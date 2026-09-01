Món ăn kèm rất ngon miệng nhưng âm thầm tàn phá thận

Dưa muối, kim chi hay củ cải muối đều có thể là món ăn kèm hấp dẫn, nhưng ăn quá nhiều trong thời gian dài khiến cơ thể nạp lượng natri đáng kể.

Dưa muối, cà muối, kim chi hay các loại rau củ lên men là những món ăn quen thuộc trong nhiều gia đình. Tuy nhiên, việc sử dụng thường xuyên và với lượng lớn có thể khiến cơ thể nạp nhiều muối, từ đó ảnh hưởng đến sức khỏe. Vậy ăn dưa muối thế nào để vừa thưởng thức món ăn yêu thích vừa hạn chế những rủi ro không đáng có.

Gánh nặng lớn nhất của món ăn lên men là natri

Theo Tencent News, khuyến nghị dinh dưỡng của Trung Quốc cho rằng người trưởng thành nên tiêu thụ không quá 5 g muối mỗi ngày. Lượng này bao gồm muối từ nhiều nguồn như nước tương, các loại sốt và thực phẩm muối chua.

Củ cải muối, rau cải muối, kim chi, dưa cải hay các loại rau củ ngâm đều sử dụng muối để tạo và duy trì hương vị. Vì vậy, dù chỉ ăn một đĩa nhỏ, lượng natri đưa vào cơ thể có thể đã chiếm một phần đáng kể trong tổng lượng muối của cả ngày.

Đặc biệt, người bị tăng huyết áp nếu thường xuyên ăn một đĩa lớn dưa muối vào bữa sáng có thể rơi vào tình trạng "nhìn có vẻ thanh đạm nhưng thực tế lại rất mặn". Chế độ ăn thừa muối làm tăng áp lực lên hệ mạch máu và kích hoạt phản ứng viêm, từ đó đẩy nhanh quá trình xơ hóa cầu thận và làm suy giảm chức năng thận.

Trong khi đó, thực phẩm lên men như kim chi có thể chứa vi khuẩn axit lactic cùng các sản phẩm chuyển hóa của chúng. Tuy nhiên, không nên quên rằng kim chi vẫn là một trong những loại thực phẩm chứa nhiều muối. Vì vậy, không thể vì sản phẩm có "lợi khuẩn" mà xem nhẹ lượng natri đi kèm. Nếu muốn bổ sung thực phẩm lên men, sữa chua và một số thực phẩm khác cũng là những lựa chọn đáng cân nhắc.

Tương tự, đậu phụ lên men cũng có đặc trưng của thực phẩm lên men nhưng thường chứa không ít natri. Vì vậy, thực phẩm này phù hợp nhất với vai trò gia vị, chẳng hạn dùng một miếng nhỏ trong một bữa ăn, thay vì ăn với số lượng lớn.

Các loại rau củ muối chua thường chứa rất nhiều natri, khiến cơ thể nạp lượng lớn muối nếu ăn nhiều. Ảnh: Shutterstock.

Dưa muối có thực sự liên quan đến ung thư dạ dày?

Nhiều tổng quan hệ thống và phân tích gộp cho thấy tiêu thụ nhiều muối trong thời gian dài và thường xuyên ăn thực phẩm muối chua có liên quan đến nguy cơ ung thư dạ dày cao hơn. Mối liên quan này đặc biệt đáng chú ý tại những khu vực có thói quen tiêu thụ nhiều thực phẩm muối chua như Trung Quốc và Hàn Quốc.

Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là ăn một miếng củ cải muối hôm nay sẽ khiến nguy cơ ung thư dạ dày lập tức tăng lên.

Các nghiên cứu chủ yếu đề cập đến sự khác biệt về nguy cơ ở những người tiêu thụ lượng lớn, thường xuyên và kéo dài. Vì vậy, điều cần tránh là biến dưa muối thành nguồn rau chính trong chế độ ăn hàng ngày.

Có cần quá lo lắng về nitrit trong dưa muối?

Lượng muối đậm đặc có thể bào mòn lớp chất nhầy bảo vệ niêm mạc, làm tăng nguy cơ mắc các bệnh đường ruột mạn tính như viêm loét dạ dày - tá tràng.

Đáng chú ý, khi hàng rào niêm mạc bị tổn thương, dạ dày sẽ trở nên vô cùng nhạy cảm và dễ bị tấn công bởi các bệnh truyền nhiễm đường tiêu hóa. Trong đó, vi khuẩn Helicobacter pylori (HP) - tác nhân lây nhiễm hàng đầu gây ung thư dạ dày - sẽ dễ dàng xâm nhập và bùng phát mạnh mẽ.

Đáng chú ý, các loại dưa cà muối xổi, muối chưa đủ độ chua hoặc chế biến không đảm bảo vệ sinh chính là "ổ chứa" của nhiều tác nhân gây bệnh truyền nhiễm đường ruột. Việc nạp các thực phẩm này tạo điều kiện cho vi khuẩn xâm nhập, dẫn đến các bệnh nhiễm trùng đường tiêu hóa cấp tính như tiêu chảy, nhiễm trùng huyết hoặc ngộ độc thực phẩm nghiêm trọng.

Ăn dưa muối thế nào hợp lý?

Dưa muối không nhất thiết phải loại bỏ hoàn toàn khỏi chế độ ăn. Điều quan trọng là kiểm soát lượng ăn và tần suất sử dụng. Có thể lưu ý một số nguyên tắc:

Ăn với lượng nhỏ: Chỉ nên xem dưa muối như món ăn kèm hoặc gia vị thay vì một món rau chính.

Chỉ nên xem dưa muối như món ăn kèm hoặc gia vị thay vì một món rau chính. Không ăn quá thường xuyên: Đặc biệt tránh hình thành thói quen ngày nào cũng ăn một lượng lớn.

Đặc biệt tránh hình thành thói quen ngày nào cũng ăn một lượng lớn. Cân đối với các thực phẩm khác: Nếu đã ăn món muối chua trong bữa, nên hạn chế thêm các thực phẩm hoặc gia vị chứa nhiều muối.

Nếu đã ăn món muối chua trong bữa, nên hạn chế thêm các thực phẩm hoặc gia vị chứa nhiều muối. Ưu tiên sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng: Đặc biệt khi không có kinh nghiệm tự muối chua, lên men thực phẩm.

Đặc biệt khi không có kinh nghiệm tự muối chua, lên men thực phẩm. Người tăng huyết áp càng cần chú ý: Tổng lượng natri trong cả ngày mới là vấn đề quan trọng, không chỉ riêng lượng dưa muối.