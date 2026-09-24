Tay chân miệng ở TP.HCM tăng 47% trong một tuần

Tuần qua, TP.HCM ghi nhận 1.283 ca tay chân miệng, tăng 47% so với mức trung bình 4 tuần trước. Số ca mắc cộng dồn từ đầu năm đã vượt 35.000 trường hợp.

Số ca tay chân miệng đang tăng nhanh ở TP.HCM. Ảnh: Duy Hiệu.

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC), trong tuần 38 (14-20/9), thành phố ghi nhận 1.283 trường hợp mắc tay chân miệng, tăng mạnh 47% so với mức trung bình 4 tuần trước.

Tính từ đầu năm đến hết tuần 38, TP.HCM ghi nhận 35.121 ca tay chân miệng. Các địa phương có số ca mắc trên 100.000 dân cao gồm đặc khu Côn Đảo, phường Bình Khánh và phường Hiệp Phước.

Diễn biến tay chân miệng trong tuần qua đáng chú ý khi số ca mắc tăng mạnh so với giai đoạn 4 tuần trước. Đây cũng là thời điểm trẻ em trở lại trường học, làm tăng nguy cơ lây lan các bệnh truyền nhiễm qua tiếp xúc trực tiếp và qua đồ dùng, vật dụng nhiễm virus.

Bên cạnh tay chân miệng, trong tuần 38, TP.HCM ghi nhận 1.462 trường hợp mắc sốt xuất huyết, tương đương mức trung bình 4 tuần trước, với mức thay đổi 3,2%.

Tổng số ca sốt xuất huyết tích lũy từ đầu năm đến tuần 38 là 34.161 trường hợp. Một số địa phương có số ca mắc trên 100.000 dân cao gồm đặc khu Côn Đảo, phường Chánh Phú Hòa và phường Minh Thạnh.

Tay chân miệng là bệnh truyền nhiễm thường gặp ở trẻ nhỏ, có khả năng lây lan nhanh trong môi trường tập thể như trường học, nhà trẻ. Virus gây bệnh có thể lây từ người sang người thông qua tiếp xúc trực tiếp, dịch tiết từ mũi họng, nước bọt, dịch từ bóng nước hoặc phân của người bệnh.

Để hạn chế nguy cơ mắc và lây lan bệnh, ngành y tế khuyến cáo người dân thường xuyên rửa tay bằng xà phòng dưới vòi nước sạch, đặc biệt trước khi chế biến thức ăn, trước khi ăn, sau khi đi vệ sinh và sau khi chăm sóc trẻ.

Cha mẹ, người chăm sóc trẻ cần vệ sinh thường xuyên các bề mặt, đồ dùng, đồ chơi và vật dụng mà trẻ tiếp xúc hàng ngày. Không cho trẻ dùng chung khăn, ly, chén, muỗng hoặc các vật dụng cá nhân với trẻ khác.

Khi trẻ có dấu hiệu nghi ngờ mắc tay chân miệng như sốt, đau họng, tổn thương ở miệng hoặc xuất hiện bóng nước ở tay, chân, đầu gối, mông, cha mẹ cần đưa trẻ đến cơ sở y tế để được thăm khám và hướng dẫn chăm sóc.

Trẻ mắc bệnh cần được nghỉ học, hạn chế tiếp xúc với trẻ khác nhằm tránh lây nhiễm. Gia đình cũng cần vệ sinh sạch sẽ môi trường sống và các vật dụng trẻ sử dụng.

Đặc biệt, cha mẹ cần theo dõi sát diễn biến bệnh. Một số dấu hiệu cảnh báo bệnh có thể chuyển nặng gồm trẻ sốt cao, giật mình, run tay chân, quấy khóc liên tục, khó ngủ, nôn ói, thở nhanh hoặc có biểu hiện bất thường khác.

Khi trẻ xuất hiện các dấu hiệu này, gia đình cần đưa trẻ đến cơ sở y tế để được đánh giá và điều trị kịp thời, không tự ý điều trị tại nhà.

Ngành y tế TP.HCM khuyến cáo người dân tiếp tục chủ động thực hiện các biện pháp phòng bệnh, đặc biệt tại gia đình, trường học và những nơi tập trung đông trẻ em.