Một triệu chứng rất khó hiểu khi mang thai

Hụt hơi, tim đập nhanh, run tay và cảm giác sợ hãi có thể xuất hiện trong thai kỳ. Không phải trường hợp nào cũng nguy hiểm nhưng mẹ bầu không nên chủ quan.

Cảm giác hồi hộp, tim đập mạnh hoặc khó thở nhẹ có thể xuất hiện ở phụ nữ mang thai, đặc biệt khi thai lớn dần. Ảnh: Magnific.

Mang thai kéo theo hàng loạt thay đổi về hormone, tuần hoàn và tâm lý. Vì vậy, cảm giác hồi hộp, tim đập mạnh hoặc khó thở nhẹ có thể xuất hiện, đặc biệt khi thai lớn dần. Tuy nhiên, nếu các triệu chứng xảy ra đột ngột, đi kèm run rẩy và cảm giác sợ hãi mạnh, mẹ bầu có thể đang trải qua một cơn hoảng sợ hoặc lo âu.

Cơ thể thay đổi khiến mẹ bầu dễ hồi hộp, hụt hơi

Theo Cleveland Clinic, trong thai kỳ, lượng máu lưu thông trong cơ thể tăng lên đáng kể. Tim phải hoạt động nhiều hơn để đưa máu đến các cơ quan của mẹ và thai nhi. Vì vậy, một số thai phụ có thể cảm nhận rõ tim đập nhanh, mạnh hoặc như bỏ nhịp. Tình trạng này khá phổ biến và phần lớn không nguy hiểm.

Cảm giác hụt hơi cũng có thể xuất hiện khi thai phát triển, nhất là ở những tháng cuối. Tuy nhiên, khó thở không phải lúc nào cũng là thay đổi sinh lý bình thường. Dịch vụ Y tế Quốc gia Vương quốc Anh (NHS) khuyến cáo khó thở xuất hiện đột ngột, khó thở khi nằm hoặc đi kèm đau ngực, chóng mặt cần được kiểm tra ngay.

Tim đập nhanh, run tay, bồn chồn có thể liên quan đến cơn hoảng sợ

Một số mẹ bầu có thể gặp cơn hoảng sợ với biểu hiện xuất hiện khá đột ngột. Người bệnh có thể cảm thấy tim đập rất nhanh, khó thở hoặc thở nhanh, run rẩy, chóng mặt, vã mồ hôi, buồn nôn và có cảm giác mất kiểm soát hoặc sợ điều gì đó nghiêm trọng sắp xảy ra.

Theo NHS, cơn hoảng sợ thường kéo dài khoảng 5-20 phút. Lo âu trong thai kỳ cũng có thể gây hồi hộp, chóng mặt và những cơn sợ hãi dữ dội.

Điều khiến nhiều người hoang mang là các triệu chứng thể chất rất rõ rệt, dù nguyên nhân có thể bắt đầu từ phản ứng lo âu. Khi cơ thể kích hoạt trạng thái "chiến đấu hoặc bỏ chạy", nhịp tim và nhịp thở có thể tăng lên, đồng thời xuất hiện run rẩy và cảm giác bồn chồn.

Thiếu máu cũng có thể khiến mẹ bầu tim nhanh, hụt hơi

Thiếu máu thiếu sắt là một trong những nguyên nhân cần lưu ý. Khi cơ thể không có đủ hemoglobin để vận chuyển oxy, thai phụ có thể mệt mỏi, chóng mặt, hụt hơi và cảm thấy tim đập nhanh hơn. Những triệu chứng này đôi khi khá giống với thay đổi thông thường trong thai kỳ.

Ngoài thiếu máu, hồi hộp còn có thể liên quan đến mất nước, hạ đường huyết, caffeine, huyết áp thấp, thay đổi hormone hoặc rối loạn tuyến giáp. Trong một số trường hợp, nguyên nhân có thể là rối loạn nhịp tim. Bác sĩ có thể dựa vào triệu chứng và chỉ định xét nghiệm máu, điện tâm đồ hoặc các kiểm tra khác để tìm nguyên nhân.

Do đó, nếu mẹ bầu thường xuyên bị tim đập nhanh, run tay, hụt hơi hoặc chóng mặt, đặc biệt khi các cơn xuất hiện ngay cả lúc nghỉ, nên trao đổi với bác sĩ thay vì tự cho rằng đó chỉ là biểu hiện tâm lý.

Hụt hơi nhẹ có thể gặp trong thai kỳ, nhưng khó thở xuất hiện đột ngột hoặc đi kèm những dấu hiệu bất thường cần được đánh giá y tế sớm. Mẹ bầu cần đi khám ngay nếu có một trong các biểu hiện như:

Khó thở đột ngột hoặc khó thở dữ dội.

Đau, tức hoặc khó chịu ở ngực.

Tim đập nhanh kéo dài kèm khó thở.

Chóng mặt nhiều, cảm giác sắp ngất hoặc ngất.

Khó thở khi đang nằm hoặc làm gián đoạn giấc ngủ.

Ho ra máu hoặc đau, sưng một bên chân.

Những dấu hiệu này có thể liên quan đến các vấn đề về tim, phổi hoặc tuần hoàn và không nên tự theo dõi tại nhà.