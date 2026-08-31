Bệnh sốt xuất huyết tiếp tục diễn biến phức tạp trong mùa mưa

Số ca mắc sốt xuất huyết trên địa bàn tỉnh Gia Lai tiếp tục tăng trong tuần cuối tháng 8.

Trong bối cảnh khu vực phía Tây tỉnh bước vào mùa mưa, tạo điều kiện thuận lợi cho muỗi truyền bệnh phát triển, ngành Y tế cảnh báo dịch có nguy cơ tiếp tục diễn biến phức tạp tại các địa bàn trọng điểm.

Lực lượng y tế, chính quyền địa phương và người dân xã Biển Hồ (Gia Lai) ra quân phát quang bụi rậm, vệ sinh môi trường, loại bỏ nơi sinh sản của muỗi truyền bệnh sốt xuất huyết.

Theo Sở Y tế Gia Lai, trong tuần qua, địa phương tiếp tục ghi nhận 421 ca mắc sốt xuất huyết, tăng 24 ca so với tuần trước. Một số địa bàn ghi nhận số ca mắc cao gồm: Chư Păh 24 ca; Đắk Đoa 22 ca; Biển Hồ, Diên Hồng, Ia Nan và Thống Nhất cùng 20 ca; An Phú 19 ca; Uar 18 ca.

Từ đầu năm 2026 đến nay, Gia Lai ghi nhận 5.368 ca sốt xuất huyết và 1 trường hợp không qua khỏi, tăng 3.592 ca mắc và 1 trường hợp không qua khỏi so với cùng kỳ năm 2025. Trong tuần, ngành Y tế ghi nhận thêm 11 ổ dịch sốt xuất huyết. Lũy kế toàn tỉnh có 302 ổ dịch từ đầu năm 2026, trong đó 69 ổ dịch đang hoạt động tại 36 xã, phường.

Đáng chú ý, tại các địa bàn có số ca mắc cao, nguy cơ lây lan dịch bệnh gắn với sự gia tăng mật độ muỗi truyền bệnh và chỉ số lăng quăng/bọ gậy tại các điểm nguy cơ. Việc kiểm soát các ổ chứa nước, xử lý vật dụng phế thải có khả năng đọng nước và diệt lăng quăng/bọ gậy được xem là giải pháp quan trọng nhằm cắt đứt nguồn phát sinh muỗi truyền bệnh.

Sở Y tế nhận định, số ca mắc sốt xuất huyết trong tuần 34 tiếp tục ở mức cao so với cùng kỳ năm 2025 và tăng so với tuần trước. Khu vực phía Tây tỉnh đang trong mùa mưa, là điều kiện thuận lợi cho muỗi truyền bệnh phát triển mạnh; dự báo tình hình dịch trong thời gian tới tiếp tục diễn biến phức tạp tại các địa bàn trọng điểm.

Trước tình hình trên, công tác phòng, chống sốt xuất huyết cần được triển khai theo hướng chủ động, tập trung vào từng khu dân cư, hộ gia đình và các điểm có nguy cơ cao. Ngành Y tế Gia Lai đã chỉ đạo tăng cường truyền thông phòng, chống sốt xuất huyết trong mùa mưa, đồng thời theo dõi sát diễn biến dịch bệnh để có biện pháp xử lý kịp thời. Với số ca mắc sốt xuất huyết gia tăng và nhiều ổ dịch còn hoạt động, việc xử lý triệt để các điểm phát sinh lăng quăng/bọ gậy, nhất là tại những địa bàn có số mắc cao, có ý nghĩa quyết định trong hạn chế nguy cơ dịch lan rộng trong những tuần tới.

Ngoài ra, một số bệnh truyền nhiễm khác cần được lưu ý khi bước vào năm học mới. Trong tuần 34, Gia Lai ghi nhận 36 ca tay mắc chân miệng, giảm 2 ca so với tuần trước. Trong tuần phát sinh 2 ổ dịch mới tại xã AlBá và phường Pleiku; hiện còn 2 ổ dịch đang hoạt động.

Sở Y tế đánh giá, các ca mắc tay chân miệng chủ yếu xuất hiện với quy mô nhỏ, song nguy cơ phát sinh ổ dịch mới tại các trường mầm non và nhóm trẻ gia đình khi bước vào năm học mới rất lớn.