thể ăn cả lòng trắng.

Trẻ từ 2 tuổi: nếu trẻ thích trứng, có thể ăn khoảng 1 quả/ngày.

Các mốc trên chỉ là lượng tham khảo trong chế độ ăn tổng thể. Trứng không nên thay thế các nguồn protein và thực phẩm khác. Khi ăn dặm, trẻ vẫn cần được làm quen với thịt, cá, tôm, đậu và nhiều loại rau củ, trái cây để có chế độ ăn đa dạng.