Một việc làm nhiều mẹ bầu lo ngại nhưng WHO lại khuyến khích

Với thai kỳ khỏe mạnh, tập luyện đúng cách không chỉ an toàn mà còn mang lại nhiều lợi ích sức khỏe cho mẹ và thai nhi.

Mang thai không có nghĩa là mẹ bầu phải hạn chế hoàn toàn vận động. Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), phụ nữ mang thai không có chống chỉ định nên duy trì hoạt động thể chất thường xuyên trong suốt thai kỳ. Mức được khuyến nghị là ít nhất 150 phút vận động aerobic cường độ vừa mỗi tuần, kết hợp các bài tập tăng cường cơ bắp và kéo giãn nhẹ.

Tập thể dục không làm tăng nguy cơ sảy thai

Một trong những lo lắng phổ biến nhất của mẹ bầu là vận động sẽ gây ảnh hưởng đến thai nhi. Tuy nhiên, WHO cho biết hoạt động thể chất trong thai kỳ có thể giúp giảm nguy cơ tăng huyết áp thai kỳ, tiền sản giật, tiểu đường thai kỳ và tăng cân quá mức.

Các bằng chứng được WHO tổng hợp cũng không cho thấy hoạt động thể chất làm tăng nguy cơ thai chết lưu hoặc gây bất lợi về cân nặng sơ sinh. Ngược lại, vận động phù hợp còn có thể giúp giảm một số biến chứng trong thai kỳ và khi sinh.

Dịch vụ Y tế Quốc gia Vương quốc Anh (NHS) cũng khẳng định tập thể dục trong thai kỳ không gây nguy hiểm cho em bé. Phụ nữ vốn đã duy trì hoạt động thể chất trước khi mang thai có thể tiếp tục, miễn là điều chỉnh cường độ phù hợp với thể trạng và giai đoạn thai kỳ.

Tập luyện đúng cách và vừa phải khi mang thai có thể mang lại nhiều lợi ích cho cả mẹ và thai nhi. Ảnh: Magnific.

Mẹ bầu nên tập bao nhiêu là đủ?

Không nhất thiết phải tập liên tục 30-60 phút mỗi ngày. Mẹ bầu có thể chia nhỏ thời gian vận động thành nhiều khoảng trong ngày.

Với người ít vận động trước khi mang thai, NHS khuyến nghị bắt đầu từ những hoạt động nhẹ, chẳng hạn đi bộ nhanh khoảng 10 phút mỗi ngày, sau đó tăng dần thời lượng khi cơ thể thích nghi.

Một cách đơn giản để kiểm soát cường độ là "bài kiểm tra nói chuyện". Trong lúc tập, nếu mẹ vẫn có thể nói chuyện tương đối bình thường thì cường độ thường đang ở mức phù hợp. Nếu thở quá gấp đến mức khó nói, nên giảm tốc độ hoặc nghỉ ngơi.

Các hoạt động thường phù hợp gồm đi bộ, bơi, yoga dành cho bà bầu, aerobic tác động thấp và các bài tập sàn chậu. Bơi đặc biệt có thể tạo cảm giác dễ chịu vì nước hỗ trợ trọng lượng cơ thể khi bụng ngày càng lớn.

Tuy nhiên, không phải mọi hình thức vận động đều phù hợp trong thai kỳ. NHS khuyến cáo tránh các hoạt động:

Có nguy cơ ngã cao như cưỡi ngựa, trượt tuyết, thể dục dụng cụ.

Có khả năng va chạm mạnh vào bụng như võ đối kháng hoặc các môn thể thao tiếp xúc.

Lặn bình khí, do thai nhi không được bảo vệ trước nguy cơ bệnh giảm áp và thuyên tắc khí.

Tập luyện ở độ cao lớn khi cơ thể chưa thích nghi.

Các bài tập nằm ngửa trong thời gian dài, đặc biệt sau tam cá nguyệt thứ nhất hoặc khoảng sau 16 tuần, vì tử cung có thể chèn ép mạch máu lớn và khiến mẹ chóng mặt, tụt huyết áp.

Mẹ bầu không nên cố hoàn thành bài tập nếu cơ thể xuất hiện dấu hiệu bất thường. Chảy máu âm đạo, đau bụng, chóng mặt hoặc khó thở bất thường là những triệu chứng cần được chú ý.

Nếu xuất hiện các dấu hiệu đáng lo trong thai kỳ, mẹ nên ngừng vận động và liên hệ nhân viên y tế để được đánh giá thay vì tiếp tục tập luyện. WHO cũng khuyến cáo thai phụ cần nhận biết các dấu hiệu nguy hiểm như chảy máu hoặc đau bụng dữ dội và tìm kiếm chăm sóc y tế khi cần.

Mẹ bầu cũng nên uống đủ nước, khởi động trước khi tập, thả lỏng sau khi tập và tránh vận động gắng sức trong thời tiết nóng để hạn chế nguy cơ mất nước, quá nhiệt.