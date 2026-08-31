Vì sao nhiều bà mẹ cảm thấy ăn chân giò hầm đu đủ thì 'sữa về'?

Nhiều phụ nữ sau sinh tin rằng chân giò hầm đu đủ là "bảo bối" giúp tăng tiết sữa. Tuy nhiên, các chuyên gia khẳng định món ăn này không hề có tác dụng thần kỳ như lời đồn.

Món móng giò hầm đu đủ đơn thuần là một món ăn bổ sung năng lượng, hoàn toàn không phải "thuốc lợi sữa" thần kỳ, duy nhất như nhiều người lầm tưởng. Ảnh tạo bởi AI.

Hiện tượng "sữa về" xuất phát từ các yếu tố sinh lý và tâm lý hoàn toàn khác.

Giải mã hiện tượng 'sữa về' sau khi ăn chân giò hầm đu đủ

ThS. Trịnh Hồng Sơn, Giám đốc Trung tâm Giáo dục Truyền thông Dinh dưỡng, Viện Dinh dưỡng, cho biết hiện tượng mẹ ăn móng giò hầm đu đủ thấy sữa về nhiều hơn hoàn toàn có thể giải thích một cách khoa học.

Đầu tiên có thể là do tác động từ sự thư giãn và món ăn nóng: Một bát canh nóng cung cấp năng lượng, bù nước và mang lại cảm giác dễ chịu. Trạng thái thư giãn này hỗ trợ phản xạ oxytocin làm sữa chảy ra dễ dàng hơn. Thực chất, đây là quá trình tống sữa ra ngoài tốt hơn, chứ không phải tuyến vú đã sản xuất thêm nhiều sữa.

Sự trùng hợp với thời điểm tiết sữa sinh lý cũng là nguyên nhân: Mẹ thường được bồi bổ món ăn này vào ngày thứ 2-4 sau sinh. Đây lại chính là giai đoạn hoạt hóa tiết sữa sinh lý tự nhiên của cơ thể, khiến nhiều người lầm tưởng "sữa về" là nhờ bát móng giò hầm.

Mẹ được nghỉ ngơi và cho con bú nhiều hơn: Khi nhận được sự chăm sóc từ gia đình, mẹ có thời gian nghỉ ngơi, ôm ấp con và cho bú thường xuyên hơn. Chính số lần cho con bú này mới là yếu tố thực sự kích thích sản xuất sữa.

Bù đắp sự thiếu hụt dinh dưỡng: Cơ thể cần năng lượng và vi chất để tổng hợp sữa. Nếu trước đó mẹ ăn quá ít, một bữa ăn đầy đủ sẽ giúp phục hồi thể trạng. Ngược lại, nếu chỉ uống thật nhiều nước mà không chú ý bù đắp dinh dưỡng thiếu hụt thì cũng không mang lại hiệu quả tăng sữa.

Bổ sung đủ nước và lựa chọn những thức uống phù hợp không chỉ giúp mẹ sau sinh phục hồi sức khỏe mà còn góp phần duy trì nguồn sữa dồi dào cho trẻ. Ảnh: Magnific.

Lời khuyên giúp mẹ có nguồn sữa dồi dào và bền vững

Mẹ sau sinh vẫn có thể thưởng thức móng giò hầm đu đủ như một món ăn thông thường, nhưng nên ăn vừa phải, vớt bớt mỡ và nêm nhạt. Cần ăn đa dạng các nguồn đạm khác như thịt nạc, cá, trứng, sữa, các loại đậu và rau quả. Người thân tuyệt đối không nên ép khi mẹ không muốn ăn.

Để duy trì và tăng nguồn sữa bền vững, thay vì phụ thuộc vào một món ăn "lợi sữa", mẹ cần tập trung vào các ưu tiên sau:

Bú đủ cữ: Cho trẻ bú sớm ngay sau sinh và bú theo nhu cầu (khoảng 8-12 cữ/24 giờ trong những tuần đầu). Nếu con không bú trực tiếp, mẹ cần vắt hoặc hút sữa đều đặn tương ứng với số cữ ăn của con.

Hiểu đúng về "lấy sữa hiệu quả": Đây là yếu tố quan trọng nhất. Lấy sữa hiệu quả nghĩa là sữa thực sự được chuyển từ bầu vú sang bé (hoặc dụng cụ hút) đủ để đáp ứng 3 tiêu chí: (1) Trẻ bú xong nhận đủ sữa để no; (2) Bầu ngực mẹ mềm đi rõ rệt sau cữ bú; (3) Tuyến vú nhận được tín hiệu "đã rỗng" để tiếp tục sản xuất sữa mới.