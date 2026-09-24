Nguyên tắc bổ sung dinh dưỡng cho phụ nữ mang thai

Thực phẩm tự nhiên là nền tảng dinh dưỡng trong thai kỳ, trong khi việc bổ sung axit folic, DHA, vitamin D3 cần phù hợp với nhu cầu của mẹ và thai nhi.

Phụ nữ mang thai ăn không đúng cách có thể gây hại cho thai nhi. Ảnh: Shutterstock.

Bác sĩ chuyên khoa II Ngô Thanh Hà, Phó khoa Khám bệnh B, Bệnh viện Hùng Vương (TP.HCM), cho biết nguyên tắc đầu tiên khi bổ sung dinh dưỡng cho phụ nữ mang thai là ưu tiên các thực phẩm tự nhiên. Đây là nguồn dinh dưỡng nền tảng, không chỉ cung cấp các hoạt chất và vi chất cần thiết cho sức khỏe người mẹ và sự phát triển của thai nhi mà còn chứa các enzyme hỗ trợ quá trình hấp thu.

Các nhóm thực phẩm như thịt, đặc biệt thịt đỏ, các loại hạt và rau xanh nếu được bổ sung đầy đủ có thể cung cấp một phần nguồn dinh dưỡng cần thiết hàng ngày cho mẹ và thai nhi.

Tuy nhiên, cuộc sống bận rộn khiến nhiều phụ nữ không duy trì được những bữa ăn đầy đủ, đa dạng với nhiều nhóm thực phẩm. Khi chế độ ăn không đáp ứng đủ nhu cầu, việc bổ sung thêm một số vi chất có thể giúp hoàn thiện nguồn dinh dưỡng trong thai kỳ.

Bác sĩ Hà cho rằng phụ nữ không nên xem các sản phẩm bổ sung vi chất là nguồn dinh dưỡng thay thế hoàn toàn cho thực phẩm. Chế độ ăn đa dạng vẫn cần được ưu tiên trong suốt thai kỳ.

Với axit folic, bác sĩ cho biết phụ nữ có dự định mang thai có thể bổ sung khoảng 400 mcg mỗi ngày, bắt đầu từ 1-3 tháng trước khi mang thai. Đây là dưỡng chất được sử dụng nhằm góp phần phòng ngừa dị tật ở thai nhi.

Đối với DHA, những phụ nữ không thường xuyên có điều kiện ăn cá có thể bổ sung thông qua các sản phẩm vi chất chứa DHA. Bác sĩ Hà đề cập hàm lượng khoảng 200-300 mg mỗi ngày.

Ngoài ra, những phụ nữ ít có cơ hội tiếp xúc với ánh nắng mặt trời cần lưu ý bổ sung vitamin D3 bên cạnh canxi để góp phần hoàn thiện nhu cầu dinh dưỡng của cơ thể trong thai kỳ.

Theo bác sĩ Hà, việc bổ sung dưỡng chất cần được thực hiện theo nguyên tắc đầy đủ và cân đối. Phụ nữ mang thai không nên tập trung quá mức vào một loại vi chất mà bỏ qua các nhóm dưỡng chất khác.

Một chế độ ăn đa dạng kết hợp bổ sung vi chất phù hợp sẽ giúp đáp ứng tốt hơn nhu cầu dinh dưỡng của người mẹ và thai nhi. Ngược lại, việc bổ sung quá thiên lệch vào một thành phần có thể dẫn đến những hệ lụy không mong muốn.

Vì vậy, bên cạnh việc lựa chọn các sản phẩm bổ sung, phụ nữ mang thai cần chú trọng xây dựng chế độ ăn đa dạng, đầy đủ các nhóm thực phẩm và bảo đảm lượng dưỡng chất phù hợp với từng giai đoạn của thai kỳ.