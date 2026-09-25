Thực phẩm giàu sắt rất tốt cho trẻ

Sắt là dưỡng chất thiết yếu cho sự phát triển của trẻ nhỏ, đặc biệt ở giai đoạn mới biết đi khi nhu cầu tạo máu và phát triển não bộ đang ở mức cao.

Sắt là "nguyên liệu" cốt lõi sản xuất hồng cầu nuôi dưỡng cơ thể và thúc đẩy phát triển não bộ ở trẻ. Ảnh: Magnific.

Mặc dù đóng vai trò quan trọng, theo What to Expect, không phải phụ huynh nào cũng biết cách chọn và kết hợp thực phẩm sao cho cơ thể trẻ hấp thu sắt hiệu quả nhất.

Hai dạng sắt trong thực phẩm

Sắt trong thực phẩm tồn tại dưới hai dạng: sắt heme và sắt non-heme. Sắt heme có trong các sản phẩm từ động vật như thịt đỏ, hải sản, thịt gia cầm, được cơ thể hấp thu dễ dàng nhất. Trong khi đó, sắt non-heme có nguồn gốc thực vật, do cấu trúc hóa học khác biệt nên khó hấp thu hơn.

Dù vậy, cả hai nguồn đều cần thiết trong khẩu phần ăn của trẻ. Đáng chú ý, sắt heme có thể hỗ trợ cơ thể hấp thu sắt non-heme tốt hơn. Vì vậy, kết hợp cả hai loại thực phẩm trong cùng bữa ăn, ví dụ bánh mì kẹp thịt gà - là lựa chọn lý tưởng.

Thực phẩm giàu sắt heme nên bổ sung

Một số thực phẩm giàu sắt heme phù hợp cho trẻ nhỏ gồm: thịt bò, thịt heo, thịt gà, sò điệp, tôm, cá hồi và trứng. Với cá ngừ, nên ưu tiên loại cá ngừ đóng hộp dạng miếng nhỏ, vì loại này thường được chế biến từ cá ngừ vằn kích thước nhỏ, có hàm lượng thủy ngân thấp hơn đáng kể so với cá ngừ trắng.

Thực phẩm giàu sắt non-heme nên bổ sung

Bên cạnh đó, phụ huynh có thể bổ sung các thực phẩm giàu sắt non-heme như: mận khô và nước ép mận khô, quả sung, bơ đậu phộng, các loại đậu (đậu đen, đậu đỏ, đậu cúc), đậu lăng, đậu phụ, rau lá xanh đậm (lá củ cải, cải xoăn, bông cải xanh), yến mạch, bột lúa mì, cùng các loại bánh mì, mì ống và ngũ cốc đã được bổ sung sắt.

Bí quyết giúp trẻ hấp thu sắt tốt hơn

Vitamin C hỗ trợ quá trình hấp thu sắt, vì vậy nên kết hợp thực phẩm giàu sắt non-heme với nguồn vitamin C như cam, quýt, bưởi, ổi, cà chua, ớt chuông, bông cải xanh. Một số gợi ý kết hợp phù hợp: đậu lăng hầm ăn cùng cà chua; đậu phụ xào với bông cải xanh, ớt chuông; cháo yến mạch ăn kèm ổi hoặc cam; salad rau lá xanh trộn cà chua bi.

Ngoài ra, phụ huynh cũng cần lưu ý canxi có thể cản trở khả năng hấp thu sắt của cơ thể, vì vậy không nên kết hợp thực phẩm giàu sắt với thực phẩm giàu canxi (như sữa, phô mai) trong cùng bữa ăn hoặc cùng thời điểm.