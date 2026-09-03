Nhầm tưởng nguy hiểm về viêm gan B

Viêm gan B có thể diễn tiến âm thầm trong thời gian dài. Mệt mỏi, chán ăn, đau tức hạ sườn phải hay vàng da là những dấu hiệu cha mẹ cần lưu ý.

Theo các bác sĩ Bệnh viện Nhi Trung ương, phần lớn trẻ nhiễm virus viêm gan mạn tính không có triệu chứng lâm sàng đặc hiệu. Một số trường hợp chỉ biểu hiện mơ hồ như mệt mỏi, chán ăn, đau tức nhẹ vùng hạ sườn phải hoặc gan to nhẹ.

Những dấu hiệu này thường không đặc trưng và dễ bị bỏ qua. Trẻ có thể vẫn học tập, vui chơi bình thường nên gia đình khó nhận ra bệnh nếu không được kiểm tra hoặc tầm soát khi có yếu tố nguy cơ.

Khi nào cần chú ý?

Ở trẻ mắc viêm gan B mạn tính, khi bệnh chuyển sang giai đoạn hoạt động, các triệu chứng có thể trở nên rõ hơn. Trẻ có thể mệt mỏi kéo dài, đau hoặc tức vùng hạ sườn phải, vị trí tương ứng với vùng gan.

Một dấu hiệu đáng chú ý khác là vàng da, vàng mắt. Đây là tình trạng dễ nhận biết hơn khi bilirubin trong máu tăng. Trẻ cũng có thể ngứa, đặc biệt trong trường hợp xuất hiện tình trạng ứ mật rõ.

Mệt mỏi, chán ăn, đau tức hạ sườn phải hay vàng da có thể là dấu hiệu viêm gan B ở trẻ, nhưng bệnh thường âm thầm và dễ bị bỏ qua. Ảnh: Magnific.

Tuy nhiên, không phải trẻ mắc viêm gan B đều xuất hiện vàng da hay đau bụng. Việc không có những biểu hiện này không đồng nghĩa trẻ không nhiễm virus hoặc gan hoàn toàn khỏe mạnh.

Khi bệnh tiến triển nặng, trẻ có thể xuất hiện những dấu hiệu cảnh báo như cổ trướng hoặc xuất huyết tiêu hóa. Đây là những biểu hiện nghiêm trọng, cho thấy chức năng gan có thể đã bị ảnh hưởng đáng kể và trẻ cần được đưa đến cơ sở y tế để đánh giá, điều trị kịp thời.

Do các triệu chứng ban đầu thường nghèo nàn, cha mẹ không nên chỉ chờ đến khi trẻ vàng da, đau bụng hoặc mệt mỏi rõ rệt mới đưa đi khám. Việc phát hiện sớm có ý nghĩa quan trọng trong đánh giá tình trạng nhiễm virus, theo dõi sức khỏe gan và hạn chế nguy cơ bệnh tiến triển.

Chủ động phòng viêm gan B cho trẻ

Tiêm vaccine là một trong những biện pháp quan trọng để phòng viêm gan B. Trẻ cần được tiêm vaccine trong 24 giờ đầu sau sinh, sau đó tiếp tục tiêm đầy đủ các mũi theo lịch.

Phụ nữ mang thai cũng nên chủ động xét nghiệm, tầm soát viêm gan B trước hoặc trong thai kỳ. Nếu phát hiện nhiễm virus, thai phụ cần được bác sĩ đánh giá và theo dõi để có biện pháp phù hợp nhằm giảm nguy cơ lây truyền virus sang con.

Gia đình cũng cần hạn chế nguy cơ lây nhiễm qua đường máu, bảo đảm an toàn trong các thủ thuật y tế và không cho trẻ dùng chung những vật dụng cá nhân có khả năng dính máu.

Cha mẹ nên đưa trẻ đi khám nếu xuất hiện mệt mỏi kéo dài, chán ăn, đau tức vùng hạ sườn phải, vàng da, vàng mắt hoặc ngứa bất thường, đặc biệt khi trẻ thuộc nhóm có nguy cơ nhiễm virus viêm gan. Bác sĩ sẽ căn cứ tình trạng cụ thể để chỉ định các xét nghiệm cần thiết.